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Preminuo je ruski naučnik Vladimir Ugljev, jedan od tvoraca smrtonosnog nervnog agensa Novičok, koji je 2018. godine iskorišćen u napadu u Solzberiju. Ugljev je otvoreno optuživao režim ruskog predsednika Vladimira Putina za upotrebu tog hemijskog oružja, opisujući udar na tlu Velike Britanije kao "atentat na državnom nivou", piše Dejli mejl.

Iako je Ugljev preminuo u Rusiji još 26. oktobra u 80. godini, vest o njegovoj smrti obelodanjena je danas, tek više od nedelju dana kasnije, kada ju je objavio nezavisni ruski istraživački medij The Insider. Ni uzrok smrti, kao ni razlozi zbog kojih se čekalo na objavu, za sada nisu poznati.

Ruski naučnik Vladimir Ugljev Foto: Facebook/Printscreen

Kao član tima sovjetskih stručnjaka koji su sintetizovali novičok - preciznije varijantu A-234 - Ugljev je stvorio supstancu koju su ruski obaveštajci upotrebili u martu 2018. u pokušaju ubistva bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja (tada 66) i njegove ćerke Julije (tada 33), piše Dejli Mejl.

Sergej Skripalj Foto: Profimedia

Oboje su preživeli, ali je britanska državljanka Don Sterdžes (44), majka troje dece, izgubila život nakon što je slučajno došla u kontakt s nervnim agensom odbačenim u bočici parfema.

Komentarišući napad u Solzberiju, Ugljev je izjavio da novičok poznaje "kao što majka poznaje svoje dete".

- Nemam nikakve sumnje da je u pitanju bio A-234. Sudeći po izuzetnoj čistoći uzorka, sasvim je moguće da je reč o seriji koju sam napravio sopstvenim rukama - rekao je naučnik.

Ocenjujući političku težinu tog čina, naglasio je: "Bio je to udar na državnom nivou… Teško je zamisliti teži teroristički akt — i to izveden protiv stalne članice Saveta bezbednosti UN-a".

Ugeljev na meti pritisaka i kapmanja diskreditacije

Zbog ovakvih istupa ubrzo se našao na meti pritisaka. Samo nekoliko dana nakon što je progovorio, na njega je na pešačkom prelazu u crnomorskom odmaralištu Anapa naleteo automobil. Od siline udarca završio je na haubi i vetrobranskom staklu vozila, zadobivši povrede glave i ruke. Iako su se odmah pojavile sumnje da je reč o namernom napadu, Ugljev je tada izjavio kako veruje da je incident ipak bio slučajan.

Nedugo zatim usledila je kampanja diskreditacije. Po Anapi su anonimno deljene lažne "poternice" na kojima je označen kao pedofil.

Policija je pretresla njegov dom, pregledala računare i telefone i uzela mu otiske prstiju, ali nije pronašla apsolutno nikakve dokaze. Nadležni su odbili da pokrenu istragu protiv onih koji su širili klevete, dok je sam naučnik odgovornost pripisao ruskim tajnim službama.

Bio je potpuno svestan opasnosti kojoj se izlaže javnim suprotstavljanjem Kremlju: "Svi se plaše, ali strah se mora kontrolisati", govorio je.

Navodno trovanje Alekseja Navaljnog

Ugljev se nije ustručavao da govori ni o navodnom trovanju opozicionog lidera Alekseja Navaljnog novičokom 2020. godine. Navaljni je tada preživeo napad, ali je u februaru 2024. ubijen u kaznenoj koloniji na ruskom Arktiku.

Naučnik je aktivno pomagao nezavisnim istražiteljima koji su rasvetljavali tajne operacije ruskih službi i njihovo posezanje za hemijskim oružjem.

1/31 Vidi galeriju Aleksej Navaljni Foto: AP, EPA Sergei Ilnitsky, Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, Volchkov Yevgeny / TASS / Profimedia, AP

Istraživački novinar Hristo Grozev istakao je njegov značaj rečima: „Iako je bio odgovoran za nastanak ovog razornog toksina, u poznim godinama postao je njegov najotvoreniji kritičar, osuđujući njegovu upotrebu protiv civila.” Prema Grozevljevim rečima, Ugljev je direktno oborio zvanične tvrdnje Kremlja i u slučaju Skripalj i u slučaju Navaljni.

Rođen u Kirovsku u septembru 1946. godine, Ugljev je diplomirao hemiju u Moskvi, a od 1975. do 1990. radio je u strogo poverljivom sovjetskom istraživačkom centru za hemijsko naoružanje u Saratovskoj oblasti, gde je učestvovao u sintezi nekih od prvih agenasa iz porodice novičok.