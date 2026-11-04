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U Lisabonu i Portu postavljeno je više od 100 šatora učesnika protesta zbog stambene krize i visokih troškova života, koji traže da vlada povuče zakon kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja visine kirija za nove ugovore o zakupu, prenosi danas "Diario de noticias".

U Lisabonu je na trgu Rosio postavljeno oko 80 šatora, dok je u centru Porta ostalo oko 30 šatora, a do sada nisu prijavljeni incidenti ni u jednom gradu.

Poslanik Levog bloka Fabijan Figeiredo, koji je proveo noć u kampu u Lisabonu, rekao je da je "noć protekla mirno".

Figeiredo je kazao da će njegova stranka tokom ove nedelje predstaviti paket mera za "rešavanje stambene krize".

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, portugalski premijer Luis Montenegro je juče trebalo da "objavi da povlači zakon o iseljavanju, koji u velikoj meri doprinosi da ljudi izlaze na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo politikom Vlade".

Premijer Montenegro izjavio je juče da ne potcenjuje proteste zbog visokih troškova stanovanja i da pažljivo sluša zabrinutost građana koji izlaze na ulice, ali je upozorio da nema razloga da se u zemlji "uvoze modeli nasilnih protesta".

U obraćanju iz zvanične rezidencije premijera u Lisabonu, Montenegro je istakao da je neophodno uskladiti pravo na protest sa drugim pravima građana, uključujući slobodu kretanja, pravo na mir, javni red, bezbednost i zdravstvenu zaštitu.

Protesti zbog stambene krize i visokih troškova života, kao i zbog novog vladinog predloga zakona, počeli su 10. oktobra u Portu, a ubrzo su se proširili na Lisabon i druge gradove, gde su takođe postavljena šatorska naselja.