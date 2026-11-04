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Šesnaest osoba evakuisano je iz ugroženih objekata u Šabli u Bugarskoj nakon što su obilne padavine izazvale izlivanje reke, koja je poplavila dvorišta i kuće u donjem delu grada.

Trenutno niko nije u opasnosti, ali je nivo vode i dalje visok, prenosi portal Fakti.

Komesar i direktor Regionalne uprave za protivpožarnu sigurnost i civilnu zaštitu u Dobriču Darin Dimitrov, rekao je da su značajne padavine zabeležene u području Kamen Brjaga i prema Šabli, kao i da se reka izlila iz korita i poplavila imanja u nižim područjima.

Nakon sastanka opštinskog štaba za zaštitu od katastrofa, utvrđene su preventivne mere s obzirom na nove padavine koje se očekuju tokom noći, a jedna od njih su zajednički vatrogasni i policijski timovi koji bi trebalo da patroliraju i prate stanje.

Obilne kiše poplavile su i ulice i podvožnjake u Varni i zatvorile nekoliko puteva, piše portal Novinite.

Prema podacima Nacionalnog instituta za meteorologiju i hidrologiju (NIMH), količina padavina u primorskom gradu dostigla je 76,5 litara po kvadratnom metru, zbog čega je aktiviran sistem BG-ALERT koji upozorava stanovnike na poplave i jake vetrove.

Regionalna direkcija Ministarstva unutrašnjih poslova Varne saopštila je da je deonica puta na skretanju između Bulevara Cara Osloboditelja i Primorskog bulevara potpuno zatvorena za saobraćaj zbog poplave.

Vatrogasne ekipe su odgovorile na 25 poziva, uključujući 13 prijava o srušenom drveću, devet incidenata koji uključuju poplavljene zgrade i tri koja se tiču ​​poplavljenih deonica puteva, a policija je saopštila da su brojni semafori širom grada van funkcije.

Narandžasto upozorenje na obilne padavine izdato je u sedam regiona, a žuto upozorenje u 11 drugih.