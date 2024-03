PAŽNJA DEVOJKE! OVAKO MOŽETE PREPOZNATI NADRILEKARE! Advokat otkrio poseban način provere: Lažna diploma vas više neće prevariti

Kako se zaštititi od potencijalnih prevaranata? Koji, sudeći prema informacijama o doktorki stomatologije S. S. koja je lečila pacijente sa navodno lažnom diplomom Medicinskog fakulteta u Prištini - vrebaju sa svih strana. Podsetimo, S. S. (48), sa navodno stečenim zvanjem "doktor stomatologije" i izdatom diplomom, radila je u svojoj stomatološkoj ordinaciji "BV dental estetic" u kojoj je pružala usluge stomatologije i antiejdž medicine. Protiv nje je podneta krivična prijava i određeno joj je zadržavanje od 48 sati. Advokat Marko Kovač gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovom slučaju.

Najpre se osvrnuo na pravni aspekt slučaja nadrilekarke.

- Samo nadrilekarstvo propisano je kao krivično delo koje se zove nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo u krivičnom zakoniku Republike Srbije i imaju svoj osnovni i imaju svoj kvalifikovani oblik. Osnovni oblik propisuje samonovčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine. Međutim, kvalifikovani oblik propisuje ukoliko je došlo do teške telesne povrede ili teškog oštećenja i narušavanja zdravlja. Propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora, a najteži oblik je kada je nastupila smrt kao posledica. Propisana je kazna od dve do dvanest godina zatvora - rekao je advokat.

Potom je dao savet devojkama kako da prepoznaju prevaru.

- Najlakše je na nekog prebaciti krivicu. Mi moramo da se zapitamo o samim uzrocima. Da li je moguće da mlade žene odlaze kod nekih kvazi lekara, nadrilekara, da im oni pruže neku uslugu koju im može pružiti neko drugi, isto neki licencirani stomatolog recimo - rekao je advokat i dodao:

- Kada klijent dođe kod mene kao advokata, ja mu pokažem moju advokatsku legitimaciju, da sam upisan u imenik advokata, advokatske komore pod brojem tim i tim, dana tog i tog i da mi je advokatska legitimacija overena za tu i tu godinu, a ja mu pružam pravnu pomoć. Isto tako, pre nego što se upustite u tako nešto, morate dobro da istražite gde idete. Znate kako, ako idete kod lekara, izučite sve o tom lekaru, proverite da li ima licencu da bude lekar, nemojte gledati njegov vebsajt, svako može da napravi vebsajt i da tamo napiše šta god on poželi. Dakle, šta želim da kažem, licenca za rad, imenovanje od strane nadležnog organa, nadležnog ministarstva, nadležnog upravnog organa, rešenje o imenovanju i tako dalje. Dakle, sve to proverite što je moguće proveriti, ukoliko sumnjamo u ispravnost nečijeg rada.

