PLAĆANJE U RUBLJAMA JE PROMIŠLJEN POTEZ Bušatlija tvrdi da Rusi samo zbog jedne stvari menjaju valutu EVO KO ĆE NAJVIŠE STRADATI

Mahmud Bušatlija , savetnik za razvoj i investiciju tvrdi da su Rusi potez sa plaćanjem u rubljama iznudili, ako i to da pokušavaju od sankcija da se oslobode dolara u međunarodnoj razmeni

Putin je najavio da će Rusija prihvatiti plaćanje za izvoz gasa u „neprijateljske zemlje“ samo u rubljama. Vremenski okvir za prelazak na rublje plaćanja gasa još nije objavljen.

Međutim, iz Kremlja poručuju da će uslovi za taj potez biće razjašnjeni direktno kupcima ruskog gasa u dogledno vreme.

Gosti Pula Srbije bili su Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investiciju i prof. Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost istrage i odbrane.

- Ovo je jedan vrlo promišnjen, dugo vremena pripreman i iznuđen jedan potez ruski. Oni već više od 15 godina imaju politiku da se oslobode dolara u međunarodnoj razmeni. Oni vrlo dobro to rade već 15-ak godina. S tim da je težište na tom projektu postignut 2014. godine posle sankcija, a 2015. godine je počela je agresivnija kampanja smanjenja dolara. U tom slimsu Evropa će imati probleme, a Amerika i onako malo kupuje od njih i neće imati neke naročite probleme. Ali, u Evropi će svi imati probleme - reklao je u Pulsu Srbije.

Voditelje Pulsa Srbije zanimalo je i kako če sela situacija odraziti na svet. Bušatlija je istakao da Sjedinjene Američke Države neće imati problema, ali da će probleme imati Evropa.

- U Evropi niko ne kupuje gas za svoju nacionalnu valutu, iako su to jake valute kao što je švajcarski franak ili euro, nego za dolare. Oni u svakom slučaju moraju da menjaju novac za koji bi kupili. Ovo je dugoročna akcija koj aće imati reperkusije u vrlo dugom vremenu. Rusija pokušava u poslednjih 7, 8, godina, odnosno od sankcija, pokušavaju da pređu na trgovinu svojom nacionalnom valutom i nacionalnim valutama kupaca. Dosta su postigli u tome - posebno u dve stvari koje su bile u monopolu dolara - a to su industrija naoružanja i energenti. To se isključivo plaćalo dolarima. U poslednjih nekoliko godina ta stvar se promenila. Evropa će prvi put da se susretne - rekao je Bušatlija.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će za isporuke gasa "neprijateljskim zemljama", kao što su članice Evropske unije i SAD, primati samo rusku valutu.

Podsetimo, predsednik Ruske Federacije rekao je da Rusija odbija da koristi "kompromitovane valute u transferima".

- Nema smisla da isporučujemo svoja dobra Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama i da isplatu primamo u dolarima, evrima i drugim valutama. Zbog toga sam odlučio da uvedem set mera kako bismo što je pre moguće prebacili isplate - počnimo s našim prirodnim gasom - koje primamo za isporuke u tzv. neprijateljske zemlje, u ruske rublje. To znači da ćemo odbijati da koristimo kompromitovane valute u takvim transferima, rekao je ruski lider u obraćanju kada je najavio promenu valute u plaćanju.

