9:05

Stepen nasilja je veoma visok!

Stepen nasilja tokom protesta u Iranu tokom noći u četvrtak bio je veoma visok, prenose izveštaji koje je BBC dobio iz raznih gradova.

9:05

Neki ljudi upucani u glavu

Neki ljudi su upucani u glavu, a veliki broj povređenih demonstranata primljen je na lečenje, kažu očevici sa juga Irana.

9:03

Građanima stigle preteće SMS poruke

Očevici su preneli da ljudi u Iranu dobijaju preteće SMS poruke na mobilnim telefonima od iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde i policije, u kojima im stižu upozorenja da ne prisustvuju protestima.

8:50

Fotografije sa antivladinih protesta u Iranu

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

8:42

U Iranu se održavaju i provladini mitinzi

Dok širom Irana izbijaju veliki antivladini protesti, u nekim gradovima su se danas okupili i učesnici na provladinim mitinzima koji su izrazili podršku vlastima, a snimci državne televizije Press TV prikazuju skupove u Araku i Sariju nakon molitve petkom, uz iranske zastave i portrete vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Proreformski portal IranWire potvrdio je da su provladini skupovi održani u više iranskih gradova, ali njihova razmera nije jasna jer Press TV navodi da su na ulice izašle desetine hiljada ljudi, što CNN nije mogao nezavisno da potvrdi.

8:41

Zgrada gradske uprave na severu Irana u plamenu

Zgrada gradske uprave u Karadžu na severu Irana zahvaćena je plamenom, dok se protivvladini protesti u zemlji šire i prete daljom eskalacijom, prema izveštajima sa terena.

8:34

Tramp zapretio Teheranu: "Iran je u velikoj nevolji"

Predsednik SAD Donald Tramp je sinoć rekao novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude, i ocenio da je ta zemlja "u velikoj nevolji", mada je isključio slanje trupa, javlja Bi-Bi-Si (BBC).

- Ima da ih opalimo vrlo jako tamo gde boli - upozorio je on, dodavši da njegova administracija pažljivo posmatra situaciju u Iranu, ali da mešanje SAD ne znači "čizme na terenu".

Donald Tramp se obraća republikancima Foto: Evan Vucci/AP

Tramp je rekao: "Iran je u velikoj nevolji. Čini mi se da narod preuzma neke gradove u pogledu kojih niko nije verovao da je tako nešto moguće pre samo nekoliko sedmica".

Slično upozorenje Tramp je dao ranije, kada je obećao da će "udariti vrlo jako" po Iranu ako Iran "počne da ubija ljude".

Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

8:32

BBC: Snimci poslati preko Starlinka pokazuju da protesti u Teheranu i dalje traju

U Iranu, koji je čitav dan pod vladinom internetskom blokadom interneta, i dalje traju građanski protesti, sudeći prema video snimcima koji dolaze sa terena preko Starlinka, projekta Ilona Maska koji omogućava internet preko satelitske mreže, javlja Bi-Bi-Si. Britanski javni servis piše da se sada pojavljuje više snimaka protesta, nakon što je vlada Islamske države, pogođena ogromnim demonstracijama, presekla telekomunikacione veze Irana sa ostatkom sveta.

Iako i dalje postoji ogromni problemi sa konekcijama, novinari iz BBC-jevog servisa na jeziku farsi i aktivisti na terenu kažu da su od Iranaca koji koriste Starlink dobili neke informacije i video snimke.

Nije poznato koliko Iranaca ima pristup Starlinku u toj zemlji, ali se zna da je vlada u Teheranu zabranila njegovu upotrebu. BBC tvrdi da je uspeo da proveri verodostojnost snimaka koji cirkulišu a prikazuju proteste u Teheranu.

Na jednom snimku, demonstranti ispunjavaju ulicu u centru glavnog grada Irana, i kliču u korist monarhije Reze Pahlavija koja je bila na vlasti pre Islamske revolucije iz 1979. godine. Osoba koja je snimila video kaže da se sve dešava 9. januara.

Na drugom snimku, čija je verodostojnost takođe potvrđena, vidi se takođe cenar Teherana, tj jedna velika poslovna zgrada, a neko kraj nje pali velike prskalice, i čuju se aplauzi i klicanje.

8:28

Veliki protesti u Iranu

O svemu što se juče dešavalo na velikim demonstracijama širom Irana možete se informisati na linku ispod.

