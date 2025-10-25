Slušaj vest

Policija intenzivno traga za osuđenim seksualnim prestupnikom koji je juče greškom pušten iz zatvora, a poslednji je put viđen u Londonu.

Službenici pregledaju snimke nadzornih kamera kako bi locirali Haduša Kebatua.

Kebatu, tražilac azila iz Etiopije, pušten je iz zatvora HMP Čelmsford samo nekoliko nedelja nakon što je osuđen zbog seksualnog napada na 14-godišnju devojčicu i ženu u Epingu, Eseks.

U Veliku Britaniju je stigao malim čamcem i boravio je u hotelu za azilante. Trebalo je da bude premešten u imigracioni pritvorski centar radi planirane deportacije, ali se umesto toga našao na slobodi.

"Nije nam promaklo da je ova situacija zabrinjavajuća za ljude i posvećeni smo tome da ga lociramo i uhapsimo što je pre moguće", poručili su iz policije u Eseksu.

Dodali su kako se istraga, opisana kao "brza i složena", nastavlja ubrzanim tempom te da su policajci celu noć pregledali snimke.

Potvrđeno je da se Kebatu juče u 12.41 ukrcao na voz za London na stanici Čelmsford. Zatvorska služba obavestila je policiju o "grešci" tek u 12.57, nakon čega je pokrenuta potraga. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak koji navodno prikazuje Kebatua u zatvorskoj trenerci s torbom na glavnoj ulici u Čelmsfordu. Slučaj je izazvao lavinu kritika

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je opisao puštanje kao "potpuno neprihvatljivo" i rekao da Kebatu "mora biti uhvaćen i deportovan zbog svojih zločina".

Njegov zamenik Dejvid Lami izjavio je da je "užasnut" i "besan u ime javnosti".

"Budimo jasni, Kebatu je počinio gadan seksualni napad koji je uključivao mlado dete i ženu. I iz tih razloga ovo je, naravno, vrlo ozbiljno", dodao je.

Konzervativna zastupnica Kemi Badenok ocenila je puštanje kao "nivo nesposobnosti koji je neverovatan", dok je vođa stranke Reform UK, Najdžel Faraž, komentarisao: "On sada hoda ulicama Eseksa. Britanija je slomljena."

"Zatvorski sistem je slomljen"

Nil Hadson, konzervativni zastupnik za Eping Forest, rekao je da su stanovnici njegove izborne jedinice "duboko uznemireni". "Ovo zvuči kao operativna greška, ali odgovornost neko mora da preuzme i to na vrhu, kod ministra pravosuđa, ministra unutrašnjih poslova i premijera", istakao je. Liberalna demokratkinja Meri Goldman pozvala je na javnu istragu kako bi se utvrdilo šta se i zašto dogodilo.

Džon Podmor, bivši upravnik nekoliko zatvora, upozorio je da se nada kako "niži službenik neće biti žrtvovan" za ovu grešku. Objasnio je da je proces premeštanja zatvorenika "prilično komplikovan" i da uključuje višestruke provere.

"Ne donosi jedna osoba jednu odluku, trebalo bi da postoje provere od niza ljudi, viših i nižih po hijerarhiji", rekao je Podmor.

"Bojim se da se ovo događa u slomljenom sistemu, a zatvorski sistem je slomljen. Ovo je simptom šireg neuspeha zatvorskog i probacionog sistema", poručio je.

Zbog Kebatua su građani protestovali

Haduš Kebatu uhapšen je u julu nakon protesta ispred hotela Epingu, gde je bio smešten. Na sudu je u septembru otkriveno da je pokušao da poljubi tinejdžerku na klupi uz niz seksualno eksplicitnih komentara. Sledećeg dana ponovo ju je sreo, pokušao da poljubi i zatim je seksualno napao. Takođe je napao i ženu koja mu je ponudila pomoć u izradi biografije.

