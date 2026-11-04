Slušaj vest

Melisa Luburić Bin, političarka srpskog porekla i nekadašnja članica Predstavničkog doma američkog Kongresa, vraća se u Vašington nakon što je pobedila na izborima održanim 3. novembra.

Ona je u osmom kongresnom okrugu savezne države Ilinoj osvojila 65,9 odsto glasova, odnosno 88.639, dok je njena republikanska protivkandidatkinja Dženifer Dejvis dobila 34,1 odsto, odnosno 45.857 glasova. Rezultat je označio njen povratak u Kongres, u kojem je prethodno provela tri mandata, od 2005. do 2011. godine, piše NBC Chicago.

Luburić Bin je pobedila u trci za mesto koje je ostalo upražnjeno nakon što je dosadašnji predstavnik tog okruga Raja Krišnamorti odlučio da se kandiduje za Senat.

Njena pobeda deo je šireg izbornog rezultata u Ilinoju, gde su demokrate osvojile svih pet otvorenih mesta u Predstavničkom domu. Tokom kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.

Ko je Melisa Luburić Bin?

Melisa Luburić Bin rođena je 22. januara 1962. godine u Čikagu, u saveznoj državi Ilinoj, pod imenom Melisa Luburić, mada prema pisanju portala Chicago na dlanu navodi se da je njeno ime bilo Milica Luburić. Usvojili su je Džordž i Viktorija Luburić, koji su imali još troje dece.

Njene veze sa srpskim poreklom nisu se zadržale samo na prezimenu. Odrasla je u srpskoj zajednici u okolini Čikaga, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, folklor i tamburašku muziku. U intervjuu za Glas Amerike 2005. godine govorila je da je odgajana u pravoslavnom duhu, u okviru crkvenoškolske opštine "Sveto Vaskrsenje" u Čikagu, da je kao devojka svirala u orkestru "Tamburica" i bila članica folklorne grupe. Isticala je i ponos zbog svog porekla i želju da srpsku tradiciju prenese na svoje dve ćerke.

Ona je bila i članica Srpskog kokusa u američkom Kongresu, grupe koja je radila na unapređenju odnosa SAD i Srbije. U razgovoru za Glas Amerike naglašavala je značaj političkog predstavljanja srpske zajednice u Vašingtonu i održavanja veza sa maticom.

1/4 Vidi galeriju Melisa Luburić Bin Foto: Talia Sprague / Zuma Press / Profimedia, screenshot YT/CBSChicago

Biografija

Za Luburić Bin ovo je povratak u politiku posle dugogodišnje pauze. Ona je u Kongres prvi put izabrana 2004. godine, a mandat je preuzela u januaru 2005. U narednih šest godina predstavljala je osmi okrug Ilinoja, koji obuhvata delove severozapadnih predgrađa Čikaga. Na izborima 2010. izgubila je od republikanca Džoa Volša za svega 290 glasova, nakon čega se vratila poslovnoj karijeri.

Pre ulaska u politiku više od dve decenije radila je u tehnološkoj industriji, a potom je osnovala konsultantsku kompaniju. Prvi put se kandidovala za Kongres 2002. godine, ali tada nije uspela da osvoji mesto. Dve godine kasnije ponovo je ušla u izbornu trku i pobedila dugogodišnjeg republikanskog kongresmena Filipa Krejna.

Tokom tri mandata u Predstavničkom domu bila je članica odbora za finansijske usluge i mala preduzeća, a bavila se pitanjima kreditiranja malih kompanija, finansijske politike i bezbednosti dece na internetu. Bila je članica i takozvane Koalicije plavih pasa, grupe demokratskih kongresmena koji su zagovarali fiskalnu disciplinu i saradnju sa republikancima.

Posle poraza 2010. godine vratila se privatnom sektoru, gde je obavljala rukovodeće funkcije, između ostalog u kompaniji Džej Pi Morgan Čejs, a bila je i na čelu poslovne organizacije "Executives' Club of Chicago". Sada, posle 15 godina van Kongresa, ponovo će predstavljati građane Ilinoja u američkom parlamentu.