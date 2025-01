Sibirski bedem

Veliki deo uništen izgradnjom, zid zarastao biljkama

Koliko je star sibirski zid?

- Nije lako odrediti starost ovakvih konstrukcija, kada su tačno stvorene, ali verujem da je to bilo oko prvog milenijuma pre nove ere, početak nove ere. To je gvozdeno, ili čak bronzano doba, ali je verovatnije da je gvozdeno - rekao je on, dodajući da to zasniva na činjenici što su u to vreme širom sveta nastajale takve konstrukcije, poput Hadrijanovog zida.