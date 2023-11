"PRAVOSLAVNI SVET SOLIDARNIJI SA PALESTINCIMA OD MUSLIMANA" Dimitrijević: Erdogan jak samo na rečima jer zna KO je pripremao sukob

Povodom dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u jutarnjem programu Kurir televizije svoja stanovišta o situaciji na bliskom istoku izneli su Petar Ranković, Institut za evropske studije i Slobodan Dimitrijević predsednik pokreta Srpsko-rusko bratstvo.

Dimitrijević se dotakao oštrije retorike turksog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana prema SAD i prema Izraelu.

- On je definitivno sada lider tog sunitskog dela muslimanskog stanovništva i tako se i ponaša. Svestan je važnosti uloge Turske u okviru NATO i kao verski opredeljen čovek naravno da pokušava da se nametne kao neko ko će zaštititi stanovništvo Palestine. Definitivno mislim da je nedovoljno učinjeno po putanju solidarnosti muslimana. Na tom polju su se jako loše pokazali. Mislim da njegova retorika nije dovoljna i morali su mnogo više da urade da zaštite to stanovništvo - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Čini mi se da je pravoslavni svet pokazao više sažaljenja i više želje da se to što pre zaustavi nego neposredno arapsko okruženje, pa ako hočete i tursko. Erdogan je savršeno svestan iz koje kuhinje je ovaj sukob pripreman. Sada tom svojom rtetorikom pokušava da se ogradi, a to su zakuvali njegovi saveznici iz okruženja u kojem on jeste, dakle NATO okruženja.

Izrazio je sumnju u solidarnost arapskih zemalja:

- Ne bih se previše smeo kladiti na međusobnu arapsku solidarnost. Postoje ogromne razlike između bogatih i siromašnih. Na kraju krajeva njihova vera im i dozvoljava da bude tako, što recimo nije baš u duhu naše vere, ali da ne pravimo sada takve paralele. Čini mi se da nisu uradili dovoljno i da ova retorika takva kakva jeste ništa bitno ne menja. Ubeđen sam da se tu neće doći do okončanja na zadovoljstvo niti arapskih zemljalja niti muslimanskog stanovništva. Bojim se da će prusustvo Izraela sada tamo biti trajno.

