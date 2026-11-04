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Kineska medijska grupa (CMG) i Ambasada Kine u Sjedinjenim Američkim Državama u ponedeljak, 2. novembra, u Vašingtonu su organizovali Globalni dijalog o upravljanju Kinom i svetskom razvoju, nakon završetka Pete plenarne sednice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK).

Skup je pružio platformu za razmenu mišljenja o iskustvima Kine u oblasti upravljanja državom, njenom doprinosu globalnom razvoju i mogućnostima za međunarodnu saradnju. Istaknuta je i važnost dijaloga i uzajamnog učenja u uslovima sve izraženijih globalnih izazova.

„Da bi se razumela današnja Kina, neophodno je razumeti Komunističku partiju Kine“, rekao je Šen Haisijung, predsednik Kineske medijske grupe (CMG), u video-obraćanju.

Šen Haisijung, predsednik Kineske medijske grupe Foto: ​​​​​​​Kineska medijska grupa

Šen je istakao da je plenarna sednica poslala jasnu poruku da će KPK nastaviti da jača sopstvene kapacitete primenom viših standarda i konkretnijih mera, pretvarajući uspešno upravljanje Partijom u uspešno upravljanje državom. Dodao je da će CMG nastaviti da međunarodnoj publici objašnjava ključne faktore uspeha KPK i da predstavlja kineska iskustva u oblasti upravljanja državom.

Ambasador Kine u Sjedinjenim Američkim Državama, Sje Feng, rekao je da je sednica održana u značajnom trenutku, kada KPK obeležava 105. godišnjicu osnivanja i kada se Kina nalazi u ključnoj fazi nacionalnog preporoda.

„Uspeh Kine zavisi od naše Partije, zbog čega moramo da obezbedimo potpuno i dosledno sprovođenje stroge partijske samouprave. Jača KPK znači bolju Kinu, koja zauzvrat doprinosi boljem svetu“, rekao je Sje.

Pozvao je američke prijatelje iz različitih društvenih sektora da bolje upoznaju način upravljanja Kinom kroz prizmu izgradnje partije.

Poznati američki stručnjak za Kinu, Robert Lorens Kun, rekao je da su smernice Pete plenumske sednice jasne: jačanje političke discipline, nadzora nad kadrovima i borbe protiv korupcije, te istakao da je strogo upravljanje Partijom od suštinskog značaja za nastavak razvoja Kine.

Takođe je ukazao na dugoročne razvojne ciljeve KPK, kontinuitet politika i trajnu posvećenost unapređenju životnog standarda stanovništva kao važne faktore razvoja Kine.

Američki pedagog, Ronald Sakolski, rekao je da Kina i Sjedinjene Američke Države, uprkos različitim političkim sistemima i razvojnim putevima, nastoje da unaprede nacionalni razvoj i poboljšaju život svojih građana.

„Ako se usredsredimo na ono što nam je zajedničko, a ne na naše razlike, svet će biti bolje mesto, mesto mira“, istakao je Sakolski.

Sakolski je kao primer načina na koji veze među ljudima mogu da prevaziđu razlike naveo svoje prijateljstvo sa Jin Južen, kineskom pionirkom u borbi protiv dezertifikacije.

Tokom panel-diskusije, Vilijam Džons, nekadašnji dopisnik Bele kuće za časopis „Executive Intelligence Review“, i mladi predstavnici Američkog univerziteta i Univerziteta Ćinghua razgovarali su o mogućnostima koje kineska modernizacija pruža svetu, kao i o napretku Kine u oblastima poput zelene energije.

Jedan od studenata Američkog univerziteta izrazio je nadu da će više mladih Amerikanaca imati priliku da poseti Kinu, da lično doživi tu zemlju i da doprinese unapređenju odnosa Kine i SAD.