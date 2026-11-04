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Demokrate su, prema preliminarnim rezultatima i izbornim projekcijama, ostvarile veliki uspeh na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, osvojivši većinu u oba doma Kongresa.

Time bi od januara trebalo da preuzmu kontrolu nad zakonodavnom vlašću, što bi im omogućilo snažniji nadzor nad administracijom predsednika Donalda Trampa.

Prema dostupnim projekcijama, demokrate su obezbedile 228 mesta u Predstavničkom domu, dok su republikanci osvojili 139 mandata. Pošto brojanje glasova još nije završeno, očekuje se da bi konačna prednost demokrata mogla da bude i veća.

Predstavnici Demokratske stranke najavili su da bi novu većinu mogli da iskoriste za pokretanje istraga o radu Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije. Očekuje se da će pojačati kontrolu nad izvršnom vlašću i detaljnije ispitivati odluke predsednika i njegovih saradnika.

Tramp će, međutim, i dalje moći da blokira zakone usvojene u Kongresu korišćenjem predsedničkog veta. Tokom kampanje već je upozorio da će posegnuti za tom mogućnošću ukoliko demokrate ostvare značajne izborne rezultate.

Zato ne iznenađuje što je američki lider na rezultate reagovao objavljivanjem fotografije kačketa sa natpisom "Veto", koji izgledom podseća na njegov prepoznatljivi kačket sa sloganom "MAGA".

Demokrate su zabeležile uspeh i u izbornoj trci za Senat. Prema projekcijama, osvojile su 53 mesta, a republikanci 41, dok se čeka rasplet za preostalih šest pozicija.