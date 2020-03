ONA JE POBEDILA KORONU I IMA VAŽNU PORUKU: Ne panilčite! Evo kakva su iskustva ostalih izlečenih (VIDEO)

Elizabet Šnajder (37) veruje da je virus “zaradila” na kućnoj žurki, jer se nekoliko dana kasnije razbolelo više njenih prijatelja koji su bili prisutni, i to u isto vreme kad i ona. Tri dana nakon žurke 22. februara Elizabet je bila na poslu kad joj se slošilo.

"Osećala sam umor, bol u čitavom telu, glavobolju i blagu groznicu, pa sam odlučila da odem kući" ispričala je ona za CNN. Odremala je, a kad se probudila imala je temperaturu 38,3 a dok je ponovo legla u krevet već je skočila na 39,4.

"Mislila sam da imam težak grip" kaže Elizabet.

Nije joj ni palo na pamet da bi to mogao da bude novi koronavirus jer se simptomi nisu uklapali. Nije kašljala i uopšte nije imala disajnih smetnji. A onda je saznala da se desetak njenih prijatelja koji su bili na istoj žurki razbolelo “istog dana, otprilike u isto vreme uveče, sa veoma sličnim simptomima”. Ipak, ona i njeni prijatelji nisu testirani na koronavirus. Lekari su mislili da je u pitanju grip, ali su onda došli negativni rezultati.

Elizabet je uspela da se testira na koronavirus kad se prijavila za istraživanje bolesti u Sijetlu.

Elizabet kaže da se od bolesti oporavila u kućnom boravku, odmaranjem i uzimanjem lekova koji se mogu dobiti bez recepta.

"Mislim da je ono najvažnije što želim da poručim drugima – molim vas, ne paničite. Ako ste zdravi, mladi, brinete se za sebe kad ste bolesni, oporavićete se, verujte mi. Ja sam živi dokaz toga" rekla je ona.

CNN ukazuje da Elizabet ipak ima na svojoj strani mladost i generalno dobro zdravstveno stanje. Novi virus za starije ili ljude sa već postojećim medicinskim problemom, poput srčanog oboljenja ili dijabetesa, može biti fatalan. Oblast Sijetla je u epicentru izbijanja epidemije u SAD. Od više od 1.630 slučajeva prijavljenih u zemlji od prve pojave virusa u januaru, njih 457 je iz Vašingtona, uključujući 41 smrtni slučaj.

OPORAVAK DŽULIJE IZ SINGAPURA

Među onima koji su se oporavili od virusa i svoju priču podelili sa ostalima je i Džulija iz Singapura. Ona se razbolela 3. februara, a od simptoma je ispočetka, baš kao Elizabet, imala samo povišenu temperaturu. Četiri dana kasnije se probudila s vrtoglavicom, a kad je sutradan otišla kod lekara dijagnostikovan je novi koronavirus. Sledećih devet dana je provela u izolaciji.

"Ljudi su zabrinuti jer u ovom trenutku znaju veoma malo. A ja mislim da ako se plašite, bilo pojedinačno ili na većoj skali, to uzrokuje mnogo predrasuda" zaključila je Džulija nakon oporavka.

PRVI ZARAŽENI DANAC IMAO BLAGE SIMPTOME

Jakob Tage Ramling (45) je prvi Danac koji je bio pozitivno testiran na koronavirus, ali je imao blaže simptome. Nakon skoro dve nedelje kućne izolacije, testovi su pokazali da je zdrav.

"Imao sam blage simptome, glavobolju, grlobolju i kašalj. Trebalo je pet ili šest dana da svi prođu. Nisam bio u bolnici, nisam primao nikakve lekove, jer mi je bilo dobro" rekao je on tada.

Oporavio se i Španac Nil Monro (22), koji se zarazio nakon povratka u Barselonu iz Milana. On je javnosti poručio da simptomi mogu biti blagi i da njegovi nisu bili bitno drugačiji od prehlade.

"Malo povišena temperatura, glavobolja, opšti osećaj nelagode. Svako bi mislio da je to obična prehlada" naveo je Monro nakon oporavka.

"SUPERPRENOSILAC" OZDRAVIO NAKON PET DANA

Stiv Volš iz Brajtona u Velikoj Britaniji, opisan kao “superprenosilac” nakon što je zarazio 11 drugih osoba, oporavio se pet dana otkako mu se razvila bolest.

"Želeo bih da se zahvalim Nacionalnoj zdravstvenoj službi za pomoć i brigu - dok sam se ja u potpunosti oporavio, moje misli su sa svima koji su se zarazili korona virusom" rekao je on tada.

PRVI SLUČAJEVI OPORAVKA

Među prvim slučajevima oporavka koji su objavljeni u javnosti su i jedna 73-godišnja Tajlanđanka i četverogodišnja devojčica iz Kine. Jaimui Si-Ung prva je državljanka Tajlanda koja je obolela od novog virusa, nakon putovanja u Vuhan. Ona je uspela da pobedi fatalni virus iako ima srčanih problema i godina.

Devojčica iz Kine bila je u Maleziji s porodicom na odmoru kad je ustanovljeno da je zaražena. Ona je postala prvi pacijent u zemlji koji se oporavio od novog virusa. Bolest je dijagnostikovana 29. januara, a nakon višednevne izolacije devojčica je puštena kući.

Prvi pacijent koji se oporavio od novog korona virusa bio je 23-godišnji Huang iz Vuhana. On je naveo da je više puta imao groznicu od 28. decembra do 2. januara i da je lečen u izolaciji. Prve simptome osetio je 24. decembra, uključujući glavobolju, vrtoglavicu i malaksalost. Dok su lekari ustanovili da je u pitanju novi virus, Huang je bio toliko bolestan da nije mogao da se pomera i morao je da udiše kiseonik preko maske. Uspeo je da se oporavi, što on smatra da duguje svojim godinama.

OZDRAVILI I NOVOROĐENČE I STOGODIŠNJAK

Slučaj obolelog novorođenčeta izazvao je strahove da majke mogu preneti virus na dete. Međutim, u poslednje vreme stižu vesti o oporavku znatno starijih od Huanga. Prošlog vikenda je objavljeno da je stogodišnjak sa Alchajmerovom bolešću iz Hubeja u Kini pobedio virus.

Ipak, Džang Guangfen (103) iz Vuhana najstarija je osoba koja je pobedila novi virus, nakon svega šest dana lečenja u bolnici. Njen lekar je čudesno brz oporavak starice objasnio činjenicom da nije patila od drugih bolesti, osim blagog hroničnog bronhitisa.

Takođe, krajem februara je objavljeno da se novorođena devojčica iz Vuhana, stara svega 17 dana, kojoj je otkriven novi virus neposredno po rođenju, oporavila bez terapije. Mala Sjao Sjao, koja je imala infekciju respiratornih organa i blaže oštećenje srčanog mišića, potpuno se oporavila od virusa, ali i od bolesti srca. Lekari su rekli da je nedugo potom čak dobila na težini i porasla.

Sve vesti iz sveta i regiona o koronavirusu pratite OVDE. Sve o broju i stanju zaraženih u Srbiji, kao i boroje telefona za sve potrebne informacije pročitajte OVDE.

Kurir.rs / Blic, Foto: Youtube prtsvcr / KIRO 7 News

Kurir