PROTIV TAKVIH SE DANAS BORIMO: Marija Zaharova o smrti MEDLIN OLBRAJT Pola teksta posvetila SRBIMA, ova izjava će se dugo pamtiti

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je na svom telegram nalogu prokomentarisala smrt Medlin Olbrajt, koja je preminula sinoć.

Podsetimo, Medlin Olbrajt koja je bila prva žena na mestu američkog državnog sekretara i koja se smatra ideologom NATO agresije na SRJ, preminula je u 84. godini od raka.

- Medlin Olbrajt, američki državni sekretar, ideolog bombardovanja Beograda. Umrla je juče, uoči godišnjice svojih balkanskih ostvarenja - napisala je Zaharova na telegramu.

Ona je napisala da ostavština Olbrajtove nije samo bombardovanje Srba, i podsetila na monstruoznu izjavu bivše američke državne sekretarke o iračkoj deci koja su umrla zbog sankcija.

foto: Printscreen/Telegram/Marija Zaharova

U emisiji “Si-bi-esovih 60 minuta”, 12. maja 1996. voditeljka Lesli Stal ju je pitala: ‘Čuli smo da je više od pola miliona dece umrlo zbog sankcija protiv Iraka. Više nego u Hirošimi. I da li mislite da je to opravdano?’ Medlin Olbrajt: ‘Mislim da je to veoma težak izbor. Ali mislimo da je to opravdano.

Zaharova je zapitala da li je Madlen Olbrajt bila na meti bilo kakvih sankcija zbog svega što je uradila.

- Ni pod jednom. Na Kosovu joj je podignut samo spomenik za ubistva Srba. Svečanom otvaranju prisustvovao je kosovski “predsednik” Hašim Tači. Bivši terenski komandant “Oslobodilačke vojske Kosova” koja je trgovala organima ubijenih Srba - navela je Zaharova.

Zaharova je na kraju napisala: - Da razumemo protiv koga se na ovom svetu borimo.

