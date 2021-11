NEBESKI ŠPIJUNI IZNAD CRNOG MORA Ovo su letelice koje je Američka avijacija šalje da izviđaju KRIM!

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije prošle nedelje saopštilo je da su oko Krima po prvi put pojavili špijunski avioni U-2S koji poleću sa Kipra i lete uz samu morsku granicu sa Rusijom preleću istok Ukrajine i zatim se vraćaju nazad.

Međutim čuveni špijunski avionu U-2S nijsu jedni avioni čiji letovi su registrovani nad Crnim Morem posebno je intezivan saobraćaj iz baze Sigonela na Siciliji, odakle su poletali strateški izviđački dronovi poput RQ-4 Globalhawk, a sada i avioni za elektronsko ratovanje i osmatranje.

Upravo intenzitet letova bio je povod da ukratko predstavimo sve letelice, koje lete nad Crnim Morem prateći dešavanja kako na Krimu, tako i na istoku Ukrajine i uz samou ukrajinsko-rusku granicu, gde je prebnačene deo vojnih efektiva Kantimirovske tenkovske divizije.

RC-135

RC-135 su avioni za eketronsko izviđanje stari više od 40 godina, ali su opremljeni trenutno savremenom ekeltronikom. Za osnovu ovog aviona uzet je putnički avion Boing 707, koji su zatim prepravljeni da se u njih smesti velika količina elektronske opreme. Svi avioni sa kojima raspolaže američko RV smešteni su u bazi Ofjut u Nebarsku. Radi se o broju od 20 aviona RC-135, koji pripadaju 55. puku.

Ono po čemu su ovi avioni prepoznatljivi jesu velika kućišta na trupu letelice u kojima je smeštena elektronska oprema, a koje piloti nazivaju "hrčkovi obraščići" zbog kakrakterističnih izbočna na bokovima trupa.Glavinu flote čine 18 aviona RC-135V/W poznati i kao Rivit džoint sa sistemima za nadzor nad izvorima elektromagnetskih emisija na dometu od 240 kilometara. Sredstva za EI su uvezana sa dva sistema jedan za izviđanje sredstava veza i jedan za elektromagnetne emisije, a prvenstveno se to odnosi na radarske uređaje. U svim oružanim sukobima i ono što je prethodilo njima RC-135V/W smatrani su isturenim ušima obaveštajaca.

foto: printscreen Youtube

TT podaci:

Namena: avion za elektronsko izviđanje

Posada: 4+ potreban broj operatera za konkretan zadatak

Pogonska grupa: Četiri turboventilatorska motora Pratt and Whitney TF-33-PW-102

Dimenzije: dužina 46,61 m, razmah krila 44,42 m, visina 12,93 m, površina krila 279,64 m

Mase: prazan 77565 kg, maksimalna u poletanju 152,410 kg

Performanse: maksimalna brzina 885 km/h, vrhunac leta 10.670 m, vreme trajnja leta 11 časova, trajanje leta sa jednom popunom goriva 20 časova.

foto: printscreen Youtube

U-2S

Radi se o avionu koji ima veoma burnu i dugu istoriju. Koji je doživeo niz modifikacija i verzija, ali je opstao i u eri dronova, a ponovo zahvaljujući novom Hladnom ratu koji je osvanuo posle aneksije Krima 2014 doživeo reafirmaciju, posebno na severu Evrope uz obale oko Murmanska, i na Baltiku, a od skoro i na Crnom Moru. Poslednja verzija ovog čuvenog šoijunskog aviona nastala je u periodu 1994-1998 konverzijom letelica U-2R. Ovi avioni opremljeni su širokom paltom uređaja i elektronskih senzora, koji se postavljaju u kontejnere, a koji se zatim stavljaju u letelicu ili kače. Pre svega to zavisi od same misije za koju se ova letelica angažuje. Inače dužina modularnih spremina iznosi 8,23 m. Standardni osmatrački paket ovih aviona čine aero-foto kamera HR-329, panoramska digitalna kmera IRIS-III koja zahvata 51,5 kilometara u dubinu teritorije koja je pod opservacijom. Tu su i radarski sistem sa antenom sa sintetizovanim otvorom ASARS-2, višesenzorski elektrooptički izviđački sistem SZERS za denevno aerofoto snimanje sa prenosom podataka u realnom vremenu sa dodatkom MSEORS za složene meteouslove i noć, ili tri senzora za EI i PED. Podaci se iz ovih uređaja direktno putem satelita šalju tokom leta na obradu u zemaljsku kontrolnu stanicu..Unutar pilotske kabine zastareli instrumeti su zamenjeni sa tri višenamenska kolor pokazivača. Ovi avioni imaju i GPS/INS navigacioni sistem i digitalizovane izvišačke uređaje. Letelce poseduju i sistem za istovremeni transfer podataka do dve stanice na zemlji ili u vazduhu, a vioni su uvezani i u mrežu za otrkivanje ciljeva i navođenje jurišne avijacije.

TT podaci:

Namena: Strateški izviđački avion

Posada. 1

Pogonska grupa turboventilatroski motor Gewneral Electric F118-GE 101, potiska 83,9kN, gorivo u unutrašnjim rezevoarima 3.469 kg

Dimenzije: dužina 19,20 m, razmah krila 31,39 m, visina 5,09 m, površina krila 92,90 metara kvadratnih.

Masa: prazan 7,258 kg, maksimalna 18.144 kg

Performanse; brzina 0,8 maha, maksimalna brzina na visini od 20 km 764 km/h, vrhunac leta 21.336m, trajanje leta 10-12 časova, nosivost 2.268 kg korisnog tereta.

foto: printscreen Youtube

E-8C J-Stars

Je leteči radar i komandno mesto za otkrivanje kopnenih ciljeva, koji od prole nedelje lete uz obale Krima, koji služi za usmeravanje svih obrbenih sistema na odabrane ciljeve. Oznaka J-STARS označava intervdidovski sistem za osmatranje, traganje za ciljevima i navođenje. Kičma ove letelice je radar AN/APZ-3 sa faziranom antenskom rešetkom dužine 7,9 m. Ovaj radar omogućava osmatranje u poluprečniku od 275 kilometara sa visine od 9 kilometara i pokriva površinu 278x185 km. Osnovni modovi su prostorno osmatranje sa kirštenjem indikaora pokreta malorazmernih ciljeva, otkrivanje statičnih ili slabopokretnih ciljeva u modu sa visokom rezolucijom na malom prostoru. Za osnovnu namenu E-8C važna su sredstva veze, koja su u samoj letleici veoma izdašna za satelitske veze, link za transfer podataka do zemaljske kontrole i analitičke stanice, linkovi JTIDS i TADIL-J za razmenu podataka između intervidovskih komandnih mesta. Deset aviona prerađeno je na standard "blok 10", a sedam na "blok 20". U ove ltelice ugrađen je rada AN/APY-X sa elektronskim skeniranjem i kativnom antenom MP-RTIP.

TT podaci:

Namena: leteči radarski sistem za bočno osmatranje, otkirvanje, javljanje i navođenje jurišne avijacije na zemaljske ciljeve.

Posada: 4+18 članova

Pogonska grupa: Četri turbomalzna ventilatorska motora Pratt and Whitney JT3D-3B, gorivo u unutrašnjim rezervoarima 70.307 kg

Dimenzije; dužina 46,61 m, razmah krila 44,42 m, visina 12,9 m

Mase: Prazan 77.564 kg, maksimalna pri poletanju 152.407 kg

Performanse: Maksimalna brzina krstarenja 973 km/h, vrhunac leta 11.890 m, dolet 12.086 km, trajanje leta 11 časova, trajanje leta uz pomoć dopune goriva u vazduhu 20 časova.

foto: printscreen Youtube

P-8 Posejdon

Boingov višenamenski mornarički razvila je američka kompanija Boeing Defense, Space & Securit. Avion je izveden iz „militarizovane“ i delimično modifikovane verzije Civil Range 737-800 sa povećanim dometom (ERKS), kombinujući trup Boing 737-800 i krila Boing 737-900 sa njime su želeli da zamene turboelisni mornarički avion Lokid P-3 Orion.

Boeing P-8 Posejdon je dvomotorni protivpodmornički mlazni (ASV) i protivbrodski borbeni avion(ASUV) sposoban da deluje u širokom spektru pomorskih i obalnih aktivnosti. Patrolni avion P-8 Posejdon može biti naoružan protivbrodskim raketama, manevarskim raketama, torpedima, dubinskim bombama i morskim minama.

U zadnji deo trupa “ vojnog modela 737 stručnjaci Boinga su dodali osovinu za razno naoružanje, a krila su dobila i odgovarajuće nosače za upotrebu naoružanja.

P-8 prvi put poleteo je 25. aprila 2009. godine. Ministarstvo odbrane SAD je odobrilo proizvodnju P-8, a SAD planiraju da nabave 122 aviona P-8 Posejdon, a u avgustu 2015. već su imale 28 aviona u svom naoružanju. Indijska mornarica već koristi 12 Posejdona, a Australijsko kraljevsko vazduhoplovstvo (RAAF) 8 aviona P-8.

TT podaci

Proizvođač: Boeing, SAD Namena: dvomotorni mornarički patrolni avion

Posada: 9 članova Pogonska grupa: dva turboventilatorska motora CFM International CFM56-7B potiska od po 120 kN Dimenzije: dužina 39,47 m, razmah krila 37,64 m, visina 12,83 m Mase: prazan 62730 kg, maksimalna poletna 85820 kg Performanse: maksimalna brzina 926 km/h, vrhunac leta 12496 m, početna brzina penjanja 50,83 m/s, maksimalni dolet 2222 km Naoružanje: IN+ARS protivbrodske rakete AGM-84B ,,Harpoon'' dometa 124 km, IN+GPS vođene krstareće rakete AGM-84H/K SLAM-ER dometa 270 km, torpedo Mk 54, slobodnopadajuće bombe i mine naoružanje nosi na 4 potkрilna nosača i u trupu.

Kurir.rs/A.Mlakar