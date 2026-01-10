Masovni protesti protiv iranske vlade zahvatili su Teheran i brojne druge gradove, a snimci sa terena pokazuju najveće demonstracije protiv klerikalnog režima u poslednjih nekoliko godina. Nemiri traju već drugu nedelju zaredom i izazvani su snažnim nezadovoljstvom zbog kolapsa nacionalne valute, pri čemu su se proširili na više od 100 gradova širom zemlje.

Iranski državni mediji nastoje da umanje razmere protesta ili ih u potpunosti negiraju, objavljujući snimke praznih ulica. Vlasti su posegle i za oštrim merama, pa je nadzorna organizacija NetBlocks saopštila da je došlo do "nacionalnog prekida interneta" s ciljem da se onemogući komunikacija među demonstrantima.

Međunarodna zajednica pomno prati razvoj događaja u Iranu, a povodom situacije javnosti se obratio vrhovni vođa atatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija. On je poručio da se red mora očuvati.

Proteste je dodatno podstakao i poziv prognanog princa Reze Pahlavija, koji živi u Vašingtonu, a čijeg je oca Islamska revolucija svrgnula 1979. godine. On je pozvao građane Irana da "izađu na ulice i da kao ujedinjeni front, glasno iznesu svoje zahteve".