NAPUŠTENI AERODROM GDE SVE I DALJE RADI: Grad koji je ponosan na svoju prošlost, čuva je za budućnost

U novembru 2019. godine, samo nekoliko meseci pre nego što je pandemija kovida zahvatila svet, Nju Orleans je otvorio svoj blistavi novi aerodromski terminal vredan 1,3 milijarde dolara.

Arhitektonski gledano, ultramoderni terminal koji je dizajnirao Cezar Peli više bi odgovarao Bahreinu nego njuorleanskom bajuu. Tokom 20 meseci rada, terminal su hvalili putnici i stručnjaci, a USA Tudej ga je nazvao "jedim od tri najbolja američka aerodroma u 2020. godini“, uprkos haosu koji je pandemija unela u vazduhoplovnu industriju.

Na južnoj strani aerodroma, "Grad koji je brige zaboravio“ skoro je zaboravio svoj stari terminal.

Bila je to užurbana lokacija prepuna bezbrojnih turista koji su nazdravljali svom putovanju na Mardi Gra, emotivnim zagrljajima ponovnih okupljanja i oproštaja, i zakasnelim putnicima koji su bez daha trčali da stignu na let. Najmračniji i ujedno najbolji trenutak zgrade bio je kada je poslužila kao sklonište tokom uragana Katrina. Sada leži napuštena.

Poslednjeg dana rada 5. novembra 2019. godine, skoro 15.000 ljudi je prošlo kroz vrata Južnog terminala. Kako se poslednji let bližio, Nju Orleans je ispratio umorno 61-godišnje zdanje u stilu, sa tradicionalnom džez sahranom i paradom.

Kao što je tradicija, kada se pokojnik položi na počinak ožalošćeni se takođe oslobađaju tuge.

U slučaju terminala, ožalošćeni zapravo nisu tugovali, već su bili putnici koji su se pridružili improvizovanoj proslavi dok su drugi to gledali zbunjeno. Putnici koji su se ukrcavali na poslednji let za Tampu na Floridi, nešto posle 21:00, napravili su uzbudljivu verziju pesme "When The Saints Go Marching In“.

Nekoliko sati pre prelaska na novi terminal, radnici su utovarivali poslednje oznake avio-kompanija, kompjutere, opremu u armadu kombija koji su krenuli ka novom domu. Do ponoći, Južni terminal je postao grad duhova.

Propast

Kevin Doliol, direktor avijacije i neko ko je rođen u Nju Orleansu, nostalgično za CNN opisuje kako izgleda kada iz novog aerodroma zakorači nazad u vreme u stari objekat gde još uvek postoje kancelarije administracije aerodroma.

"Imao sam sedam kada sam prvi put leteo avionom iz ove ustanove. I godinama sam radio ovde i imam toliko uspomena na vrevu i gužvu u ovom prostoru i sada je čudno i tužno videti ga u ovakvom stanju", rekao je on.

Godinu i po dana otkako je zatvoren i od kada nijedan putnik nije ušao na terminal, a avion poleteo sa piste, Južni terminal je sve samo ne napuštena stara i mračna ruševina.

Nju Orleans, grad koji poštuje svoju prošlost, očistio je i privremeno sačuvao stari terminal. Svetla i klime rade. Čak i toaleti.

Nije sasvim mrtvo, ali nije ni živo. Svi ekrani za letenje su tamni i isključeni. Pultovi za prijavu su bez natpisa, stubova, kioska... i ljudi. Nekadašnji karuseli za preuzimanje prtljaga stoje. Tamo gde je nekada stajala oprema TSA, osoblje i beskrajni redovi putnika, sada je bio čist i prazan prostor.

Gejtovi i piste, iako još uvek netaknute, prazni su portali u ništavilo. Barovi i restorani su poslužili poslednje pivo i sendviče i iza njih više nije ostala ni odbačena flaša ili salveta.

Skulptura Luja "Sačma" Armstronga i dalje je tu, ali njegov ushićeni izraz lica je u suprotnosti sa osećajem usamljenost koji vlada u ovom prostoru. Osim sloja prašine, ono što je ostalo je gotovo savršeno očuvano. Čak su povremeno mogle da se čuju i najave aviokompanija.

Zagrobni život

Veći deo terminala će na kraju doživeti ipak svoju propast, pri čemu će originalna hala za odlazak iz 1950ih i dvorana A i B biti prvi koji će nestati u narednih 18-24 meseca. I to neće biti lak posao.

"Naš arhitektonski tim pokušava da smisli način kako da rasturi zgradu sa više generacija konstrukcija", rekao je Džejmi Mekluski, zamenik direktora za vazduhoplovstvo, planiranje i razvoj aerodroma.

Stari terminal još uvek pokazuje slab puls. Veliki deo zgrade se i dalje održava i napaja jer su ovde administrativne kancelarije aerodroma, centar za hitne operacije, policijske kancelarije i radionice. Taj puls će udarati još neko vreme. Njihova selidba u novu zgradu je odložena zbog pandemije.

Prostrani terminal pronašao je privremeni drugi život kao lokacija za TV i filmsku produkciju koja obezbeđuje tok prihoda. Ovde su se snimale epizode "Mesta zločina" i avanturističke rijaliti igre "The Amazing Game". Direktor aerodroma kroz smeh kaže da je "pokušao da ubedi producenta da stavi tragove u njegovu kancelariju, ali na kraju nisu".

U maju 2021. terminal je pretvoren u privremeni skejt park, kada su se skejt ekipe iz svih južnih država okupile na skejt džemu u okviru Preuzimanja Red Bull terminala.

U stvari, deo terminala će biti očuvan i prenamenjen, uključujući i poznatu kupolu iz 1959. godine.

"U Nju Orleansu cenimo istorijske građevine, a ovde svakako ima mnogo istorije. Tako da smo svi za to da se deo zadrži u razvojnim planovima", kaže. Mekluski.

Relativno novi Konkur D, koji je otvoren 1996. godine, biće prenamenjen za čartere i privatne avione. Parking i rentakar objekti, takođe ostaju na svom mestu.

Oni koji su zainteresovani da poseduju stari šalter, karusel za preuzimanje prtljaga, stolice ili most verovatno će moći da se nadmeću na javnoj licitaciji.

Dok nadgleda oproštaj od starog terminala, Doliol zna da je došlo vreme.

"Novi terminal na neki način čini da zaboravite na stari. Upravo sam prodao auto koji sam posedovao i voleo 13 godina. Umalo sam zaplakao kada sam otišao. Ali kada sam prvi put vozio njegovu zamenu, zaboravio sam sve o tom starom autu."

