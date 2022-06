ŠOK TVRDNJA: Nacizam je nastao u Londonu, A HITLER JE BIO ENGLESKI AGENT?! Lučić o ratu u Ukrajini: RUSIJA MORA DA OVLADA DUNAVOM!

Švedska je preduzela važne korake kako bi ispunila zahteve Turske za odobrenje članstva Stokholma u NATO tvrdi generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Obećavajući Finskoj i Švedskoj brz ulazak u severoatlantsku alijansu, NATO nije očekivao žestoko odbijanje Turske.Ukrajinska vojska ispalila je 20 raketa višecevnim raketnim sistemima Grad na Kirovski okrug u Donjecku.

Istovremeno, Zelenski je zatražio da jevrejski lobij u Sjedinjenim Državama izvrši dodatni pritisak na Rusiju.Govorimo i dalje o ratu u Ukrajini.

foto: Kurir televizija

Gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji bili su Dejan Lučić, pisac i publicista, i pukovnik Mirčeta Jokanović.

foto: Kurir televizija

- Kada se kaže da Rusija gubi na terenu, to bi bilo isto kao kada bismo rekli da u Dunavu nedostaje vode. To je nemoguća misija. Vesti koje čujemo zapadnim medijima i na Tviteru su vesti da je Ukrajina ušla u Moskvu, a u stvarnosti je drugačije i neće se zaustaviti na Ukrajini. Nacizam i fašizam su doveli do Drugog svetskog rata. To znači da nacizam treba eliminisati tamo gde je nastao, a nastao je u Londonu. Nije nacizam nastao u Nemačkoj. Adolf Hirtler je bio engleski agent od 1912. godine. Bankari sa Volstrita su finansirali vojno i ekonomsko čudo Nemačke. Učinili su sve da ta Nemačka postane vojna sila, dajući im prateće trupe. Ceo rat za koji je za kratko vreme Hitler pokupio vojsku je fingiran. Kod Denkerka je bilo, koliko se sećam, 350.000 engleskih vojnika koje je Hitler mogao da pobije, ali nije. Zašto? Taman posla, pa ti Englezi su ga napravili. Prvi i Drugi svetski rat je bio usmeren protiv Rusije, kao i ovaj Treći svetskli rat. Ponavljam i treći svetski rat je počeo. Nijedan novi rat ne izgleda kao onaj stari. Rusija će da ide prema Dunavu. Rusija mora da ovlada deltom Dunava. Mora da neutrališe Švedsku i Finsku. Ulaženjem Finske i Švedske oni nameću sebi metu na čelo. Vi provocirate bika sa dva metra od njega - rekao je Dejan Lučić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Definicija rata je da je to nastavak politke oružanim sredstvima. Ova teorija o hibridnom ratu mi je malo čudna. Rat se vodi svim sredstvima, ovako ili onako. Sve što je raspoloživo - rekao je pukovnik Mirčeta Jokanović.

14:58 NACIZAM JE PRVO NASTAO U LONDONU, A HITLER JE BIO ENGLESKI AGENT OD 1912. Lučić o ratu u Ukrajini: RUSIJA MORA DA OVLADA DUNAVOM!

RAT U UKRAJINI 107. DAN Zelenski: Ukrajinske snage se drže u bitkama za ključne gradove u Donbasu