UŽIVO PRVI SNIMCI UDARA! AMERIKA NAPALA VENECUELU! Maduro proglasio VANREDNO STANJE i pozvao narod na oružje da brane zemlju od agresije! (FOTO/VIDEO)
Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i čuli su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u ranim jutarnjim satima u subotu, prema svedočenjima očevidaca agencije Rojters. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.
Po svemu sudeći, iako nije zvanično ništa saopšteno, u pitanju je američki napad na Venecuelu koji je Donald Tramp duže vreme najavljivao.
Bez struje vojna baza Fuerte Tiuna i okolne oblasti
Vojna baza El Fuerte Tiuna i susedne zone ostale su bez električne energije nakon niza eksplozija koje su odjeknule u vojnoj oblasti.
CBS News: Trampova administracija zna za izveštaje o napadu
Zvaničnici iz Trampove administracije svesni su izveštaja o eksplozijama i avionima iznad glavnog grada Venecuele Karakasa, javlja CBS News, pozivajući se na svoje izvore.
Oglasio se predsednik Kolumbije Gustavo Petro
Kolumbijski predsednik Gustavo Petro upozorio je u subotu na američke vazdušne napade na Karakas, koji su se dogodili u ranim jutarnjim satima.
- Trenutno bombarduju Karakas. Upozorite ceo svet - napali su Venecuelu - naveo je kolumbijski predsednik na svom Tviter nalogu, pozivajući Ujedinjene nacije (UN) i Organizaciju američkih država (OAS) da sazovu hitan sastanak.
U svojoj objavi, Petro je precizirao da su vazdušni napadi na venecuelanski glavni grad izvedeni "raketama".
Glasne eksplozije odjeknule su Karakasom rano u subotu ujutru. Prema rečima svedoka, detonacije su se dogodile u vojnom kompleksu Fuerte Tiuna i vazduhoplovnoj bazi La Karlota, uz pratnju helikoptera koji su leteli iznad njih.
Maduro proglasio vanredno stanje i pozvao narod na oružje!
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje, saopštila je vlada te zemlje.
On je proglasio "stanje agresije od spolja na celoj teritoriji zemlje, kako bi zaštitio prava stanovništva, puno funkcionisanje republikanskih institucija i odmah prešao na oružanu borbu".
- Cela zemlja mora da se mobiliše kako bi porazila ovu imperijalističku agresiju - navodi se u izjavi.
Venecuela se oglasila nakon američkih vazdušnih napada na Karakas! Narod pozvan na ulice!
Venecuelanska vlada je ove subote izdala saopštenje nakon prvog vazdušnog napada koji su SAD izvele na grad Karakas i države Miranda, Aragua i La Gvaira.
- Ovaj čin predstavlja flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, posebno članova 1 i 2, koji garantuju poštovanje suvereniteta, pravnu jednakost država i zabranu upotrebe sile. Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi - navodi se u zvaničnom saopštenju.
U ranim jutarnjim satima, eksplozije su se čule u nekoliko delova venecuelanske prestonice. Izveštaji na društvenim mrežama takođe ukazuju na to da su helikopteri viđeni kako lete iznad glave.
- Bolivarska Republika Venecuela odbacuje, poriče i osuđuje pred međunarodnom zajednicom izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju koju je počinila aktuelna vlada Sjedinjenih Američkih Država protiv venecuelanske teritorije i stanovništva u civilnim i vojnim oblastima grada Karakasa, glavnog grada Republike, i država Miranda, Aragua i La Gvaira.
Ovaj čin predstavlja flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, posebno članova 1 i 2, koji garantuju poštovanje suvereniteta, pravnu jednakost država i zabranu upotrebe sile. Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.
Cilj ovog napada nije ništa drugo nego zauzimanje strateških resursa Venecuele, posebno njene nafte i minerala, pokušavajući da nasilno slome političku nezavisnost nacije. Neće uspeti. Nakon više od dvesta godina nezavisnosti, narod i njegova legitimna vlada ostaju nepokolebljivi u odbrani svog suvereniteta i svog neotuđivog prava da sami odlučuju o svojoj sudbini.
Pokušaj nametanja kolonijalnog rata radi uništenja republikanskog oblika vladavine i prisiljavanja na "promenu režima", u savezu sa fašističkom oligarhijom, propašće kao i svi prethodni pokušaji. Od 1811. godine, Venecuela se suočava sa carstvima i pobeđuje ih.
Kada su strane sile bombardovale naše obale 1902. godine, predsednik Siprijano Kastro je proglasio: "Drsko stopalo stranca oskrnavilo je sveto tlo Otadžbine." Danas, sa moralom Bolivara, Mirande i naših oslobodilaca, venecuelanski narod ponovo ustaje da brani svoju nezavisnost od imperijalne agresije. Ljudi na ulice!
Bolivarska vlada poziva sve društvene i političke snage zemlje da aktiviraju planove mobilizacije i odbace ovaj imperijalistički napad. Narod Venecuele i njihove Bolivarske nacionalne oružane snage, u savršenom narodno-vojno-policijskom jedinstvu, raspoređeni su da garantuju suverenitet i mir.
Istovremeno, Bolivarska diplomatija mira podneće odgovarajuće žalbe Savetu bezbednosti UN, generalnom sekretaru te organizacije, CELAC-u i Pokretu nesvrstanih, zahtevajući osudu i odgovornost od vlade SAD.
Predsednik Nikolas Maduro je naredio da se svi planovi nacionalne odbrane sprovedu u odgovarajuće vreme i pod odgovarajućim okolnostima, uz strogo poštovanje odredbi Ustava Bolivarske Republike Venecuele, Organskog zakona o vanrednom stanju i Organskog zakona o nacionalnoj bezbednosti.
U tom smislu, predsednik Nikolas Maduro je potpisao i naredio sprovođenje Ukaza o proglašenju stanja spoljnih nemira na celoj nacionalnoj teritoriji, radi zaštite prava stanovništva, punog funkcionisanja republikanskih institucija i trenutnog prelaska na oružanu borbu. Čitava zemlja mora biti mobilisana da bi se porazila ova imperijalistička agresija.
Takođe je naredio trenutno raspoređivanje Komande za sveobuhvatnu odbranu nacije i Upravnih tela za sveobuhvatnu odbranu u svim državama i opštinama zemlje.
U strogom poštovanju člana 51 Povelje Ujedinjenih nacija, Venecuela zadržava pravo da vrši legitimnu samoodbranu kako bi zaštitila svoj narod, svoju teritoriju i svoju nezavisnost. Pozivamo narode i vlade Latinske Amerike, Kariba i sveta da se mobilišu u aktivnoj solidarnosti protiv ove imperijalne agresije.
Kao što je vrhovni komandant Ugo Čavez Frijas izjavio: "Suočeni sa bilo kakvim novim teškoćama, koliko god velike bile, odgovor svih patriota... je jedinstvo, borba, bitka i pobeda."
Tačke pod napadom
Preliminarne informacije ukazuju da je nekoliko strateških i vojnih ciljeva bilo predmet koordinisanih napada:
Vojni objekti - Incidenti su prijavljeni u Fort Tiuni i u vazduhoplovnoj bazi La Karlota, u istočnom i centralnom delu grada.
Vladine zgrade - Stanovnici područja oko palate Miraflores prijavili su glasne eksplozije i jako prisustvo bezbednosnih snaga u okolnom području.
Komunikaciona infrastruktura - Primljeni su izveštaji o napadima u oblasti El Vulkan (El Atiljo), gde se nalaze vitalne repetitorske antene za telekomunikacije zemlje.
Priobalno područje - Eksplozije su se čule i u blizini međunarodnog aerodroma Maikvetija u državi La Gvaira.
Napadnuta venecuelanska vojska
Iz El Valjea, na jugozapadu prestonice, stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije u Fort Tiuni, u kojem se nalaze Ministarstvo odbrane i sedište Komande vojske. U međuvremenu, stanovnici Kumbres de Kuruma, blizu drugog ulaza u Fort Tiunu, takođe su prijavili da su čuli eksplozije.
Stravična svedočenja stanovnika
Stanovnici Karakasa probudili su se u ranim jutarnjim satima 3. januara zbog niza eksplozija iznad venecuelanske prestonice. Takođe su prijavili da su videli avione i druge letelice kako lete iznad njih, a prijavljeni su i nestanci struje u raznim delovima grada.
- Zvuk me je probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, video sam stubove dima kako se kreću ka La Karloti - rekao je stanovnik Las Mersedesa. U La Karloti se nalaze vazduhoplovna baza Generalisimo de Miranda i vojni aerodrom.
Maduro pre par dana poručio da je spreman na dogovor
Današnji izveštaji dolaze samo nekoliko dana nakon što je Nikolas Maduro poručio da je otvoren za dogovor sa SAD o borbi protiv trgovine drogom u Venecueli.
Venecuelanski predsednik ponovio je tvrdnje kako SAD žele svrgavanje vlade u Venecueli kako bi dobile pristup njenim rezervama nafte.
- Šta traže? Jasno je da žele da se nametnu pretnjama, zastrašivanjem i silom - rekao je Maduro. Dodao je da bi obe države trebale da "počnu ozbiljne razgovore, sa podacima u ruci".
Tramp najavio mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom
Američki predsednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD pripremaju da preduzmu nove mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli.
U oktobru je rekao da je ovlastio CIA da deluje unutar Venecuele kako bi suzbila navodne ilegalne tokove migranata i droge iz te južnoameričke države.
Sedam eksplozija u Karakasu
Oko 2 sata po lokalnom vremenu u Karakasu se čulo najmanje sedam eksplozija. Istovremeno, čuli su se avioni i helikopteri u niskom letu. Stubovi dima bili su vidljivi iznad glavnog grada Venecuele, a ljudi su pohrlili na ulice. Nije jasno šta je uzrok eksplozija.
Svedok je rekao Rojtersu da je južno područje grada ostalo bez struje.