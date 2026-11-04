Slušaj vest

"Spoljnopolitički kurs Rusije, uključujući i njen stav prema rešenju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih kolebanja u drugim zemljama", rekao je zamenik šefa ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Rjabkov, komentarišući rezultate međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi aktivista Demokratske stranke prema Rusiji izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog", izjavio je Rjabkov za ruske medije.

On je na taj način odgovorio na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da zakomplikuju odnose sa SAD, uključujući i u kontekstu rešenja ukrajinskog pitanja.

"Naš principijelan i dosledan stav prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u celini, nisu uslovljeni trenutnim političkim okolnostima i, naravno, ne zavise od političkih kolebanja u drugim zemljama. Radićemo u skladu sa smernicama predsednika Rusije", zaključio je Rjabkov.

Na međuizborima održanim 3. novembra u SAD pobedu su, prema preliminarnim rezultatima i projekcijama, odnele demokrate koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTEŽAK PORAZ TRAMPA NA IZBORIMA U AMERICI: Republikanci izgubili Teksas prvi put od 1988. godine (FOTO)
SAD izbori
PlanetaŠTA TRAMPOV PORAZ NA IZBORIMA ZNAČI ZA EVROPU? Nova većina u Kongresu, ali stara pravila u Beloj kući
Donald Tramp kongres
PlanetaTRAMP PRIZNAO PORAZ I ČESTITAO DEMOKRATAMA: "Kriv je rat u Iranu, ne doživljavam ovo kao udarac na sebe"!
tramp.jpg
PlanetaPOTPUNI DEBAKL TRAMPA NA IZBORIMA: Demokrate osvojile oba doma Kongresa, oglasio se "najgori predsednik svih vremena" (FOTO)
SAD izbori
PlanetaAMERIKA BIRA, TRAMP NA VELIKOM ISPITU! Više od 57 miliona ljudi već glasalo, problemi na biračkim mestima, počinje borba za kontrolu nad Kongresom
tramp.jpg