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Predsednik izraelske Centralne izborne komisije (CIK), sudija Vrhovnog suda Noam Sohlberg, predao je danas rezultate vanrednih parlamentarnih izbora predsedniku Izraela Isaku Hercogui tom prilikom izjavio da sumnja u rezultate izbora, koji su održani 27. oktobra, predstavlja "stvarnu opasnost" za demokratiju.

Sohlberg je, na zvaničnoj ceremoniji u predsedničkoj rezidenciji, rekao da, čak i ako se sumnje o izbornoj prevari pokažu kao tačne, obim prevare neće biti dovoljan da utiče na rezultate izbora, prenosi Tajms of Izrael.

"Poslednjih dana čuli smo glasove koji pokušavaju da bace sumnju na rezultate izbora i da potkopaju njihov legitimitet. To je stvarna opasnost. Jedan od temelja demokratije je mogućnost mirnog prenosa vlasti. To proizilazi iz razumevanja da nas sve obavezuje volja birača", kazao je Sohlberg.

Foto: JAMALA AWAD/EPA

On je naveo da su članovima CIK-a jutros predstavljeni rezultati istrage, kao i da su sumnje temeljno istražene.

"Trenutno su to samo sumnje, ali čak i ako se potvrde, obim njihovog mogućeg uticaja je ograničen. Stoga nije moguće ne objaviti rezultate izbora koji su sprovedeni i produžiti mandat Kneseta koji je završio svoj mandat", naveo je Sohlberg.

On je kazao da CIK, shodno tome, sada objavljuje rezultate izbora.

"Ako se u budućnosti pronađu dokazi, biće moguće delovati po zakonskom putu, preko žalbe na rezultate izbora", kazao je Sohlberg.

Gadi Ajzenkot Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Prema konačnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Izraela, na vanrednim parlamentarnim izborima nijedan od blokova nije osvojio apsolutnu većinu od 61 mesta u Knesetu, koji ima 120 poslanika.

Blok aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua osvojio je ukupno 53 mandata, pri čemu je njegova stranka Likud dobila 27 mandata, stranka Bijahad 12 mandata, Ujedinjeni Tora judaizam i Ocma Jehudit su dobili po sedam mandata, dok su stranke Šas i Religiozni cionizam dobile po šest mandata.

Izrael izbori Foto: David Goldman/AP

Opozicioni blok, koji predvodi Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar, osvojio je ukupno 48 mandata, pri čemu je stranka Jašar dobila 21 mandat, demokrate su osvojile osam mandata a stranka Naš dom Izrael je dobila sedam mandata.

Arapske i palestinske stranke su osvojile ukupno 19 mandata.

Netanjahu i njegovi politički saveznici javno su optužili arapske stranke za izbornu prevaru, uključujući navode o podmićivanju, pretnjama, nasilju i falsifikovanju glasova na arapskim biračkim mestima.

Pored političkih optužbi, predsednik CIK-a zvanično je zatražio od izraelske bezbednosne službe Šin Bet da ispita obaveštajne podatke i sumnje o nedozvoljenom finansiranju iz inostranstva sa ciljem da se utiče na ishod izbora.