KOLIKE SU KAZNE ZA NADRILEKARSTVO? Gosti jutarnjeg programa analiziraju: Žena htela da skine ožiljak sa stopala, PA DOŽIVELA HOROR

Protiv vlasnice specijalističke lekarske ordinacije „Beomedikus Beograd“ i zaposlenog u ordinaciji podneta je krivična prijava po kojoj postupa Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Krivičnu je podnela žena koja je nakon intervencije u toj ordinaciji zadobila teške telesne povrede, nakon čega je morala da bude podvrgnuta hitnoj operaciji.

Novinar Kurira Nikola Vujović upoznao nas je sa detaljima ovog slučaja:

- Čini se da imamo još jedan slučaj nadrilekarstva, tačnije krivična prijava, a u pitanju je nesavesno pružanje lekarske pomoći. Ponovo se dešava da se rutinski estetski zahvat pretvara u to da nakon njega dolazi do komplikacija. Inače, oštećena se podvrgla estetskom zahtvatu laserom, koja je rutinska operacija, za zatezanje i uklanjanje ožiljka. To je trebalo da uradi na levom stopalu, a nakon zahvata, ona je u krivičnoj prijavi navela da je morala hitno da bude obavljena i hirurška intervencija preko celog stopala. Na krivičnoj prijavi su obuhvaćeni vlasnica i zaposleni u navedenoj klinici i naloženo je da policija obavi razgovor i prikupi dokaze. Posle toga će tužilaštvo odlučiti kako će da postupi.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali ovu temi iz različitih uglova, bili su Nebojša Perović, advokat, Snežana Repac, psiholog i Dr Radoslav Radosavljević, patolog.

Radosavljević se osvrnuo i na slične slučajeve poput ovog, odnosno zbog čega kada je zdravstvo u pitanju epilog suđenja se čeka ili ni ne dočeka:

- To je tema koja već dugo postoji u našem društvu. To su činjenice, a te činjenicu su takve da ukazuju da je veliki problem i kriza u moralu i svega što se podrazumeva. Ako tu uključimo zdravstvo, kao jednu od najosetljivijih delatnosti, ona je regulisana zakonom. Što se tiče privatnih ustanova, to je takođe lepo regulisano tim zdravstvenim zakonom, ali se radi o tome da se pojedine osobe ili lažno predstave ili rade u neregistrovanim ustanovama. One registrovane, privatne zdravstvene ustanove, je privatna praksa, bez obzira na branšu medicine. Te ustanove imaju tačno propisano šta moraju posedovati da bi bile registrovane. Kada se desi ovakva situacija, direktor je dužan da pokrene postupak, potom se pokreće postupak unutrašnje kontrole. Kada se to završi, ako se podnese prijava zdravstvenoj inspekciji, ona vrši svoj spoljašnji nadzor.

Perović je rekao kakva kazna očekuje ljude za nadrilekarstvo:

- Za nadrilekarstvo je kazna do tri godine. Mislim, drugo je ako je smrtni ishod. U 2024. godini, pojedinci moraju da brinu o sebi. Dakle, pre nego što se neko upusti u nešto što je ozbiljno, moramo da brinemo o sebi. Mislimo da smo došli kod lekara i da smo sve rešili. Verujte mi da ja ne mogu da idem u bolnicu koja se nalazi u stambenoj zgradi.

Repac se osvrnula na psihološki profil pacijenata, ali i lekara:

- Prvo pitanje mi je odakle potreba da se menja lični opis. Kada se krene od sebe, svako može da zna, dakle individualna odgovornost u ovom slučaju, ali neko mora da preuzme stručnu odgovornost. Pretpostavljam da ljudi idu u privatne ordinacije jer je to jeftinije, preko neke preporuke, taj pritisak koji vrše jedni na druge, maltene je kodeks postao da se ima takav i takav izgled. Ali nemaju uvida kako će to kasnije da izgleda, da to mora svakih šest meseci da se radi, kao i to kakve su posledice. To su jednostavne intervencije, pa nestručni ljudi daju sebi za pravo da ubrizgavaju, smatrajući da su vešti.

