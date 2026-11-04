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Međuizbori u Americi pokazali su da su prognoze i ankete bile tačne - republikanci su doživeli težak poraz, pošto će dermokrate kontrolisati nove sazive Kongresa i Senata.

Najveći pojedinačni šok za republikance je težak poraz u Teksasu, ali i drugim nekadašnjim "crvenim tvrđavama" Većina u Kongresu omogućiće demokratama da se suprotstave agendi predsednika Donalda Trampa tokom poslednje dve godine njegovog mandata. Tramp je izjavio da će sarađivati sa demokratama, ali je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio post u kom se nalazi samo slika crvenog kačketa s natpisom "VETO".

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali političku promenu unutar Amerike bili su dr Dragan Petrović, naučni savetnik i Nikola Vujnović, istraživač studija bezbednosti.

Budućnost Amerike

Nezadovoljstvo Amerikanaca Tamara Mandić, advokatica u Americi, je za jutarnji program Kurir televizije iznela glavna nezadovoljstva Amerikanaca koji su prethodili debaklu koji su doživeli republikanci u međuizborima. - Demokrate kontrolišu oba doma američkog Kongresa. Ovo je neprijatno iznenađenje za predsednika Trampa i republikance. Izvesno se da će demokrate novonastalu situaciju iskoristiti u svakom aspektu koje im nadležnosti dozvoljavaju. Nije samo ekonomija problem, postoje mnoge stvari koje su izazivale ogromno nezadovoljstvo u Americi. Ipak, ekonomija je broj jedan na listi nezadovoljstva jer su to razlozi na osnovu kojih je Trampova karta za predsedničke izbore bila potpora, a i njegov prvi mandat se zasnivao na ekonomskoj politici, smatram da se narod Amerike zaneo sa obećanjima. Međutim, na iznenađenje glasača, desilo se suprotno od predizbornih obećanja. Spoljna politika, koja se odnosi na rat sa Iranom, izazvalo je ogromno nezadovoljstvo u Americi. Takođe, imigraciona politika je izazvala ozbiljno nezadovoljstvo Amerikanaca - rekla je Mandić.

Vujinović je rekao da Tramp posle ovoga neće biti skrenut iz svoje kampanje, ali da će mu biti znatno teže da je sprovede.

- Ameriku čeka okretanje unutrašnjoj debati. Spoljna politika ne može da bude ugrožena ovim Kongresu, predsednik je najmoćniji čovek, on šta želi, to će da sprovede. Sada je pitanje koliku će energiju morati da uloži da bi nešto sproveo. Recimo, pitanje budžeta. Sve u svemu, Donald Tramp posle ovoga neće biti skrenut sa kampanje, ali će biti teže i skuplje da je sprovede. Tome su se nadali mnogi u Evropi koji su protiv politike Donalda Trampa, među kojima je i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Niz aktera u svetu je htelo da Trampova pozicija bude ugrožena. Ovo će se reflektovati na izbore u EU, pa me tako ne bi čudilo da u narednom periodu opadne popularnost Marin Le Pen u Francuskoj, pad podrške AfD u Nemačkoj, zato što glavni saveznik Donald Tramp nije više moćan kao što je bio - rekao je Vujinović.

02:16 "SPOLJA POLITIKA AMERIKE NEĆE BITI UGROŽENA" Vujinović o debaklu republikanaca na međuizborima u Americi Izvor: Kurir televizija

Rusija

Petrović ističe da ovakva situacija paradoksalno odgovara Moskvi, pa je objasnio:

- Tramp je izgubio, ali je za njega bila moguća katastrofa. Najmoćniji predsednički sistem je u Americi, tamo je takva moć predsednika u institucijama, samim tim on je preživeo, dobio je udarac. On ne može da se kandiduje treći put, izdržaće još tri godine mandata, a spoljna politika je njegov glavni domen. Ovo je situacija koja Moskvi paradoksalno čak i odgovara. Tramp je poželjan Moskvi jer je odustao od apsolutne pomoći Ukrajini. Tramp je i neugodan drug, on srlja u nešto, u mantru koja Moskvi ne odgovara, a to je da se sklopi mir što pre. Rusija nije spremna da okonča rat jer nije završila poslove do kraja. Tramp je nešto oslabljen sada, a njegova moć da Rusija i Ukrajina prihvate mir je sada manja - rekao je Petrović.

Vujinović je otkrio kakve su promene za očekivati u Evropi zbog promene većine u američkom Kongresu, ali je izneo i konkretan primer kako će Trampu sada biti onemogućeno da manipuliše određenim spoljnopolitičkim zakonima.

- Ključna borba Evrope, u trenutnim okolnostima, jeste da se Trampov mirovni poduhvat što je moguće više onemogući. Uzmimo dizel dogovor, Tramp je sa Rusijom dogovorio isporuku dizela, to su svi osudili i on je tako suspendovao Grejemov zakon. Dakle, Tramp je imao većinu da suspenduje zakon u Kongresu, a sada tu većinu neće imati. Sada će biti potrebno da uloži veto, novi krug političkih dešavanja, to će Rusiji da olakša da odbija neke inicijative oko mirovnih sporazuma. Ključna greška diplomata jeste što celokupna američka politika želi manje učešće u bezbednost EU. To je pričao i Obama, nije Tramp tu smisllo ništa novo, a NATO 3.0 je američki projaket u celini, a ne samo Trampa, čak i da on ode, to je retorika Amerike. Evropa se raduje pobedi demokrata jer će današnje stranke koje su protiv njega, protiv Merca, moći da prodišu uz argument da čak ni narod Amerike nema poverenje u Trampa - ističe Vujinović.

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Kurir.rs

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