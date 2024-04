TREĆI SVETSKI RAT MOŽE DA IZBIJE SVAKOG ČASA, LJUDI MASOVNO KUPUJU OVO! Ekskluzivno iz Kalifornije za Kurir: Moguće je spasiti se

Konflikt između Rusije i Ukrajine, kao i rat između Izraela i Palestine, doveo je do povećanog interesovanja za antinuklearna skloništa na teritoriji Italije, kao i u drugim zemljama.

Građani po zakonu imaju pravo da ih naprave u svojoj kući kao podrume ukoliko im opština dâ dozvolu za to. Amerikanci idu i korak dalje pa grade bunkere pored kuća, a ponuda je od najobičnijih do najluksuznijih.

Direktor najveće kompanije na svetu za izgradnju bunkera Ron Habard u ekskluzivnom intervjuu za naš jutarnji program kaže da je potražnja za bunkerima porasla od početka rata Hamasa i Izraela.

Koliko Vam je potrebno vremena da izgradite bunker za porodicu od četiri ili 5 članova?

- Zavisi od veličine bunkera. Za neke nam je potrebno samo dve do tri nedelje. Većinu bunkera koje gradim za Amerikance su prilično veliki i imaju više soba pa izgledaju kao kuće ispod zemlje i za njih mi je potrebno od tri do šest meseci.

Da li postoji više zahteva za izgradnju bunkera u poslednje vreme?

- O da, svakako, zahtevi su počeli od 2020. godine od početka kovida, zatim još više od kada je počeo rat između Rusije i Ukrajine, ali i od početka rata između izraela i Hamasa. Mislim da su ljudi shvatili da slika sveta izgleda prilično loše pa je potražnja za bunkerima izuzetno velika i to svugde u svetu.

Da li možete reći da postoji strah da će se nešto dogoditi pa zbog toga ljudi žele da izgrade sigurnost?

- Da, postoji mnogo veći strah nego pre deset godina. Tužno je, ali istinito, da sat sudnjeg dana o kom svi pričaju pokazuje minut do ponoći u ovom trenutku. Nikad nismo bili bliže ratu, jer se toliko konflikta u svetu može dogoditi, koji mogu da izazovu Treći svetski rat. Kina može da napravi invaziju na Tajvan, Rusija može da proširi rat, neka od zemalja Bliskog istoka može da napadne Izrael, Severna Koreja Južnu Koreju.. Takođe imate varnice između Pakistana i Indije. To je previše žarišta gde može da počne rat koji može da uvuče i Sjedinjene Države u okršaj, takođe i Rusiju ili Kinu, i tako bi počeo Treći svetski rat.

Šta je najvažnije za preživljavanje? Znamo da su voda hrana i čist vazduh osnova, ali šta gradite u tim bunkerima za filtriranje vazduha? Koliko zapravo godina može da se preživi u bunkeru?

- Na prvom mestu su hrana voda i sklonište, jer se sprečava moguća hipotermija. Realno se može izalaziti i ulaziti u bunker do kraja života ako ima potrebe za tim kao što Ukrajinci žive u podrumima već duže vreme, ali realno za opasnost od nuklearnog napada potrebno je biti u skloništu od 4 do 5 dana, jer radijacija brzo opada nakon tog vremena. To nije kao u filmovima da se dešava kraj sveta, već kraj sveta kakvog do sada poznajemo. Čak i požari mogu biti pretnja, ne samo zbog vatre već zbog dima koji zagađuje vazduh. Videli smo takav požar u Kanadi prošle godine, a dim je došao do Njujorka. Ukoliko se dogodi nuklearni napad, požari mogu da zagade vazduh i blokiraju sunce, tako da bi za to bilo potrebno godinu dana da se vazduh očisti.

Videli smo da ekstremno bogati ljudi prave luksuzne bunkere. Šta bi bio savet za ljude koji nemaju toliko novca? Šta oni mogu da urade?

- Ja imam betonski bunker koji sa sistemom ventilacije može da se izgradi za 20.000 dolara. To je dobro sklonište od artiljerijske paljbe i bio bi dobar za nuklearni napad. Takođe je odličan za tornada i jake oluje. Takvi bunkeri bi mogli da sačuvaju živote i vojnicima jer su otporni na artiljeriju. Ideja i jeste da se naprave skloništa za sav narod, a ne samo za milionere.

