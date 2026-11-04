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Zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979.

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Iranci su danas obeležili godišnjicu zauzimanja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu 1979. godine protestom ispred zgrade u kojoj se nalazila ta ambasada, a pojedini od njih su zapalili izraelske i američke zastave, dok su drugi nosili transparente na kojima piše "Ubićemo Trampa".

Učesnici protesta uzvikivali su "Smrt Americi", "Smrt Izraelu", preneo je Tasnim.

U protestu su učestvovali i iranski ministri, poslanici, kao i drugi zvaničnici.

Iranski studenti su 4. novembra 1979. godine savladali obezbeđenje i zauzeli ambasadu SAD, zarobivši desetine talaca u krizi koja je trajala više od godinu dana.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Nekoliko stotina iranskih studenata zauzelo je kompleks ambasade i zarobilo američke diplomate i druge zaposlene, a glavni zahtev bio je povratak svrgnutog iranskog šaha Mohameda Reze Pahlavija iz SAD u Iran.

1/19 Vidi galeriju Prestolonaslednik Reza Pahlavi i dinastija Pahlavi Foto: Shutterstock, AP Thomas Padilla

U novembru 1979. oslobođeno je 13 talaca, uglavnom žene i Afroamerikanci.

Jedan Amerikanac, Ričard Kvin, pušten je u julu 1980. zbog zdravstvenih razloga, a preostala 52 taoca oslobođena su 20. januara 1981. godine, samo nekoliko minuta nakon što je Ronald Regan položio zakletvu kao predsednik SAD.

Američki predsednik Džimi Karter je 14. novembra 1979. zamrznuo iransku državnu imovinu u SAD, a nekoliko dana ranije uveo je embargo na uvoz iranske nafte.

SAD su prekinule diplomatske odnose sa Iranom 7. aprila 1980. i uvele dodatne ekonomske sankcije.