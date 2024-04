"OVO SU DVA MOGUĆA SCENARIJA U SLUČAJU NUKLEARNOG RATA" Radenović: Svojim očima sam video da Srbin prodaje skloništa Amerikancima

Sukobi Rusije i Ukrajine, kao i rat Palestine i Izraela, izazvali su povećanu zainteresovanost za nuklearna skloništa unutar pojedinih zemalja Evrope.

Zakonski, stanovnici smeju da izgrade skloništa u svojim domovima, pod uslovom da im opština izda odgovarajuću dozvolu. Doduše, Amerikanci su otišli korak dalje, pa grade skloništa mimo svojih kuća, s ponudom koja varira od osnovnih do luksuznih modela.

Gosti "Redakcije" koji su obrazložili pomamu i ideju za bunkerima bili su Darko Obradović, Centar za strateške analize i prof. dr Dragan Radenović, akademik

Radenović je pričao o bunkerima u Srbiji, kao i o civilizacijskom razmišljanju pri ovakvim idejama.

- I u Srbiji su postojali bunkeri, naprimer onaj u Rakovici je bio dosta siguran. Kada je bilo bombardovanje, bio sam unutra, to su male prostorije i vi se ustvari morate vezati kada očekujete ili kada je bombardovanje u toku, inače bi vas zidovi šamarali, leteli biste od jednog do drugog zida. Bunkeri su jedan filozofski, savremeni, moderni način razmišljanja o eventualnom preživljavanju nuklearnog rata. Bio sam u Kaliforniji u vreme kada je naš zemljak pravio bunkere za bogate Amerikance, ne samo bogate, već za sve one koji su hteli da ulože za tu vrstu spasa. Inače, bunkeri su vezani za jedno daleko razmišljanje civilizacije. Čovek je počeo od pećina, one su bile prvo utočište od nepogoda koje su se spolja dešavale. Setite se one pećine u kojoj Platon govori o zbivanjima napolju, kada oni iznutra vide samo senke zbivanja i imaju samo prividnu sliku o stvarnosti. Dakle, ta prividna slika o stvarnosti je naša predstava o tome šta bi bilo da dođe do nuklearnog rata, koji na određen način sada i jeste izvestan - započeo je Radenović, pa se prisetio rata Amerike sa Avganistanom:

- Znate, nuklearni rat koji bi nam uništio planetu verovatno nije moguć. Ipak ima mnogo više mislećih ljudi na planeti nego onih koji su spremni na takvu kataklizmu. Međutim, rat koji ima ograničeno nuklaerno dejstvo je već moguć, a tako nešto je već korišćeno, recimo Amerikanci kada su bacali nuklearne bombe u Avganistanu. Upravo zbog toga što je Avganistan pun pećina, te da bi mogli da se bore, Amerikanci su jedan deo reljefa poravnali.

Obradović je sumirao koliko je realan strah od Trećeg svetskog rata, kao i o upotrebi nuklearnog naoružanja:

- Što se tiče ovih bunkera, možemo konstantovati da je tu prisutna i psihologija marketinga, pre nego realne pretnje. Ljudi jednostavno na slobodnom tržištu zarađuju novce, ta psihoza postoji, paranoja kod određenog broja ljudi. Međutim, milijarde dolara se ulažu svakog dana da do nuklearnog rata ne dođe i da se tom pretnjom upravlja. Mislim da je to nadmetnuta ideja još od početka rata u Ukrajini. Ja od prvog dana govorim, ukoliko bi Putin izneo takvu naredbu, dva scenarija su moguća. Prvi je da mu priđu oni njegovi FSO-vci koji ga čuvaju i da mu kažu da ga čeka banja, dok drugi kraj može da bude mnogo tužniji. Ja sam uveren da je arhitektura za donošenje odluka za nuklearni napad takva da se spreči samovolja. Dakle, nije Putin taj koji bi sam stisnuo dugme. Samim tim, verujem da u Rusiji već imaju scenario za slučaj takve naredbe.

