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Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu na izborima za američki Kongres, održanim na polovini predsedničkog mandata Donalda Trampa.

Prema projekcijama, demokrate će preuzeti ubedljivu većinu u Predstavničkom domu, koji je do sada bio pod kontrolom republikanaca, dok su na izborima za Senat ostvarili pobede i u brojnim saveznim državama koje su važile za tradicionalna republikanska uporišta.

Očekuje se da će demokrate iskoristiti novu većinu za pokretanje istraga protiv američkog predsednika Donalda Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije, kao i za pojačan nadzor nad radom izvršne vlasti.

Prvo oglašavanje demokrata: "Tramp je najgori predsednik svih vremena"

Čak Šumer, lider demokratske manjine u Senatu, obratio se javnosti iz Vašingtona.

On je poručio da su republikanci podržali Donalda Trampa, kojeg je nazvao "najgorim predsednikom svih vremena".

- Republikanci su doneli odluku i sledili Trampa pravo u ponor - izjavio je Šumer.

- Ponekad je govorio o nevažnim, potpuno besmislenim stvarima. Međutim, veliki deo vremena provodio je sprovodeći mere koje su građanima povećavale troškove života - dodao je.

Šumer je zatim naveo oblasti u kojima je, prema njegovim tvrdnjama, Trampova administracija doprinela rastu troškova, uključujući električnu energiju, zdravstvenu zaštitu i osnovne životne potrepštine.

Dodao je da su republikanci svoj "crveni zid od cigala" pretvorili u "gomilu cigala", aludirajući na gubitak tradicionalnih republikanskih uporišta.

- Amerikanci su glasali za promene, a sada je na demokratama da ih sprovedu - zaključio je Šumer.

Tramp će zadržati pravo veta

Tramp će, međutim, zadržati pravo veta na zakone koje usvoji Kongres, a prethodno je najavio da će ga koristiti ukoliko demokrate ostvare izborne pobede.

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što su republikanci pretrpeli težak poraz na izborima za Kongres i izgubili kontrolu nad oba doma, poručivši da će analizirati razloge zbog kojih su pojedini kandidati pobedili, a drugi izgubili. Istovremeno, demokratama je poslao poruku objavivši fotografiju crvenog kačketa sa natpisom "VETO".

- Postaću politički komentator, i dobar i loš, kada je reč o razlozima zbog kojih su ovi kandidati pobedili ili izgubili! Predsednik Donald Tramp - napisao je u kratkoj objavi na društvenim mrežama nakon što su pristigli rezultati koji potvrđuju da su republikanci izgubili većinu u Senatu.

Objavljivanjem fotografije crvenog kačketa sa natpisom "VETO", Tramp je jasno stavio do znanja kako namerava da vlada do kraja mandata - blokiranjem zakona koje bude usvajala nova demokratska većina.