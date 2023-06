"OVO JE JEDINI RAZLOG ZBOG KOJEG PUTIN NIJE ZBRISAO PRIGOŽINA" Bivši dopisnik iz Moskve otkrio: Znamo šta je presudno!

Nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, Slobodan Samardžija, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" povodom dešavanja u Rusiji i pobune Vagner grupe.

"Jevgenij Prigožin, šef privatne vojne kompanije "Vagner", možda je verovao da u samoj ruskoj vojsci ima podršku za pobunu vagnerovaca organizovanu proteklog vikenda." foto: Printscreen/Twitter To piše Njujork tajms, koji navodi da je visokorangirani ruski general unapred znao za Prigožinove planove da pokrene pobunu protiv vojnog rukovodstva Rusije. Najmanje desetoro ljudi poginulo je u ruskom raketnom napadu na grad Kramatorsk na istoku Ukrajine.BBC navodi da je u napadu 61 osoba povređena, a da spasioci i dalje pretražuju ruševine picerije koju su pogodile ruske rakete.

Ko je znao za pobunu, a ko nije, a trebalo je da zna? - zanimalo je voditelje emisije Miloša Anđelkovića i Milicu Marković.

Samardžija se osvrnuo na poslednja dešavanja u Rusiji kroz tvrdnju da napad na grad Krematorsk, nije napad na civilni cilj, nego je tu jedan od štabova ukrajinske vojske.

- To je jedan od ratnih ciljeva i nije prvi put - takvih ciljeva je bilo i ranije, od samog početka rata, Ukrajinci su imali taktiku, da u zgradama koje su napustili civili, rasporede svoje trupe, da bi sprečili rusku vojsku da granatira takve objekte - rekao je Samardžija.

On ističe da rat ne može da prođe bez civilnih žrtava.

- Borbe su mnogo žešće. Pristiglo je savremeno naoružanje i to izaziva veće žrtve. Promene su takve da jasno ukazuje na to da ovo nije početna "operacija" nego pravi rat. Naravno, da rat ne može da prođe bez civilnih žrtava, ali na početku ih je bilo desetine, a sad se računaju u stotinama - kazao je.

Pobuna Jevgenija Prigožina vođe Vagner grupe, nije pobuna protiv sistema, smatra Samardžija, nego nezadovoljstvo sopstvenog statusa.

- Prigožin ni u jednom trenutku nije krenuo na vlast, nego je to bila demonstracija nezadovoljstva. Ljudi su se penjali po tenkovima, nije bilo straha i panike, to je bio izraz nezadovoljstva, zbog toga - šta su mogli njegovi vojnici da urade, a možda nije postignuto na pravi način - tvrdi Samardžija i objašnjava:

Poznat je animozitet između ministra odbrane Sergeja Šojgjua i Prigožina, ali to nije moglo da promeni celu stvar. Zna se šta on radi, a šta generali na terenu. Ni sam Prigožin ne ide direktno na ratište, nego njegovi ljudi. To je hijerarhija. Objektivno, ruska armija je postala to što je postala zahvaljujući Šojguu i Putinu. E sad da li se on zakačio sa Prigožinom, to je pitanje, ali to nije varijanta "sad ja hoću da budem ministar odbrane". Prigožin to nije tražio, to je neka vrsta bunta - smatra on.

Ukazao je na strah Belorusije od dolaska Prigožina.

- Strahovanje je bilo primetno da će Vagner da dođe u Belorusiju. Nikome nije prijatno da takva vrsta vojske bude sa druge strane granice. Važno je istaći da su oni imali jako važnu ulogu u oslobađanju Bahmuta. Ruska vojska se sada obučila i Vagnerovci nisu ključni, na samom početku ruska vojska nije bila kvalitetna kao što je sada. To sada menja situaciju. Vagner je imao važnu ulogu kao i Kadirov sa svojim Čečenima. To su stvari koje se dešavaju prema potrebi. Onaj koji je najbolji on se odmah bori - rekao je Samardžija.

Prisetio se filma reditelja Nikite Mihalkova "Varljivo sunce" i razloga zbog kojeg predsednik Rusije Vladimir Putin nije "zbrisao" Jevgenija Prigožina vođu Vagnera:

- On mu je potreban. U filmu Varljivo Sunce, u vreme Staljina, glavni lik general, zbog neslaganja sa Staljinom biva potpuno upropašten, bačen u tamnicu, a onda kada je krenuo rat, sa kažnjeničkim bataljonom je išao na ratište, nakon čega je Staljin rekao da mu baš takav čovek i treba. Vratio mu odlikovanja i službu. E to je sudbina pravih vojnika, koji su spremni da se žrtvuju. Tako ja gledam situaciju sa Prigožinom. Vratiće ga kada im bude potreban - zaključio je Samardžija.

