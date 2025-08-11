Slušaj vest

Australija će priznati palestinsku državu, najavio je danas premijer te zemlje Entoni Albaneze, čime se pridružio liderima Francuske, Britanije i Kanade, koji su takođe objavili da će to uraditi.

Njegove izjave usledile su posle višenedeljnih poziva iz vlade i mnogih u Australiji da prizna državu Palestinu usred rastućih kritika zvaničnika u njegovom kabinetu zbog patnji ljudi u Pojasu Gaze, koje je Albaneze danas nazvao "humanitarnom katastrofom".

Australijska vlada takođe je kritikovala planove koje je Izraelski lider Benjamin Netanjahu najavio poslednjih dana o opsežnoj vojnoj ofanzivi u Gazi.

Albaneze je rekao danas novinarima, posle sastanka vlade, da će austrilijska odluka o priznavanju palestinske države biti formalizovana na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru.

Entoni Albaneze, australijski premijer Foto: LUKAS COCH/AAP

On je rekao da je odluka o priznanju usledila posle uveravanja o preuzetim obavezama, koje je Australija dobila od Palestinske uprave.

Te obaveze isključuju ulogu Hamasa u palestinskoj vladi i podrazumevaju da Gaza bude demilitarizovana i da se održe izbori.

"Rešenje sa dve države je najbolja nada za čovečanstvo da se probije ciklus nasilja na Bliskom istoku i okonča sukob, patnja i glad u Gazi", rekao je Albaneze.

"Situacija u Gazi otišla je dalje od najgorih strahovanja sveta. Izraelska vlada nastavlja da se suprostavlja međunarodnom pravu i ne dozvoljava dovoljno pomoći, hrane i vode za očajne ljude, uključujući decu", rekao je on.

Netanjahu kritikovao Australiju

Uoči australijske najave, Netanjahu je juče kritikovao Australiju i druge evropske zemlje koje su rekle da će priznati palestinsku državu.

Australija je označila Hamas kao teroristički, a Albaneze je ponovio danas poziv Hamasu da vrati izraelske taoce koje drži od napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Australijski lider je prošle nedelje razgovarao sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, čija uprava vodi delove okupirane Zapadne obale, podržava rešenje sa dve države i sarađuje sa Izraelom o bezbednosnim pitanjima.

Abas je prihvatio uslove zapadnih lidera, uključujući Albanezea dok se pripremaju da priznaju palestinsku državu.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp najavio preuzimanje Pojasa Gaze na konferenciji za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom Foto: AP Evan Vucci

"Ovo je prilika da se obezbedi samoopredeljenje za narod Palestine na način kojim će se izolovati Hamas, razoružati i proterati iz regiona jednom zauvek", rekao je Albaneze.

On je dodao da Hamas ne podržava rešenje sa dve države.

Gotovo 150 od 193 članice Ujedinjenih nacija već je priznalo palestisku državnost, većina je to uradila pre više decenija.

Sjedinjene Države i druge zapadne sile su odlagale to da učine smatrajući da državnost Palestine treba da bude deo finalnog sporazuma kojim se rešava decenijski sukob na Bliskom istoku.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Objave o priznanju države su u velikoj meri simbolične i Izrael ih ne prihvata, piše agencija AP.

Albaneze tvrdi da potez nije samo simboličan

Albaneze je odbacio tvrdnje da je taj potez samo simboličan.

"Ovo je praktičan doprinos ka stvaranju zamaha. Ovde se ne radi o Australiji koja deluje samostalno", poručio je australijski premijer.

1/12 Vidi galeriju Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

On je rekao da je razgovarao o australijskoj odluci sa liderima Britanije, Francuske, Novog Zelanda i Japana i dodao da je imao i dugi razgovor sa Netanjahuom ovog meseca.

Na susednom Novom Zelandu, ministar spoljnih poslova Vinston Piters rekao je danas da će novozelandska vlada pažljivo odmeriti svoj stav o priznanju palestinske države pre nego što donese zvaničnu odluku u septembru.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

On je dodao u saopštenju da je Novi Zeland bio jasan u svom stavu već neko vreme da je priznanje Palestine pitanje kada, a ne da li će to biti učinjeno.