UŽIVO TRAMP OPASNO ZAPRETIO IRANU! Zgrade u plamenu, hiljade ljudi traži svrgavanje ajatolaha, okupljaju se i njegove pristalice, NOVI SNIMCI (FOTO/VIDEO)
Masovni protesti protiv iranske vlade zahvatili su Teheran i brojne druge gradove, a snimci sa terena pokazuju najveće demonstracije protiv klerikalnog režima u poslednjih nekoliko godina. Nemiri traju već drugu nedelju zaredom i izazvani su snažnim nezadovoljstvom zbog kolapsa nacionalne valute, pri čemu su se proširili na više od 100 gradova širom zemlje.
Iranski državni mediji nastoje da umanje razmere protesta ili ih u potpunosti negiraju, objavljujući snimke praznih ulica. Vlasti su posegle i za oštrim merama, pa je nadzorna organizacija NetBlocks saopštila da je došlo do "nacionalnog prekida interneta" s ciljem da se onemogući komunikacija među demonstrantima.
Međunarodna zajednica pomno prati razvoj događaja u Iranu, a povodom situacije javnosti se obratio vrhovni vođa atatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija. On je poručio da se red mora očuvati.
Proteste je dodatno podstakao i poziv prognanog princa Reze Pahlavija, koji živi u Vašingtonu, a čijeg je oca Islamska revolucija svrgnula 1979. godine. On je pozvao građane Irana da "izađu na ulice i da kao ujedinjeni front, glasno iznesu svoje zahteve".
Stepen nasilja je veoma visok!
Stepen nasilja tokom protesta u Iranu tokom noći u četvrtak bio je veoma visok, prenose izveštaji koje je BBC dobio iz raznih gradova.
Neki ljudi upucani u glavu
Neki ljudi su upucani u glavu, a veliki broj povređenih demonstranata primljen je na lečenje, kažu očevici sa juga Irana.
Građanima stigle preteće SMS poruke
Očevici su preneli da ljudi u Iranu dobijaju preteće SMS poruke na mobilnim telefonima od iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde i policije, u kojima im stižu upozorenja da ne prisustvuju protestima.
Fotografije sa antivladinih protesta u Iranu
U Iranu se održavaju i provladini mitinzi
Dok širom Irana izbijaju veliki antivladini protesti, u nekim gradovima su se danas okupili i učesnici na provladinim mitinzima koji su izrazili podršku vlastima, a snimci državne televizije Press TV prikazuju skupove u Araku i Sariju nakon molitve petkom, uz iranske zastave i portrete vrhovnog vođe Alija Hamneija.
Proreformski portal IranWire potvrdio je da su provladini skupovi održani u više iranskih gradova, ali njihova razmera nije jasna jer Press TV navodi da su na ulice izašle desetine hiljada ljudi, što CNN nije mogao nezavisno da potvrdi.
Zgrada gradske uprave na severu Irana u plamenu
Zgrada gradske uprave u Karadžu na severu Irana zahvaćena je plamenom, dok se protivvladini protesti u zemlji šire i prete daljom eskalacijom, prema izveštajima sa terena.
Tramp zapretio Teheranu: "Iran je u velikoj nevolji"
Predsednik SAD Donald Tramp je sinoć rekao novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude, i ocenio da je ta zemlja "u velikoj nevolji", mada je isključio slanje trupa, javlja Bi-Bi-Si (BBC).
- Ima da ih opalimo vrlo jako tamo gde boli - upozorio je on, dodavši da njegova administracija pažljivo posmatra situaciju u Iranu, ali da mešanje SAD ne znači "čizme na terenu".
Tramp je rekao: "Iran je u velikoj nevolji. Čini mi se da narod preuzma neke gradove u pogledu kojih niko nije verovao da je tako nešto moguće pre samo nekoliko sedmica".
Slično upozorenje Tramp je dao ranije, kada je obećao da će "udariti vrlo jako" po Iranu ako Iran "počne da ubija ljude".
BBC: Snimci poslati preko Starlinka pokazuju da protesti u Teheranu i dalje traju
U Iranu, koji je čitav dan pod vladinom internetskom blokadom interneta, i dalje traju građanski protesti, sudeći prema video snimcima koji dolaze sa terena preko Starlinka, projekta Ilona Maska koji omogućava internet preko satelitske mreže, javlja Bi-Bi-Si. Britanski javni servis piše da se sada pojavljuje više snimaka protesta, nakon što je vlada Islamske države, pogođena ogromnim demonstracijama, presekla telekomunikacione veze Irana sa ostatkom sveta.
Iako i dalje postoji ogromni problemi sa konekcijama, novinari iz BBC-jevog servisa na jeziku farsi i aktivisti na terenu kažu da su od Iranaca koji koriste Starlink dobili neke informacije i video snimke.
Nije poznato koliko Iranaca ima pristup Starlinku u toj zemlji, ali se zna da je vlada u Teheranu zabranila njegovu upotrebu. BBC tvrdi da je uspeo da proveri verodostojnost snimaka koji cirkulišu a prikazuju proteste u Teheranu.
Na jednom snimku, demonstranti ispunjavaju ulicu u centru glavnog grada Irana, i kliču u korist monarhije Reze Pahlavija koja je bila na vlasti pre Islamske revolucije iz 1979. godine. Osoba koja je snimila video kaže da se sve dešava 9. januara.
Na drugom snimku, čija je verodostojnost takođe potvrđena, vidi se takođe cenar Teherana, tj jedna velika poslovna zgrada, a neko kraj nje pali velike prskalice, i čuju se aplauzi i klicanje.