PROTESTI ZBOG VISOKIH TROŠKOVA ŽIVOTA: U Lisabonu i Portu postavljeno više od 100 šatora zbog stambene krize
- Demonstranti traže povlačenje zakona koji olakšava iseljavanje stanara i ukida ograničenja kirija za nove ugovore.
- Premijer Luis Montenegro kaže da prati nezadovoljstvo građana, ali upozorava da nema mesta za nasilne proteste.
U Lisabonu i Portu postavljeno je više od 100 šatora učesnika protesta zbog stambene krize i visokih troškova života, koji traže da vlada povuče zakon kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja visine kirija za nove ugovore o zakupu, prenosi danas "Diario de noticias".
U Lisabonu je na trgu Rosio postavljeno oko 80 šatora, dok je u centru Porta ostalo oko 30 šatora, a do sada nisu prijavljeni incidenti ni u jednom gradu.
Poslanik Levog bloka Fabijan Figeiredo, koji je proveo noć u kampu u Lisabonu, rekao je da je "noć protekla mirno".
Figeiredo je kazao da će njegova stranka tokom ove nedelje predstaviti paket mera za "rešavanje stambene krize".
Prema njegovim rečima, portugalski premijer Luis Montenegro je juče trebalo da "objavi da povlači zakon o iseljavanju, koji u velikoj meri doprinosi da ljudi izlaze na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo politikom Vlade".
Premijer Montenegro izjavio je juče da ne potcenjuje proteste zbog visokih troškova stanovanja i da pažljivo sluša zabrinutost građana koji izlaze na ulice, ali je upozorio da nema razloga da se u zemlji "uvoze modeli nasilnih protesta".
U obraćanju iz zvanične rezidencije premijera u Lisabonu, Montenegro je istakao da je neophodno uskladiti pravo na protest sa drugim pravima građana, uključujući slobodu kretanja, pravo na mir, javni red, bezbednost i zdravstvenu zaštitu.
Protesti zbog stambene krize i visokih troškova života, kao i zbog novog vladinog predloga zakona, počeli su 10. oktobra u Portu, a ubrzo su se proširili na Lisabon i druge gradove, gde su takođe postavljena šatorska naselja.
Kurir.rs/Agencije