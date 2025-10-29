Slušaj vest

Posle dvogodišnjih žestokih borbi, ruske snage ušle su u Pokrovsk, strateški važan grad na istoku Ukrajine, potvrdili su i Moskva i Kijev.

Ruska vojska vrši koncentrisani napad u istočnoj Ukrajini i učvršćuje pozicije u Pokrovsku, saopštio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Snimci drona pokazuju da je oko 200 ruskih vojnika u Pokrovsku, dodao je.

On kaže da su ruske snage znatno nadmoćnije od ukrajinskih u tom području - osam prema jedan - i da Ukrajina ne može da parira tome.

Ali, Rusija još nije „postigla planirani rezultat", tvrdi Zelenski.

Rusija pokušava da zauzme Pokrovsk već dve godine.

Pokrovsk je malo rudarsko mesto na oko 60 kilometara severozapadno od regionalne prestonice Donjecka.

Reč je o ključnom čvorištu za snabdevanje i transport na istočnom frontu i osvajanje Pokrovska Rusiju bi približilo zauzimanju celog regiona Donjecka, jednog od dva koji čine Donbas.

Dejstvujući iz Pokrovska, ruska vojska lakše bi mogla da napada takozvani 'pojas gradova tvrđava' - Kramatorsk, Slavjansk, Kostjantinivku i Družkivku.

Opisujući situaciju kao „tešku", Zelenski je ranije rekao da se vode žestoke borbe i da su „diverzantske grupe" ušle u grad.

Gerasomov: Potpuno su okruženi

Međutim, negirao je tvrdnje ruskog načelnika Generalštaba, generala Valerija Gerasimova, da je ukrajinska vojska potpuno okružena u Pokruvsku.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je 28. oktobra da su ruske snage opkolile ukrajinsku vojsku oko glavne železničke stanice i 'očistile gradski okrug Trojanda'.

Vojnik iz ukrajinske 155. brigade, Artem Pribiljnov, negira da je ukrajinska vojska okružena u „kotlu" kod Pokrovska.

„Ali rat se promenio i sada je više tehnološki", rekao je.

U prethodnim napadima postojao je put kojim je vojska mogla da ulazi i izlazi, rekao je, ali sada dronovi kontrolišu pristupne tačke, što ga čini „izuzetno opasnim".

„Možda zato Rusi tvrde da su opkolili Pokrovsk čak i ako nema fizičkog opkoljavanja grada?", zapitao se.

Snabdevanje ukrajinskih snaga u Pokrovskoj oblasti zavisilo je od puta Pavlograd-Pokrovsk, koji je pod stalnim napadima ruskih dronova.

„Možete da se krećete tim putem, ali samo ako želite da oprobate sopstvenu sreću.

„Iz mog iskustva tokom borbi za Kursk (ruski pogranični region), kraj odbrane dolazi čim dođe i kraj snabdevanja.

„U Kursku su nam Rusi dronovima blokirali put do Sudže, i cela naša odbrana se raspala", rekao je još u julu za BBC vojnik koji se borio u Kurskoj oblasti.

Sve se raspalo kada je presečen autoput

Ruski napadi na Pokrovsk nisu prestali od početka bitke za grad, a Pokrovsk i susedni Mirnograd su već praktično poluokruženi, kaže on.

„Nakon što su Rusi uspeli da preseku autoput Pokrovsk-Konstantinivka, oni stalno napreduju.

„Konfiguracija oko grada pokazuje da bi u narednim mesecima mogao da ponovi sudbinu Bahmuta i Avdijivke", rekao je taj neimenovani vojnik za BBC ukrajinski servis krajem jula ove godine.

U Pokrovsku je u julu živelo još oko hiljadu civila.

Pre rata, u gradu je živelo više od 60.000 ljudi.

Prema rečima kapetana Grigorija Šapovala, portparola ukrajinske operativne grupe „Istok", od ponedeljka, 27. oktobra u blizini Pokrovska odbijeno je 79 napada - skoro trećina od ukupno 218 zabeleženih duž cele linije fronta.

Rekao je da je Rusija koncentrisale veliki broj vojnika i opreme u blizini Pokrovska i da koriste oklopna vozila za podršku pešadiji.

„Zato ih je teško zaustaviti", rekao je.

Ukrajinska vojska obično koristi dronove da bi se suprotstavila ruskom napredovanju, ali su magloviti i kišoviti vremenski uslovi otežali otkrivanje i uništavanje pešadijskih jedinica.

Situacija u i oko Pokrovska ilustruje koliko je visoka cena pomeranja linije fronta, čak i za samo nekoliko metara.

Sredinom oktobra ove godine, ukrajinski mediji su izvestili da ruske snage učestvuju u uličnim borbama i ciljaju ukrajinske položaje, pre svega operatore dronova.

Upotreba dronova znači da i ruske i ukrajinske snage mogu da se međusobno duboko udaraju sa obe strane linije fronta.

