KLJUČ USPEHA NA FRONTU ZAVISI OD 3 FAKTORA: Zašto je Putin imenovao NOVOG KOMANDANTA ruske vojske! Gerasimov pravi JEDNU KOMANDU!

Vest da će načelnik generalštaba ruske vojske general Valeriji Gerasimov biti novi komandant ruskih snaga u Ukrajini u sredu je odjeknula kao bomba. Ova vest imala je svoj uvod u sredu kada se pronela vest iz neimenovanih ruskih izvora da je bivši komandant Centralnog vojnog okruga general Aleksandar Lapin imenovan za komandanta Kopnene vojske Ruske Federacije.

Ta vest digla je popriličnu prašinu u ruskoj javnosti s obzirom za šta su sve lapina optuživali, a onda u sredu uveče po moskovskom vremenu usledio je novi šok.

Prvo je zvanična ruska vojna televizija TV Zvezda saopštila informaciju da je ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu imenovo novi komandni kadar ruske vojske u zoni specijalne operacije. Prema Šojgujevoj direktivi načelnik generalštaba Kopnene vojske Valeriji Gerasimov postaje Združene komande ruskih trupa.

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Za njegove zamenike imenovani su: glavnokomandujući Vazdušno kosmičnih snaga Sergej Surovikin, glavni komandant Kopnene vojske Ruske Federacije Oleg Saljukov i zamenik načelnika Generalštaba general pukovnik Aleksej Kim.

Naravno, ovo je od hrvatskih i bosanskih medija, ali i britanskih plus pride ukrajinskim nemačkih i tako dalje dočekano da je s ovom odlukom zapravo Putin smenio surovikina nezadovoljan njegovim vojnim angažovanjem i gubicima koje imao pa se tu spominje i Herson iako je Surovikin skoro lično bio odlikovan od strane Putina, što baš u ovoj teoriji i ne pije vodu.

S druge strane vojne vlasti su saopštile da je povećanje komandnog kadra došlo u trenutku kada je došlo do povećanja proširenja obima zadataka koji se izvršavaju i da se organizuje bila interakcija između trupa na terenu.

foto: Kurir tv

Ključ svake pobede zavisi od tri stvari koje su ključne: obaveštajni podaci, logistika, odnosno snabdevanje i lanac komandovanja. Sva tri su podjednako bitina, ali bi se ovde bavio lancem komandovanja i jer bez dobrog i jasnog lanca komandovanja ne može da dođe do izvršenja zadatka. Lanac komandovanja omogućava da se zna ko šta, kada, gde i kako nešto radi, kada nešto radi i kakvi su ciljevi toga što se radi. Kako se iz Rusije čulo više različitih glasova, šta je cilj njihove operacije u Ukrajini od toga da preuzme kontrola nad celim Donbasom, do toga da one četiri oblasti koje su pripojene referendumom Hersonska, Zaporoška, Donjecka i Luganska pripadnu Rusiji.

Jedan drugi cilj je bio porez ukrajinske vojske, znači razni ljudi su davali različite izjave. Sergej Lavrov davao je izjave da je Rusija spremna za pregovore sa Zapadom odnosno Amerikom što sam ja oduvek tvrdio da Rusija kroz ovaj rat hoće pregovore sa Amerikom.

Međutim kada se ne objave tačni vojni ciljevi, ne širokim masama, nego svojoj vojsci na primer zauzmemo Herson, pa se povučemo, ali niko nije znao zašto se povlači iz Hersona, mada je povlačenje iz Hersona bilo logično jer tu su vezane velike ukrajinske trupe koje ne smeju da mrdnu iz Hersona.

Ali, desio se problem da ljudi iz Luganska neće da ratuju u Donjecku, ljudi su zainteresovani da ratuju kod svog sela, svog grada i naprosto rusko komandovanje nije dobro funkcionisalo. Surovikin je postavljen za komandanta združenih snaga, tek kada se odlučilo da se krene u strateško bombardovanje i bombardovanje po dubini. Međutim VDV je pogrešno korišten. VDV je u Zaporoškoj oblasti u rovovima, to nije suština VDV - Suština vazdušno desantnih snaga je da zatvore rupu, ako se javi u odbrambenom lancu, do pristizanja kopnene vojske, koja bi zauzela njihovo mesto ili desantiranja u pozadinu neprijatelja gde bi se stvorio haos.

Imenovanje Gerasimovva može da znači samo jedno da se uspostavlja nov lanac komandovanja za koje će on lično kao načelnik generalštaba lično da odgovara, jer samim tim što je on načelnik generalštaba najviši oficir po čini u vojci i nema šanse da ga bilo koji drugi oficir iz vazduhoplovstva, kopnene vojske ne posluša.

Imenovanje čoveka iz VDV kao zamenika Alekseja Kima govori to da će VDV sam da komanduje svojim trupama. Jer kao što se general Ilija Todorov žalio kod generala Pavkovića 1999. da 63. padobranska brigada ne koristi kako treba, nego da se koristi kao obična pešadija, tako i sad da se VDV prestane da se koristi kao pešadija.

Kakav haotičan haos je bio možemo da uporedimo sa haosom, koji je vladao u JNA do dolaska generala Živote Panića. Kada je on došao onda je uspostavljen lanac komandovanja i bitka za Vukovar je privedena kraja. Ne bi stvarno pominjao Vukovar zbog komentara, samo sam spomenuo generala Životu Panića.

(Andrej Mlakar)