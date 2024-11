Pompeja je bila prekrivena pepelom kada je Vezuv eruptirao 79. godine nove ere, ubivši sve na svom putu i ​​zatrpavajući to područje.

Grad je bio zaboravljen sve do njegovog ponovnog otkrivanja 1700-ih kada su istraživači pronašli desetine tela koja su bila sačuvana od čađi i pepela koji su prekrivali ulice, zgrade i ljude.

Kada su tela prvi put otkrivena, istraživači su pogledali njihovo pozicioniranje jedno prema drugom, kao i lokaciju koja je dovela do pretpostavki o njihovim međusobnim odnosima.

U to vreme, arheolozi su rekli da postoje tri mogućnosti za njihov odnos: majka i ćerka, dve sestre ili ljubavnici.

Pišući u svojoj studiji, objavljenoj u Current Biology, istraživači su rekli: "CT skeniranje skeletnih elemenata sačuvanih unutar gipsa dovelo je do procene starosti od 14-19 godina za jednu osobu i za drugu od 21 godine starosti, koja je označena kao broj 22."