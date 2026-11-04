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Predsednik SAD Donald Trampčestitao je demokratama na nizu izbornih pobeda, ali i dalje tvrdi da međuizbori nisu referendum o njegovom radu.

"Demokrate su dobro obavile posao. Žestoko su se borile", rekao je u telefonskom intervjuu za Fox News.

Nekoliko kandidata koje je Tramp podržao izgubilo je u mestima u kojima je on 2024. godine odneo ubedljivu pobedu. Međutim, za poraze je okrivio same kandidate, a ne svoju politiku, prema kojoj su birači iskazali nezadovoljstvo, posebno kada je reč o ekonomiji i ratu u Iranu.

"Ne doživljavam ovo kao udarac na sebe", rekao je Tramp.

"Imali smo dve najbolje godine u istoriji predsedničke funkcije".

On je rekao da je rat u Iranu delimično kriv za velike poraze republikanaca na srednjoročnim izborima, ali je ostao pri stavu da se ne kaje što je pokrenuo taj rat ranije ove godine.

"Iran je bio deo toga", rekao je Tramp u danas objavljenom telefonskom intervjuu za "Volstrit džornal", odgovarajući na pitanje da li je rat doprineo lošem rezultatu republikanaca na izborima.

Tramp je kazao da se ne predomišlja povodom rata sa Iranom, iako je on umanjio popularnost njegovog predsednikovanja.

"Ne razmišljam o tome. Uradio sam pravu stvar. Uradio bih to ponovo", rekao je Tramp.

On je kazao da smatra da je rast cena nafte, a ne sam rat, predstavljao najveći politički teret na međuizborima koji su održani 3. novembra.