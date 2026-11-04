POTPUNI DEBAKL TRAMPA NA IZBORIMA: Demokrate osvojile oba doma Kongresa, oglasio se "najgori predsednik svih vremena"
Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu na izborima za američki Kongres, održanim na polovini predsedničkog mandata Donalda Trampa.
Prema projekcijama, demokrate će preuzeti ubedljivu većinu u Predstavničkom domu, koji je do sada bio pod kontrolom republikanaca, dok su na izborima za Senat ostvarili pobede i u brojnim saveznim državama koje su važile za tradicionalna republikanska uporišta.
Očekuje se da će demokrate iskoristiti novu većinu za pokretanje istraga protiv američkog predsednika Donalda Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije, kao i za pojačan nadzor nad radom izvršne vlasti.
Prvo oglašavanje demokrata: "Tramp je najgori predsednik svih vremena"
Čak Šumer, lider demokratske manjine u Senatu, obratio se javnosti iz Vašingtona.
On je poručio da su republikanci podržali Donalda Trampa, kojeg je nazvao "najgorim predsednikom svih vremena".
- Republikanci su doneli odluku i sledili Trampa pravo u ponor - izjavio je Šumer.
- Ponekad je govorio o nevažnim, potpuno besmislenim stvarima. Međutim, veliki deo vremena provodio je sprovodeći mere koje su građanima povećavale troškove života - dodao je.
Šumer je zatim naveo oblasti u kojima je, prema njegovim tvrdnjama, Trampova administracija doprinela rastu troškova, uključujući električnu energiju, zdravstvenu zaštitu i osnovne životne potrepštine.
Dodao je da su republikanci svoj "crveni zid od cigala" pretvorili u "gomilu cigala", aludirajući na gubitak tradicionalnih republikanskih uporišta.
- Amerikanci su glasali za promene, a sada je na demokratama da ih sprovedu - zaključio je Šumer.
Tramp će zadržati pravo veta
Tramp će, međutim, zadržati pravo veta na zakone koje usvoji Kongres, a prethodno je najavio da će ga koristiti ukoliko demokrate ostvare izborne pobede.
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što su republikanci pretrpeli težak poraz na izborima za Kongres i izgubili kontrolu nad oba doma, poručivši da će analizirati razloge zbog kojih su pojedini kandidati pobedili, a drugi izgubili. Istovremeno, demokratama je poslao poruku objavivši fotografiju crvenog kačketa sa natpisom "VETO".
- Postaću politički komentator, i dobar i loš, kada je reč o razlozima zbog kojih su ovi kandidati pobedili ili izgubili! Predsednik Donald Tramp - napisao je u kratkoj objavi na društvenim mrežama nakon što su pristigli rezultati koji potvrđuju da su republikanci izgubili većinu u Senatu.
Objavljivanjem fotografije crvenog kačketa sa natpisom "VETO", Tramp je jasno stavio do znanja kako namerava da vlada do kraja mandata - blokiranjem zakona koje bude usvajala nova demokratska većina.
Kurir.rs/CNN/Agencije