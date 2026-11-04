KO JE PRVI MUSLIMAN IZABRAN U AMERIČKI SENAT? Tramp ga nazivao "džihadistom", moćni lobi potrošio 30 miliona dolara da ga zaustavi, a on ispisao istoriju (FOTO)
- Abdul El-Sajed proglasio je pobedu u trci za Senat u Mičigenu i, ako rezultat bude potvrđen, postaće prvi musliman izabran u američki Senat.
- Tokom kampanje bio je meta islamofobičnih napada, a Donald Tramp ga je nazivao 'džihadistom' i 'komunistom'.
- Proizraelski lobi AIPAC potrošio je oko 30 miliona dolara pokušavajući da ga zaustavi, što je rekord za jednu trku.
Demokratski kandidat za senatora iz Mičigena, Abdul El-Sajed, proglasio je pobedu na izborima održanim 3. novembra u SAD. Ukoliko zvanični rezultati potvrde njegovu pobedu, postaće prvi musliman u istoriji SAD koji je izabran u američki Senat.
El-Sajedova pobeda uvećava odlučujuću demokratsku većinu u Senatu, nakon što je stranka u utorak preuzela kontrolu nad gornjim domom šokantnim pobedama u Teksasu, Kanzasu i Južnoj Karolini.
El-Sajed (42) je proglasio pobedu u trci za Senat u Mičigenu rano u sredu u sedištu državnih demokrata u Detroitu. "Rizikovali ste s najneverovatnijim kandidatom", rekao je El-Sajed okupljenima u svom govoru u izbornoj noći. "Primili ste me u svoje domove, svoje crkve, svoje sinagoge".
On je zasluge pripisao pokretu koji se gradio tokom godinu i po dana kampanje po najvećim gradovima i najmanjim mestima Mičigena, rekavši da su mu glasači davali snagu u najtežim trenucima.
Tramp tvrdio da je El-Sajed "džihadista"
Njegov protivnik i kritičari, uključujući američkod predsednika Donalda Trampa, vodili su protiv njega uglavnom islamofobičnu kampanju, često se fokusirajući na njegovo ime i veroispovest, pri čemu je predsednik SAD tvrdio da je on "džihadista" i da bi morao da prođe kroz detektor za metal kako bi ušao u Senat.
El-Sajed je izjavio da su njegovi klevetnici izabrali da unose podele umesto da se bave cenama goriva i namirnica, jer nisu imali odgovor na probleme koje su, kako tvrdi, sami stvorili. "Oni žele Ameriku koja je premala za neke od nas", rekao je El-Sajed. "Mi znamo da je Amerika dovoljno velika za sve nas".
Rodžers, bivši kongresmen kog je podržao Donald Tramp i koji je vodio kampanju kao njegov bliski saveznik, prethodno je izgubio na izborima za Senat 2024. godine od Elise Slotkin za oko 0,3 procentna poena.
Ovog puta se kandidovao protiv El-Sajeda, bivšeg direktora zdravstvene službe okruga Vejn, koji je ranije ove godine na unutarstranačkim izborima napravio iznenađenje pobedivši favoritkinju demokratskog establišmenta Hejli Stivens. El-Sajed se zalagao za predlog univerzalne zdravstvene zaštite "Medicare za sve" i pozivao na prekid američke vojne pomoći Izraelu.
Obojica kandidata su se takmičila za mesto odlazećeg demokratskog senatora Gerija Pitersa, koji je na toj funkciji bio od 2015. godine.
"Referendum o demokratskoj levici"
Republikanci su opšte izbore predstavili kao referendum o demokratskoj levici, a El-Sajedova nominacija navela je Trampa da ga nazove "komunistom" i da ga okleveta kao "džihadistu" i člana egipatskog Muslimanskog bratstva.
Trka je viđena kao test toga da li progresivni politički autsajder može da pobedi u neopredeljenoj saveznoj državi, u kojoj ni demokrate ni republikanci nemaju sigurnu većinu (takozvana swing state).
Proizraelski lobi potrošio 30 miliona dolara da zaustavi El-Sajeda
Proizraelski lobi AIPAC je, preko svog Super PAC-a "United Democracy Project", potrošio oko 30 miliona dolara na unutarstranačkim izborima pokušavajući da zaustavi El-Sajeda, što predstavlja rekord za jednu trku.
Prema podacima agencije AdImpact, obe stranke su do sredine oktobra uložile ukupno više od 220 miliona dolara u oglašavanje za opšte izbore.
U svom pobedničkom govoru, poručio je: "Želimo da se naši porezi troše ovde — za škole ovde, zdravstvo ovde i infrastrukturu ovde. Ne želimo da se naš novac šalje radi aparthejda, genocida ili rata".
Rodžers je podržavao Trampovu agresivnu carinsku politiku i rat sa Iranom, pre nego što se u završnim nedeljama kampanje razišao sa predsednikom po oba pitanja, pozivajući na okončanje trgovinskog rata između SAD i Kanade i na brzo okončanje sukoba sa Iranom.
Ranije se protivio Zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (Affordable Care Act), branio imigracione mere Trampove administracije i ponavljao Trampove lažne tvrdnje o izborima 2020. godine.
Republikanci su nastojali da El-Sajeda predstave kao kandidata koji je previše levo orijentisan za jednu prevrtljivu saveznu državu.
Anketa televizije Fox News u avgustu pokazala je da 54% glasača u Mičigenu smatra da su njegovi stavovi previše ekstremni, mada je 51% ispitanika takođe reklo da je Rodžers previše blizak Trampu.
(Kurir.rs/Guardian)