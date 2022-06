DA LI JE RUSKI LIDER BOLESTAN? Novi snimak izazvao spekulacije a pitanje Putinovog zdravlja intrigira Zapad već 10 godina VIDEO

Ruski predsednik se tokom vikenda ponovo pojavio u javnosti na dodeli nagrada na Dan Rusije. Na snimku koji je počeo da kruži mrežama, Putin navodno jedva stoji na nogama i kako se sve vreme ljulja napred-nazad dok posmatrao uručenje nagrada.

Prošle nedelje, prenose britanski tabloidi, Putin je otkazao maratonsku emisiju uživo na TV na kojoj je trebalo da odgovara na pitanja Rusa. Jedni kažu da je to uradio je se bojao škakljivih pitanja o ratu u Ukrajini, dok ima onih koji misle da predsednik Rusije ne bi mogao da izdrži višesatno sedenje u studiju.

Magazin Njuzvik nedavno je objavio svedočenja trojice američkih obaveštajaca koji su imali uvid u poverljivi izveštaj u kom se navodi da je Putin u aprilu bio podvrngut tretmanu lečenja uznapredovalog raka.

Obaveštajci iz Nacionalne obaveštajne službe, Vazdušnih snaga i Agencije za obaveštajnu odbranu (DIA), naveli su da je ruski lider toliko izolovan da je američkim špijunima nemoguće da precizno procene njegovo stanje i zdravlje.

Jedan od njih, zvaničnik DIA, ipak veruje da je ruski lider teško bolestan.

"Putin je definitivno bolestan... Da li će umreti uskoro je u domenu spekulacija. No, to ne znači da treba da se uljuljkamo. On je i dalje opasan a haos će ostati čak i ako umre. Moramo da se fokusiramo na to i budemo spremni", rekao je nemenovani obaveštajac DIA.

Sve je "zakuvao" bivši špijun MI6 u Rusiji, Kristofer Stil koji je Skaj njuzu rekao da je Putin teško bolestan i da je njegovo zdravlje razlog zašto je pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

Retka pojavljivanja u javnosti sa povremeno čudnim ponašanjem izazvala su spekulacije da Putin boluje od čitavog niza bolest. demencije. Kakvo je zdravlje ruskog lidera nije moguće probveriti bez pregleda licem u lice, upozoravaju medicinski profesionalci.

Kremlj redovno demantuje izveštaje o Putinovom krhkom zdravlju, odbacujući ih kao besmislice.

Sajt Biznis insajder sastavio je spisak trenutaka kada se zdravlje lidera koji se pre rata emitovao auru mačomena, iznenada našlo u prvom planu.

Oktobar 2012: Kremlj demantuje da će Putin morati na operaciju posle nezgode sa zmajem

U jesen 2012, Rojters je citirao tri vladina izvora koji su rekli da Putin ima problema sa leđima i da će mu uskoro biti potrebna operacija.

Kremlj je to demantovao, ali nakon što je ruski list Vedomosti objavio da se Putin povredio dok je leteo zmajem, Peskov je rekao da je problem nastao zbog Wobične sportske povrede“ u kojoj je Putin istegnuo mišić, kako je preneo Atlantik.

4. novembar 2012: Putin šepa

Krajem decembra 2012, ruski nezavisni istraživački sajt Proekt je tvrdio, pozivajući se na neimenovane ruske zvaničnike, da je Putin nosio korset i da je značajno ograničavao - ili čak preskakao - "sedeće" obaveze zbog problema sa leđima.

4. novembra, na Dan nacionalnog jedinstva Rusije, Kremlj je objavio samo fotografije Putinovog pojavljivanja na ceremoniji na Crvenom trgu, navodi Proekt. Međutim, na snimcima koje su postavili verski lideri u Moskvi vidi se kako predsednik blago hramlje.

2016-2017: Najmanje pet doktora ide sa Putinom

Upoređujući datume prijavljivanja lekara specijalista sa Putinovim rasporedom putovanja, Proekt je otkrio da je Putina redovno pratilo najmanje pet lekara u ovim godinama - broj koji će kasnije porasti na 13.

Među njima su bili specijalista ORL, specijalista za infektivne bolesti, osoblje za hitnu pomoć i neurohirurg, preneo je Proekt.

Novembar 2016: Putin nestaje zbog moguće operacije leđa

U periodu od 25. novembra do 1. decembra Putin se pojavljivao samo na unapred snimljenim sastancima, preneo je Proekt. U međuvremenu, 12 specijalista iznenada se prijavilo u bolnicu u Sočiju u blizini njegove rezidencije, uključujući njegove lične lekare, neurohirurge i specijaliste za rehabilitaciju, navodi Proekt.

foto: EPA

Maj 2017: Putin pao tokom sudara u hokeju na ledu

Putin, strastveni hokejaš na ledu, zamalo se prevrnuo naglavačke kada je pao tokom meča u Sočiju, kada je imao 64. godine, javio je CNN.

Kako prenosi Proekt, na njega se zabio igrač Pavel Bure. Nakon toga, ortopedski traumatolog za kog se zna da redovno leči predsednika prijavio se u bolnicu nedaleko od Putinove rezidencije, izvestio je Proekt.

Avgust 2017: Putin je nestao u pratnji onkologa

Između 8. i 16. avgusta te godine, predsednik je nestao iz javnosti, zajedno sa onkologom-hirurgom Jevgenijem Selivanovom, preneo je Proekt. Prisustvo lekara je ukazivalo na navodni problem sa štitnom žlezdom, navodi ruski medij.

Februar 2018: Putin nestaje zbog prehlade u jeku predizborne kampanje

Od 12. do 1. februara 2018. godine, samo mesec dana pre dana izbora, Putin je "nestao". Njegov portparol Peskov bio je primoran da reaguje i poručio je novinarima da je predsednik "prehlađen", prenosi ABC Njuz.

Jesen 2021: Samoizolacija od kovida

Pojava kovida predsedničkim osobljem u septembru prošle godine dovela je do toga da se Putin samoizolovao na dve nedelje. Deset dana kasnije, demantovao je izveštaje d aje lošeg zdravlja nakon što je viđen kako kašlje tokom televizijskog sastanka.

Ubrzo nakon toga, Njujork tajms je izvestio da Putin nameće sve strože procedure izolacije svakome sa kim se viđa licem u lice – uključujući izolaciju od dve nedelje ranije i zahtev da prođe kroz tunel za dezinfekciju.

Ovo je usledilo nedeljama nakon što je Rusija ukinula većinu svojih mera protiv kovida, piše list.

Do februara 2022 — dok su ga svetski lideri preklinjali da ne napada Ukrajinu — Putin je svoje sastanke sa liderima održavao iza izuzetno dugačkog stola.

foto: Printscreen/ Twitter

April 2022: Spekulacije posle snimka

Bizarni snimak sastanka Putina sa ministrom odbrane Sergejom Šojguom 21. aprila pokazuje kako se predsednik drži za ivicu stola, izgledajući neprijatno i nervozno,preneo je Njuzvik.

Zajedno sa njegovim nadutim izgledom, video je podstakao gomilu tabloidnih spekulacija - od kojih nijedna nije potvrđena - da Putin možda pati od posledica lečenja steroidima ili Parkinsonove bolesti.

Dalje neproverene glasine potekle su sa anonimnog Telegram naloga za koji se tvrdi da je bivši insajder Kremlja.

foto: AP Alexei Nikolsky

Maj 2022: Anonimni oligarh tvrdi da Putin ima rak krvi

Početkom maja, Nju Lajns magazin došao je do snimka neimenovanog ruskog oligarha koji je tvrdio da je Putin "veoma bolestan od raka krvi“.

Oligarh, koji nije znao da ga snimaju, kritikovao je Putinovu invaziju na Ukrajinu, rekavši da se "svi nadaju“ da će umreti i da je #problem u njegovoj glavi“.

14. maj: Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe tvrdi da je Putin "veoma bolestan“ i da je u toku državni udar

Šef ukrajinske obaveštajne službe general-major Kirilo Budanov rekao je za Skaj njuz 14. maja da su planovi za svrgavanje Putina pokrenuti i da je 69-godišnjak u "veoma lošem psihičkom i fizičkom stanju i veoma je bolestan“. "

Putin je bolestan od raka, rekao je Budanov. On je negirao da je širenje te priče ukrajinska propaganda, ali nije pružio dokaze za svoje tvrdnje.

18. maj: Eksperti MI6 tvrde da će Putin "nestati do 2023".

Bivši šef britanske špijunske agencije MI6, Ričard Dirlav, sugerisao je u podkastu da Putin pati od dugotrajne bolesti, rekavši da će "otići" do kraja godine i da će biti smešten u "sanatorijum, iz kog neće izaći kao lider Rusije“.

Bivši šef ruskog biroa MI6 Kristofer Stil takođe je rekao u intervjuu za britansku radio stanicu LBC da je Putin "sve bolesniji“, u meri koja utiče na njegovo vođstvo u Kremlju i vođenje rata u Ukrajini. On je rekao da Putin često mora da pravi pauze na sastancima da bi dobio medicinsku pomoć.

Stil je, inače, sastavio delimično diskreditovani dosije Tramp-Rusija koji je sadržao eksplozivnu tvrdnju o "snimku uriniranja" čije postojanje nikada nije potvrđeno.

23. maj: Zapadni zvaničnici sumnjaju u glasine

Zapadni zvaničnici počeli su da sumnjaju u brojne glasine o Putinu i njegovom zdravlju, nazvavši ih spekulacijama. Takoše su odbili da potvrde teoriju Ukrajinaca o nedavnom pokušaju ubistva.

Jedan je rekao: "Predsednik Putin čvrsto kontroliše svoj uži krug, zemlju i odluke koje se donose, bez obzira na bilo kakve spekulacije o njegovom zdravlju".

24. maj: Šef ukrajinske obaveštajne službe opet o bolesnom Putino, ovoga puta kaže da ima "još nekoliko godina“

U intervjuu objavljenom 24. maja za ukrajinski list Pravda, Budanov je tvrdio da može "u potpunosti da potvrdi“ da Putin ima rak. On, međutim, nije ponudio nikakve dokaze za svoje tvrdnje.

"On ima nekoliko teških bolesti, od kojih je jedna rak“, rekao je Budanov.

"Ali ne vredi se nadati da će Putin sutra umreti. Ima još bar nekoliko godina“, dodao je on. "Sviđalo se to vama ili ne, ali to je istina".

29. maj: Ruski ministar spoljnih poslova negira da je Putinu loše

"Predsednik Vladimir Putin se svakodnevno pojavljuje u javnosti. Možete ga videti na TV ekranima, čitati i slušati njegove govore. Mislim da zdrava osoba ne može da posumnja na bilo kakve znake bolesti ili tegobe kod ovog čoveka. Ostaviću to na savesti onih koji šire takve glasine uprkos svakodnevnim prilikama da svi vide kako on i drugi izgledaju", rekao je ministar Sergej Lavrov TF1.

Tri američka obaveštajna i vojna stručnjaka takođe su rekla Insajderu da ne shvataju ozbiljno tvrdnje o bolesti, navodeći nedostatak dokaza.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs