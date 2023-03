"NAJVEĆI STRAH SAD JE VOJNO VEZIVANJE RUSIJE I KINE" Karan: Zbog ovog je kineski predlog globalno neprihvatljiv

Danas je 370. dan rata u Ukrajini.

Rusija otvorena za pregovore, ali ne odustaje od četiri regiona. Nato i Evrospka unija spremni da prime Ukrajinu u članstvo.

Kremlj je ponovio stav da je Rusija otvorena za pregovore o okončanju ukrajinskog sukoba, ali da se nove "teritorijalne realnosti" ne mogu ignorisati. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da se Rusija nikada neće odreći svojih pretenzija na četiri ukrajinska regiona koje je Moskva pripojila prošle godine nakon referenduma koji su Kijev i Zapad proglasili lažnim i nezakonitim.

O mogućim mirovnim pregovorima u poslednje vreme mnogo se priča, a velike sile se utrkuju koja će biti arbitar između zavađenih strana.

Pojedini izvori pozivajući se na tajnu diplomatiju, po modelu Normandijskog formata, kažu da se tajni pregovori odvija u Austriji, Lihtenštajnu i na nekoliko privatnih salaša u Srbiji, navodeći da je Srbija izabrana kao zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, pa ruske diplomate mogu da uđu u zemlju.

A koliko je ova tvrdnja realna, i da li se zaista od početka sukoba konstantno odvijaju pregovori, pitala je voditeljka Olja Lazarević gosta u studiju Ljubana Karana, potpukovnika kontraobaveštajne službe u penziji.

Da li je predsednik Zelenski dobio rok za dešavanja na frontu do jeseni, pa ako se ništa ne desi krucijalno, da se sedne za pregovarački sto, Karan je mišljenja da se državama EU najviše žuri, te je zbog toga pritisak na Ukrajinu.

- Rokovi dolaze od EU država. Nisam video da SAD daje neke rokove, njima je u interesu da se ovaj sukob produži. Od ovih sukoba oni ekonomski profitiraju. Ako uspeju da poremete odnose između Rusije i Evrope, onda je SAD rešila stari problem, a to je strah od povezivanja ruskih energenata i nemačke privrede. Na tome se razvijao razvoj i Evrope i Rusije. I to je ugrožavalo američke interese - rekao je Karan koji je mišljenja da EU gubi strpljenje.

Ponašanje predsednika Ukrajine Zelenskog, nije ni približno tome kao što se o tome govori u medijima.

- Ne samo što šalju Ukrajini manje oružja nego što kažu, nego na neki volšeban način oružje završi na totalno drugim regionima sveta. Da li je u pitanju nekakva ilegalna trgovina, ili neki drugi strateški politički potezi, nas najviše brine što veliki deo poslatog oružja završava na prostorima Kosova i Metohije - upozorio je Karan.

Prokomentarisao je sudelovanje Kine u globalnim dešavanjima, koji su posledica rata u Ukrajini i tenzije na relaciji Vašington - Peking.

- Odnosi SAD i Kine nisu uopšte na dobrim relacijama. Postoji to suparništvo, ne samo zbog Tajvana, nego zbog najvažnijeg svetskog plovnog puta. Tako da, taj Indopacifički region ima značaj za globalna dešavanja. Kina ne može da dozvoli da Rusija izgubi ovaj sukob, jer je Kina sledeća u tom slučaju. Najveći strah SAD je vojno vezivanje Rusije i Kine. Postoji mogućnost koja se nagoveštava kroz zajedničke vežbe Rusije i Kine, koje se održavaju u njihovim vodama i sa Južnom Afrikom. Apsurd je što ovde imamo 40 država na koje SAD vrši pritisak da šalju oružje Ukrajini, a sa druge strane imate pritisak da niko ne sme da pomaže Rusiju i to je gledište Sjedinjenih američkih država - rekao je i naveo drugu vrstu rata.

- Hibridni pritisak na Rusiju putem širenja NATO pakta, uvođenjem sankcija, sve je to uticalo na neki konvencionalni odgovor Rusije koja je izabrala ovaj odgovor ratom. Ako bi me neko pitao da li je interes Rusije da zauzme Ukrajinu, mislim da nije. Ukrajina treba Rusiji kao tampon zona zbog pravaca njene teritorije koji izbijaju prema Moskvi - kazao je on.

Karan misli da je nemoguće da Ukrajina uđe u Evropsku uniju, ali smatra da je Srbija ključni faktor gde bi Rusija i Ukrajina mogle da "pokopaju ratne sekire", jer smo mi jedna od retkih država gde su obe države dobrodošle.

- Ako bi NATO ušao u Ukrajinu, to bi značilo direktan sukob Rusije i NATO, a od tog sukoba zaziru svi na Istoku i Zapadu. Vidite realno je razmišljanje da je Srbija dobra spona za mir. Izrael je pokušao da posreduje, ali on je i suviše vezan za Zapad. Pojavila se kriza posrednika. Nemate više ni jednu državu. Kina jeste napravila predlog, ali vrlo je bitno da Kina tu kaže da mora da se poštuje suverenitet. Zapad to ne prihvata. U taj predlog Kina je ugradila i globalne stvari, koje podrazumevaju odbacivanje hladnoratovskog metoda i takvog postupanja prema drugim državama. Ne čudim se što niko neće prihvatiti taj predlog, a sa Krima se Rusija nikad neće povući. Srbija se preporučuje i nudi kao rešenje. Ovde se vodi obaveštajni rat između Rusije, Ukrajine i Zapada.

