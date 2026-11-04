Abdul El-Sajed, demokrata koji je pobegio u Mičigenu

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Demokratski kandidat za senatora iz Mičigena, Abdul El-Sajed, proglasio je pobedu na izborima održanim 3. novembra u SAD. Ukoliko zvanični rezultati potvrde njegovu pobedu, postaće prvi musliman u istoriji SAD koji je izabran u američki Senat.

El-Sajedova pobeda uvećava odlučujuću demokratsku većinu u Senatu, nakon što je stranka u utorak preuzela kontrolu nad gornjim domom šokantnim pobedama u Teksasu, Kanzasu i Južnoj Karolini.

El-Sajed (42) je proglasio pobedu u trci za Senat u Mičigenu rano u sredu u sedištu državnih demokrata u Detroitu. "Rizikovali ste s najneverovatnijim kandidatom", rekao je El-Sajed okupljenima u svom govoru u izbornoj noći. "Primili ste me u svoje domove, svoje crkve, svoje sinagoge".

On je zasluge pripisao pokretu koji se gradio tokom godinu i po dana kampanje po najvećim gradovima i najmanjim mestima Mičigena, rekavši da su mu glasači davali snagu u najtežim trenucima.

Tramp tvrdio da je El-Sajed "džihadista"

Njegov protivnik i kritičari, uključujući američkod predsednika Donalda Trampa, vodili su protiv njega uglavnom islamofobičnu kampanju, često se fokusirajući na njegovo ime i veroispovest, pri čemu je predsednik SAD tvrdio da je on "džihadista" i da bi morao da prođe kroz detektor za metal kako bi ušao u Senat.

El-Sajed je izjavio da su njegovi klevetnici izabrali da unose podele umesto da se bave cenama goriva i namirnica, jer nisu imali odgovor na probleme koje su, kako tvrdi, sami stvorili. "Oni žele Ameriku koja je premala za neke od nas", rekao je El-Sajed. "Mi znamo da je Amerika dovoljno velika za sve nas".

Rodžers, bivši kongresmen kog je podržao Donald Tramp i koji je vodio kampanju kao njegov bliski saveznik, prethodno je izgubio na izborima za Senat 2024. godine od Elise Slotkin za oko 0,3 procentna poena.

1/7 Vidi galeriju Abdul El-Sajed, demokratski kandidat za senatora iz Mičigena, prvi musliman u istoriji SAD koji je izabran u američki Senat na izborima 2026. Foto: SARAH YENESEL/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Ovog puta se kandidovao protiv El-Sajeda, bivšeg direktora zdravstvene službe okruga Vejn, koji je ranije ove godine na unutarstranačkim izborima napravio iznenađenje pobedivši favoritkinju demokratskog establišmenta Hejli Stivens. El-Sajed se zalagao za predlog univerzalne zdravstvene zaštite "Medicare za sve" i pozivao na prekid američke vojne pomoći Izraelu.

Obojica kandidata su se takmičila za mesto odlazećeg demokratskog senatora Gerija Pitersa, koji je na toj funkciji bio od 2015. godine.

"Referendum o demokratskoj levici"

Republikanci su opšte izbore predstavili kao referendum o demokratskoj levici, a El-Sajedova nominacija navela je Trampa da ga nazove "komunistom" i da ga okleveta kao "džihadistu" i člana egipatskog Muslimanskog bratstva.

Trka je viđena kao test toga da li progresivni politički autsajder može da pobedi u neopredeljenoj saveznoj državi, u kojoj ni demokrate ni republikanci nemaju sigurnu većinu (takozvana swing state).

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA

Proizraelski lobi potrošio 30 miliona dolara da zaustavi El-Sajeda

Proizraelski lobi AIPAC je, preko svog Super PAC-a "United Democracy Project", potrošio oko 30 miliona dolara na unutarstranačkim izborima pokušavajući da zaustavi El-Sajeda, što predstavlja rekord za jednu trku.

Prema podacima agencije AdImpact, obe stranke su do sredine oktobra uložile ukupno više od 220 miliona dolara u oglašavanje za opšte izbore.

U svom pobedničkom govoru, poručio je: "Želimo da se naši porezi troše ovde — za škole ovde, zdravstvo ovde i infrastrukturu ovde. Ne želimo da se naš novac šalje radi aparthejda, genocida ili rata".

1/5 Vidi galeriju Izbori za Predstavnički dom i Senat Kongresa u SAD Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia, JOSÉ LUIS VILLEGAS / Newscom / Profimedia

Rodžers je podržavao Trampovu agresivnu carinsku politiku i rat sa Iranom, pre nego što se u završnim nedeljama kampanje razišao sa predsednikom po oba pitanja, pozivajući na okončanje trgovinskog rata između SAD i Kanade i na brzo okončanje sukoba sa Iranom.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

Ranije se protivio Zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (Affordable Care Act), branio imigracione mere Trampove administracije i ponavljao Trampove lažne tvrdnje o izborima 2020. godine.

Republikanci su nastojali da El-Sajeda predstave kao kandidata koji je previše levo orijentisan za jednu prevrtljivu saveznu državu.