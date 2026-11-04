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Dva putnička aviona prinudno su sletela u Varšavu, dva u Rim, jedan u Mursiju u Španiji i jedan u Sofiju, zbog lažnih pretnji da su u njima postavljene bombe, javlja BBC, navodeći da je reč o odvojenim incidentima.

Jedan avion poleteo je sa londonskog aerodroma Hitrou i neplanirano sleteo na aerodrom "Modlin" u Varšavi, dok je drugi avion iz Kopenhagena sleteo na aerodrom "Šopen" u Varšavi, a oba su pregledana i utvrđeno je da u njima nije bilo bombi.

Pored toga, avion kompanije "Rajaner" koji je leteo iz Mančestera, prinudno je sleteo na aerodrom u Mursiji na jugu Španije, a u njemu se nalazila 121 osoba, uključujući članove posade.

Dva leta kompanije "Rajaner", jedan iz Dablina a drugi iz Lisabona, sleteli su na rimski aerodrom "Fjumićino" iz istih razloga.

Policijski stručnjaci za eksplozivne naprave sproveli su standardne bezbednosne protokole kako bi osigurali bezbednost svih putnika i članova posade.

Avion koji je leteo iz Izraela sleteo je na aerodrom u Sofiji, nakon što je putem elektronske pošte stigla pretnja o postavljenoj bombi.

Reč je o drugom slučaju u poslednjih mesec dana da avion koji leti iz Izraela prinduno sleti u Bugarsku nakon dojave o bombi.

Svaki od aviona nakon sletanja su pregledale lokalne policijske snage i utvrdile da na njima nije bilo nikakvih eksplozivnih naprava.

Let kompanije "Vizer" koji je leteo iz Londona juče je zbog lažne dojave o bombi neplanirano sleteo u Budimpeštu.