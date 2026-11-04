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Sjedinjene Američke Države i Island potvrdili su posvećenost jačanju strateškog partnerstva i saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti, sa posebnim naglaskom na Arktik, kolektivno odvraćanje i odbranu u okviru NATO-a, saopštile su danas vlade dve zemlje.

U zajedničkom saopštenju, objavljenom povodom godišnjeg američko-islandskog strateškog dijaloga održanog 2. i 3. novembra u Rejkjaviku, navedeno je da su razgovori obuhvatili razvoj bezbednosne situacije u Evropi i šire globalne bezbednosne izazove.

Dijalog je održan uz učešće predstavnika Stejt departmenta SAD, američkog Ministarstva rata i islandskih institucija nadležnih za međunarodne odnose i odbranu, kao i ambasadora dve zemlje.

Kako je navedeno u saopštenju Stejt departmenta, SAD i Island su, nadovezujući se na nedavnu posetu američkog državnog sekretara Marka Rubija, potvrdili značaj 75 godina bliske bilateralne saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti.

Učesnici su razgovarali i o unapređenju regionalnog nadzora i praćenja bezbednosne situacije, zaštiti kritične infrastrukture i suzbijanju štetnog stranog uticaja i subverzivnih aktivnosti.

Posebna pažnja posvećena je i novim mogućnostima saradnje u oblasti tehnologija dvostruke namene, bezbednosti lanaca snabdevanja, inovacija i saradnje sa Nacionalnom gardom SAD.

Kurir/Tanjug

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