Slušaj vest

"Spoljnopolitički kurs Rusije, uključujući i njen stav prema rešenju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih kolebanja u drugim zemljama", rekao je zamenik šefa ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Rjabkov, komentarišući rezultate međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi aktivista Demokratske stranke prema Rusiji izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog", izjavio je Rjabkov za ruske medije.

On je na taj način odgovorio na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da zakomplikuju odnose sa SAD, uključujući i u kontekstu rešenja ukrajinskog pitanja.

"Naš principijelan i dosledan stav prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u celini, nisu uslovljeni trenutnim političkim okolnostima i, naravno, ne zavise od političkih kolebanja u drugim zemljama. Radićemo u skladu sa smernicama predsednika Rusije", zaključio je Rjabkov.

Na međuizborima održanim 3. novembra u SAD pobedu su, prema preliminarnim rezultatima i projekcijama, odnele demokrate koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.