Slušaj vest

Dva putnička aviona prinudno su sletela u Varšavu, dva u Rim, jedan u Mursiju u Španiji i jedan u Sofiju, zbog lažnih pretnji da su u njima postavljene bombe, javlja BBC, navodeći da je reč o odvojenim incidentima.

Jedan avion poleteo je sa londonskog aerodroma Hitrou i neplanirano sleteo na aerodrom "Modlin" u Varšavi, dok je drugi avion iz Kopenhagena sleteo na aerodrom "Šopen" u Varšavi, a oba su pregledana i utvrđeno je da u njima nije bilo bombi.

Pored toga, avion kompanije "Rajaner" koji je leteo iz Mančestera, prinudno je sleteo na aerodrom u Mursiji na jugu Španije, a u njemu se nalazila 121 osoba, uključujući članove posade.

Dva leta kompanije "Rajaner", jedan iz Dablina a drugi iz Lisabona, sleteli su na rimski aerodrom "Fjumićino" iz istih razloga.

Policijski stručnjaci za eksplozivne naprave sproveli su standardne bezbednosne protokole kako bi osigurali bezbednost svih putnika i članova posade.

Avion koji je leteo iz Izraela sleteo je na aerodrom u Sofiji, nakon što je putem elektronske pošte stigla pretnja o postavljenoj bombi.

Reč je o drugom slučaju u poslednjih mesec dana da avion koji leti iz Izraela prinduno sleti u Bugarsku nakon dojave o bombi.

Svaki od aviona nakon sletanja su pregledale lokalne policijske snage i utvrdile da na njima nije bilo nikakvih eksplozivnih naprava.
Let kompanije "Vizer" koji je leteo iz Londona juče je zbog lažne dojave o bombi neplanirano sleteo u Budimpeštu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaJEZIV SNIMAK TRENUTKA KADA AVION NESTAJE U PLAMENU! Kamera zabeležila stravičan pad i eksploziju minut nakon poletanja – prizor ledi krv u žilama! (VIDEO)
Meksiko avion
PlanetaU PADU AVIONA POGINUO MILIONER SA PORODICOM! Krenuli da proslave njegov rođendan, pa sa decom otišli u smrt: Reči slavnog magnata pre tragedije kidaju dušu!
Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, poginuli u padu aviona na Floridi
PlanetaUZBUNA NA LETU LONDON-VARŠAVA! Avion sa 181 putnikom hitno prizemljen zbog dojave o bombi
profimedia0830458611.jpg
PlanetaPANIKA NA LETU LONDON–SOFIJA! Mađarski lovac hitno podignut zbog putničkog aviona, vatrogasci opkolili pistu u Budimpešti: Drama na nebu digla državu na noge!
avion kompanije Wizz Air