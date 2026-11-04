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Nakon pobede u Džordžiji, 39-godišnji senator Džon Osof postaje favorit milenijalaca i tema ozbiljnih kalkulacija za predsedničke izbore u SAD 2028.

Dok se američka politička scena još bavi posledicama izbora za Kongres, među demokratima se sve glasnije pominje ime čoveka kojeg deo stranke već vidi kao mogućeg predsedničkog kandidata 2028. Reč je o Džonu Osofu, 39-godišnjem senatoru iz Džordžije, čija je uverljiva izborna pobeda dodatno podstakla nagađanja o njegovim predsedničkim ambicijama.

Osof je na izborima 3. novembra pobedio republikanca Majka Kolinsa, kojeg je podržao američki predsednik Donald Tramp, i zadržao senatsko mesto u Džordžiji, saveznoj državi u kojoj je pobedio na predsedničkim izborima 2024.

Britanski "Dejli mejl" se pita da li već gledamo budućeg predsednika Sjedinjenih Država, upirući na njegovu neobičnu kombinaciju političke harizme, popularnosti na društvenim mrežama i sve otvorenije podrške nekih od najuticajnijih demokrata, prenosi "Jutarnji list".

Obama izgovorio reči koje su izazvale oduševljenje

Posebnu pažnju izazvao je predizborni skup 28. oktobra na kojem je Osofa podržao bivši američki predsednik Barak Obama.

Govoreći o mladom senatoru, Obama se našalio na račun njegovog izgleda.

- I nije to samo zato što je tako uglađen. Nije ni zato što na snimcima izgleda poput Kenedija, tako zgodan - rekao je Obama, izazvavši oduševljenje okupljenih.

Potom je istaknuo da je Džon Osof učio od legendarnog borca za građanska prava Džona Luisa, kojeg je i sam Obama smatrao svojim političkim uzorom.

Poređenja sa porodicom Kenedi nisu slučajne. Osofov izgled, odmeren javni nastup i sposobnost privlačenja mlađih birača već su ga učinili svojevrsnom zvezdom interneta. Na društvenim mrežama pojavili su se profili posvećeni njegovom izgledu, a komentatori su počeli da raspravljaju čak i o njegovoj sve izraženijoj mišićavoj građi.

"Gardijan" je još u septembru analizirao njegovu sposobnost korišćenja društvenih mreža, uključujući karakterističan način snimanja iz donjeg ugla, koji je dobio naziv "Osofov ugao".

Nejt Silver ga je već izdvojio

Iza sve veće popularnosti stoji i politički profil koji nadilazi snimke na internetu. Osof je bivši producent istraživačkih dokumentaraca, a u Senatu se istakao oštrim ispitivanjima zvaničnika Trampove administracije, posebno o korupciji, zloupotrebi državne vlasti i funkcionisanju saveznih institucija.

Istovremeno nastoji da se predstavi kao pragmatičan političar koji se bavi svakodnevnim problemima birača, uključujući troškove zdravstvene nege, cene lekova i rad javnih službi.

Njegov politički uspon privukao je i pažnju poznatog američkog analitičara Nejta Silvera, koji ga je u razgovoru za podkast "The Powers That Be" izdvojio kao svoj prvi izbor u hipotetičkom razmatranju demokratskih predsedničkih kandidata za 2028.

1/6 Vidi galeriju Džon Osof Foto: EPA Cristobal Herreraulashkevic, Mike Stewart/AP

Postoji samo jedan problem: Osof tvrdi da ne želi da bude predsednik

Sam senator uporno odbacuje nagađanja o predsedničkoj kandidaturi.

- Nemam nikakvog interesa da se kandidujem za predsednika. Ne kandidujem se za predsednika, kandidujem se za novi mandat u Senatu - rekao je on tokom debate u oktobru, obećavajući da će odraditi pun šestogodišnji senatski mandat.

Međutim, američki mediji podsećaju na zanimljivu istorijsku paralelu. Obama je 2006. takođe tvrdio da se neće kandidovati na predsedničkim izborima 2008. Samo nekoliko meseci kasnije je najavio kandidaturu, a dve godine kasnije postao predsednik SAD. Osofova pobeda u Džordžiji zato je dodatno pojačala zanimanje za njegovu političku budućnost. Ipak, do predsedničkih izbora ostale su dve godine, a Demokratska stranka tek treba odlučiti ko će da je predstavlja u borbi za Belu kuću.