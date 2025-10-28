Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron trebalo bi da rasporedi vojnike da čuvaju francuske muzeje umesto da ih šalje u Ukrajinu, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Njena izjava usledila je kao odgovor na izveštaj ruske Spoljne obaveštajne službe u kojem se navodi da se, po Makronovom naređenju, Generalštab francuskih oružanih snaga sprema da pošalje do 2.000 vojnika i oficira u Ukrajinu kako bi pomogli Kijevu.

„Prema podacima za 2025. godinu, Francuska ima 1.123 muzeja. Makronu bi bilo bolje da je poslao ove vojnike da čuvaju ova kulturna mesta, po dva vojnika u svakoj. Možda se na taj način situacije poput one u Luvru neće ponoviti, s obzirom na teško stanje unutrašnje bezbednosti“, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Ukraden nakit vredan 88 miliona evra

Podsećanja radi, četvorica počinilaca su 19. oktobra ušla u Luvr koristeći kamion za odvoz nameštaja opremljen uvlačivim merdevinama i liftom. Provalili su u Galeriju Apolo i ukrali devet komada nakita, od kojih je jedan, kruna carice Evgenije, supruge Napoleona III, ukrašena sa 1.354 dijamanta, ispao dok su bežali sa mesta zločina.

Pariska tužiteljka Lor Bekuo izvestila je da je ukupna vrednost ukradenog nakita procenjena na 88 miliona evra.