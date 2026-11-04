DEMOKRATE PREUZELE I SENAT I PREDSTAVNIČKI DOM: Oglasio se Barak Obama "Sad moramo da zasučemo rukave i sprečimo dalju štetu"
- Barak Obama poručio je da su međuizbori pokazali želju Amerikanaca za politikom koja spaja ljude i nudi konkretna rešenja
- Istakao je da su uspeh omogućili izvanredni kandidati, kao i hiljade izbornih službenika i volontera iz obe stranke
- Prema preliminarnim rezultatima, demokrate su osvojile većinu u oba doma Kongresa i u januaru preuzimaju kontrolu
Nekadašnji predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama izjavio je danas da je američki narod glasanjem na međuizborima poručio da želi politiku koja ljude spaja, a ne deli.
"Američki narod poslao je jasnu poruku - žele politiku koja ljude spaja, a ne deli, kao i lidere koji nude konkretna rešenja za izazove sa kojima se suočavaju", rekao je Obama u objavi na društvenoj mreži Iks.
Obama: Rezultati omogućeni zahvaljujući izvanrednim kandidatima
Kako je ocenio, ovi rezultati su omogućeni samo zahvaljujući tome što su se u svakom delu zemlje pojavili izvanredni kandidati, uključujući i sredine u kojima su šanse za uspeh ranije smatrane veoma malim.
"Dolaze iz različitih sredina i zastupaju različite političke stavove, ali ih povezuju zajedničke vrednosti, vera u javnu službu i posvećenost tome da građane svojih izbornih jedinica i država stave na prvo mesto", istakao je Obama, dodajući da se duguje velika zahvalnost hiljadama izbornih službenika i volontera iz obe stranke, koji su doprineli nesmetanom odvijanju izbora i obavili jednu od najvažnijih funkcija američke demokratije.
Demokrate osvojile većinu u oba doma Kongresa
"Iako ovoj administraciji preostaju još dve godine mandata, naš zadatak je sada da zasučemo rukave, sprovedemo promene tamo gde imamo moć za to, sprečimo dalju štetu i postavimo temelje za budućnost", zaključio je on.
Na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate, koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.
Barak Obama je bio predsednik SAD u dva uzastopna mandata, pobedivši na izborima 2008. i 2012. godine.
(Kurir.rs/Tanjug)