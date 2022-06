ZBOG OVOGA ČEČENI CENE PUTINA Moskovski profesor OTKRIO šta im je ruski lider rekao OVAJ GEST RUSKOG PREDSEDNIKA SVI PAMTE (VIDEO)

Rat u Ukrajini traje 117 dana. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku Ukrajine, a grad Severodonjeck koji ruske snage nastoje da zauzmu i dalje je na meti granatiranja.

I grad Lisičansk koji se nalazi s druge strane reke Donjec priprema se za ulične borbe. Novinari AFP-a izveštavaju da ukrajinske snage kopaju rovove i podižu barikade sa bodljikavom žicom i granama u centru Lisičanska.

Poslanici Vrhovne Rade Ukrajine glasali su za zabranu ruske muzike i uvoz knjiga iz Rusije i Belorusije. Ukrajinski poslanik Jaroslav Železnjak objavio je na društvenim mrežama da će puštanje muzike ruskih umetnika biti zabranjeno na javnim mestima i u medijima.

Takođe, kako se navodi, biće zabranjen uvoz i distribucija knjiga i drugih izdanja ruskih i beloruskih autora. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da niko ne može da zna koliko će trajati rat u Ukrajini, ali da se treba pripremiti na to da bi mogao trajati godinama,. "Moramo se pripremiti za činjenicu da bi to moglo da potraje godinama. Ne smemo odustati od podrške Ukrajini iako su troškovi veliki, ne samo za našu vojnu podršku, već i zbog rastućih cena energenata i namirnica. Ali to se ne može porediti sa cenom koji Ukrajina plaća svakog dana ljudskim životima", rekao je šef NATO-a u intervjuu nemačkom listu Bild.

A gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji bili su novinar Zoran Vitorović, Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru, Perko Matović, iz “Centra za nacionalnu politiku” i prof.dr Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi.

- Predsednik Putin je imao nekoliko govora u svom životu koji su obeležili šta se dešavalo. Jedan od tih govora bio je kada je prvi put došao u Čečeniju i kada su za stolom sedeli svi predstavnici vlasti. Trebalo je ima govor za pobedu. On je digao čašicu, ali je rekao: "Čašicu spuštam, dok ne pobedimo",. Nećemo da pijemo dok ne pobedimo. To je bilo istorijsko za sve Ruse, što je on rekao. Drugi govor, to vi znate da je bilo 2007. godine. To je bio govor koji je prevrnuo ceo svet, ali svet nije zumeo da shvati šta je rekao predsednik Putin. Rekao je da se završava svet jednopolarnog sveta i da počinje višepolarni svet. I tada mu je bilo krivo što ga svet nije shvatio. Treći veliki govor održao je 2018. godine. Tada je rekao: "Nisu nas slušali, a evo sad da nas saslušaju". Sada neka nas poslušaju. I ovo je 4 veliki govor koji je on održao - ispričao je prof.dr Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi.

