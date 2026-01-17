UŽIVO NATO VOJSKA NA ULICAMA NUKA, MASOVNE DEMONSTRACIJE ZAPALILE DANSKU: Oglasio se i Tramp, fotografijom poslao jasnu poruku o Grenlandu! (FOTO/VIDEO)
Demonstranti su pozvali SAD da poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje.
Tramp je istakao strateški značaj Grenlanda za bezbednost SAD i bogate mineralne resurse, pri čemu nije isključio ni upotrebu sile.
Evropske zemlje su ove nedelje, na zahtev Danske, poslale vojno osoblje na ostrvo.
Premijer Grenlanda se popeo na snežnu gomilu od tri metra
Hiljade ljudi širom Grenlanda okupljaju se danas na demonstracijama kako bi poslale jasnu poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu. Centar Nuka je potpuno prepun okupljenih građana.
Na demonstraciji u Nuku prisutna je i reporterka DR-a Sesil Kalestrup, koja ističe da slike same govore o veličini i značaju okupljanja. U ovom trenutku održava se jedan minut tišine u čast predaka, nakon čega sledi zajedničko pevanje.
Predsednik grenlandske vlade, Jens-Frederik Nielsen, prisutan je na demonstraciji i popeo se na snežnu gomilu visoku tri metra, jasno dirnut veličinom okupljene mase.
Okupljeni šalju poruku o jedinstvu Grenlanda i podršci svojim pravima, dok policija reguliše saobraćaj u centru grada.
Počele demonstracije na Grenlandu
Demonstracije na Grenlandu počinju prema planu. Centar grada Nuka je potpuno ispunjen ljudima, piše grenlandski medij KNR.
Demonstracije su planirane u gradovima Nuk, Aasiat, Kakortok i Ilulisat. Počele su u 13 časova po grenlandskom vremenu, odnosno u 16 časova po srednjeevropskom.
Grenlandska policija saopštila je da se na više mesta mogu očekivati poremećaji u saobraćaju.
"U Nuku će ulica Akusinersuak biti zatvorena od kružnog toka u pravcu konzulata. Blokada će biti ukinuta kada demonstranti prođu kroz to područje. Policija će objaviti novo saopštenje kada blokada bude ukinuta. Molimo građane da pokažu obzir prema demonstrantima i policiji. Policija će biti prisutna tokom demonstracija", navodi se u objavi policije na Fejsbuku.
Gradonačelnica Kopenhagena: "Grenland nije roba"
Gradonačelnica Kopenhagena Sise Mari Veling (SF) obratila se demonstrantima okupljenim na trgu ispred Gradske kuće, izražavajući jasnu podršku Grenlanđanima. „Stojimo uz naše grenlandske prijatelje. Poruka iz Kopenhagena je glasna i jasna. Grenland nije roba“, rekla je, prenosi Politiken.
Demonstracije podrške Grenlandu organizovane su u nekoliko danskih i grenlandskih gradova. Prema snimcima TV 2, veliki broj ljudi okupio se i na skupovima u Orhusu, Odenseu i Olborgu.
Tramp objavio fotografiju: "Kralj carina"
Donald Tramp je, izgleda, potvrdio svoje pretnje da će uvesti carine zemljama koje se ne slažu sa njegovim planom za aneksiju Grenlanda u objavama na svojoj društvenoj mreži „Istina“.
Predsednik SAD je kasno juče objavio crno-belu fotografiju na kojoj se naginje nad stolom u Ovalnom kabinetu, ozbiljnog lica i stisnutih ruku. Prvo je objavio fotografiju sa natpisom „Gospodin Carine“, a zatim je istu sliku podelio u novoj objavi sa natpisom „Kralj carina“.
Vojnici na ulicama Nuka
Na ulicama Nuka, glavnog grada Grenlanda, pojačano je vojno prisustvo zemalja članica NATO-a. U petak su stigli i danski vojnici, a nekoliko njih viđeno je u maskirnim uniformama ispred Arktičke komande, piše DR. Iz Danskih oružanih snaga poručili su putem objave na društvenoj mreži X da će vojnici „biti deo pojačanog prisustva Danskih oružanih snaga na Grenlandu. Zajedno sa NATO saveznicima učestvovaće u različitim vežbama“.
Istovremeno, za danas popodne najavljeni su protesti podrške Grenlandu u više gradova.
„Ovo je važan dan za nas, dan kada obeležavamo gde stojimo kao narod. Nadamo se da će naša poruka dopreti do svih krajeva sveta“, izjavila je za DR Aviâja Rosing-Olsen, koorganizator protesta u Nuku.
Trampov savetnik napao Dansku
Stiven Miler, zamenik šefa kabineta u Beloj kući, oštro je kritikovao sporazum prema kojem Sjedinjene Američke Države, u okviru NATO-a, pomažu u odbrani Grenlanda, u intervjuu za Fox News.
Miler je sporazum nazvao nepravednim, ukazujući na veličinu Grenlanda u odnosu na kapacitete Danske. „Grenland je 25 odsto veći od Aljaske. Grenland je četvrtina veličine kontinentalnog dela Sjedinjenih Država. Uz svo dužno poštovanje prema Danskoj, ona je mala zemlja sa malom ekonomijom i malom vojskom. Oni ne mogu da brane Grenland, niti da kontrolišu tu teritoriju“, rekao je Miler.
On je dodao da već 500 godina postoji shvatanje da države imaju pravo na svoju teritoriju samo ako su u stanju da je brane, unapređuju i naseljavaju.
„Dakle, Danska želi da mi potrošimo stotine milijardi dolara braneći za njih teritoriju koja je 25 odsto veća od Aljaske, u potpunosti o trošku Sjedinjenih Država, ali koja u potpunosti pripada Danskoj“, rekao je Miler i zaključio: „To je loš dogovor, to je nepravedan dogovor i, što je najvažnije, nepravedan je prema američkim poreskim obveznicima, koji generacijama podržavaju odbranu cele Evrope.“
Danski general: Amerikanci, dođite na Grenland
Usred tenzija oko Grenlanda, komandant Danske arktičke komande na Grenlandu, general-major Seren Andersen, rekao je Rojtersu da je formalno pozvao Sjedinjene Države da učestvuju u zajedničkoj vojnoj vežbi na ostrvu, izveštava NRK.no.
Dok je čekao odgovor iz Vašingtona, Andersen je naglasio da „nema ruskih ili kineskih brodova na vidiku“, efikasno rekavši da ne postoji neposredna spoljna pretnja koja bi opravdala iznenadne američke poteze.
General smatra da je scenario u kojem jedan saveznik NATO-a napada drugog praktično neverovatan, suptilno reagujući na strahove javnosti od Trampovog pritiska.
Hiljade demonstranata protestuje širom Danske
Hiljade demonstranata okupilo se širom Danske u subotu u znak solidarnosti sa Grenlandom usred pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će anektirati arktičko ostrvo, zahtevajući da Sjedinjene Države poštuju pravo Grenlanda na samoopredeljenje.
Tramp kaže da je Grenland ključan za bezbednost SAD zbog svog strateškog položaja i ogromnih mineralnih rezervi i nije isključio upotrebu sile da bi ga zauzeo. Evropske zemlje su ove nedelje poslale vojno osoblje na ostrvo na zahtev Danske.
Skandirajući „Grenland nije na prodaju“ i držeći transparente sa porukama poput „Prsti dalje od Grenlanda“ i crveno-belu zastavu Grenlanda „Erfalasorput“, demonstranti su se okupili na trgu ispred gradske kuće u Kopenhagenu pre nego što su marširali do američke ambasade.
„Veoma sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi kao Grenlanđani dobijamo... takođe šaljemo poruku svetu da se svi morate probuditi“, rekla je Džuli Rademaher, predsednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.
„Grenland i Grenlanđani su nenamerno postali prva linija fronta u borbi za demokratiju i ljudska prava“, dodala je.
Rojtersov video snimak prikazuje hiljade demonstranata. Portparoli organizatora i policije odbili su da daju procenu broja demonstranata. Protesti su se održavali i na drugim lokacijama širom Danske, a planirano je da se održe u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu.
Trampove ponovljene izjave o ostrvu izazvale su neviđenu diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obe osnivačke države vojnog saveza NATO, i izazvale su široku osudu u Evropi.
Teritorija Grenlanda, sa populacijom od 57.000 stanovnika, kojom se vekovima upravlja iz Kopenhagena, stekla je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje deo Kraljevine Danske, koja kontroliše odbranu i spoljnu politiku i finansira veliki deo administracije.
Svih pet političkih stranaka izabranih u parlament Grenlanda na kraju podržavaju nezavisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira za takav potez i poslednjih dana su rekle da bi radije ostale deo Danske nego da se pridruže Sjedinjenim Državama.
Proteste u Danskoj organizovale su grenlandske grupe u saradnji sa nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.
„Zahtevamo poštovanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoopredeljenje“, rekla je Kamila Zizing, predsednica Inuita, Zajedničke unije grenlandskih lokalnih udruženja u Danskoj.
Prema podacima danskih vlasti, oko 17.000 Grenlanđana živi u Danskoj. Samo 17 odsto Amerikanaca odobrava napore predsednika Donalda Trampa da stekne Grenland, a većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju ostrva, pokazala je anketa Rojtersa/Ipsosa.
Tramp je anketu nazvao „lažnom“.