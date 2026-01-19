KREMLJ: TRAMP ULAZI U ISTORIJU AKO UZME GRENLAND! Makron zove hitan sastanak, Merc sprema govor, svega ovog ne bi bilo da je šef Bele kuće dobio Nobela za mir?
Tenzije između SAD i Evrope oko Grenlanda se nastavljaju nakon što je američki predsednik najavio carine zemljama koje podržavaju Dansku u nastojanju da zadrži najveće ostrvo na svetu, a iz EU spremaju kontraudar.
Tramp je ranije izjavio da želi "kompletnu i potpunu kupovinu" danske teritorije, a uoči početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, na kojem će učestvovati i šef Bele kuće, on je ipak naložio je svom timu da pripremi nekoliko opcija koje će biti predložene evropskim saveznicima, uključujući zakup na 99 godina i davanje Grenlanda statusa kakav u odnosima sa SAD ima Portoriko.
Sve u vezi sa jučerašnjim dešavanjima oko Grenlanda imate u našem prethodnom blogu OVDE.
Mediji: Vojna obaveštajna služba upozorava danske vlasti na prisluškivanje
Obaveštajna služba Oružanih snaga (Forsvarets Efterretningstjeneste) sada upozorava danske vlasti o upotrebi blututa zbog rizika od prisluškivanja.
To piše časopis Ingenieren, koji potvrđuje da su upozorenje primile brojne vlasti, uprave i policijske jedinice, nakon što Donald Tramp i dalje zahteva pravo da poseduje Grenland.
DR je video upozorenje koje su primili svi policijski službenici. Nije poznato da li su druga tela takođe primila upozorenje
Evropska komisija: Spremni smo da uzvratimo
Jedno od glavnih pitanja je da li je Evropska komisija spremna da iskoristi svoju „ekonomsku bazuku“, koju je predložio Emanuel Makron.
Na to je novinar upravo pitao tokom brifinga Komisije.
Portparol Evropske komisije je rekao da ostaju dosledni u očuvanju suvereniteta Kraljevine Danske.
Imaju raspoložive instrumente i spremni su da uzvrate, rekli su, prenosi danski javni servis DR.
Švedska ministarka: Nećemo stajati sa šeširom u ruci i klanjati se - uzvratićemo!
Švedska će uzvratiti na Trampove carine, rekla je danas švedska ministarka finansija Elizabet Svantenson.
"Ne treba da stojimo sa šeširom u ruci i klanjamo se – naprotiv, treba da uzvratimo", izjavila je Svantenson.
Norveški vojnici se ove nedelje vraćaju sa Grenlanda
Norveška vojska saopštila je da će se dvojica štabnih oficira, koji su poslati na Grenland, vratiti kući tokom ove nedelje.
Kako je za norveški javni servis NRK izjavila portparolka Ministarstva odbrane Stine Barkli Gasland, cilj misije bio je učešće u početnim aktivnostima mapiranja mogućnosti za dalju saradnju sa saveznicima radi jačanja bezbednosti na Arktiku.
Kremlj: Tramp će ući u istoriju ako preuzme Grenland
Iz Kremlja je poručeno da je teško ne složiti se sa stručnjacima da će Tramp ući u istoriji SAD i sveta ukoliko preuzme kontrolu nad Grenlandom.
- Ovde je, možda, moguće izvući zaključak da li je to dobro ili loše, da li će biti u skladu sa parametrima međunarodnog prava ili ne - kazao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.
Rojters prenosi da je Peskov dodao da će to "svakako ući u istoriju".
Makron sazvao sastanak saveta za bezbednost, Merc najavio obraćanje
Francuski predsednik Emanuel Makron danas u podne održava sastanak saveta Jelisejske palate za nacionalnu bezbednost i odbranu na kojem će se raspravljati i o Grenlandu.
Gardijan prenosi da će tokom ranog popodneva i nemački kancelar Fridrih Merc održati govor na kojem se očekuje da će pričati o Grenlandu i carinama.
Starmer: Trampove pretnje saveznicima potpuno pogrešne, ali neće preduzeti vojnu akciju na Grenlandu
Britanski premijer Kir Starmer ocenio je danas Trampove pretnje carinama evropskim saveznicima kao "potpuno pogrešne" i dodao da predstavljaju "veoma ozbiljnu situaciju".
BBC prenosi da je Starmer poručio da pretnja takvom akcijom "nije pravi način za rešavanje razlika".
On je rekao da ne misli da će Tramp preduzeti vojnu akciju na Grenlandu i naveo da spor treba rešiti "mirnim razgovorom između saveznika".
Na pitanje da li isključuje carine kao mere američke odmazde, Starmer je kazao da trgovinski rat "nije ni u čijem interesu".
Starmer je rekao da je svaka odluka o budućem statusu Grenlanda "samo na narodu Grenlanda i Kraljevine Danske".
On je kritikovao potencijalne američke carine, ali i ponovio da su Velika Britanija i SAD "bliski saveznici i bliski partneri" i da je odnos ove dve zemlje "od velike važnosti".
Upitan da li bi državna poseta kralja Čarlsa Trećeg Americi trebalo da se desi u aprilu kako je planirano, s obzirom na nove okolnosti, Starmer je naveo da je važno "imati dobar odnos sa SAD".
Tramp: NATO već 20 godina govori Danskoj da otera rusku pretnju dalje od Grenlanda
Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- NATO govori Danskoj, već 20 godina, da "morate da oterate rusku pretnju dalje od Grenlanda". Nažalost, Danska nije bila u stanju da učini bilo šta u vezi sa tim. Sada je vreme i to će biti učinjeno!!! Predsednik Donald Tramp - piše u poruci.
Sve počelo kada Norveška nije "dodelila" Trampu Nobelovu nagradu za mir?
Norveški premijer Jonas Gar Store potvrdio je tamošnjim medijima da je od Trampa dobio poruku u kojoj mu je predsednik SAD poručio da više ne mora da razmišlja "samo o miru" nakon što nije dobio Nobelovu nagradu za mir.
Poruka je objavljena danas, ali se ne navodi kada je poslata.
- Imajući u vidu to da je Vaša zemlja odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir za to što sam zaustavio VIŠE od 8 ratova, više ne osećam obevezu da razmišljam samo o miru - piše u poruci čiju je autentičnost potvrdio i AFP.
Juronjuz navodi da nije jasno zašto je Tramp odlučio da pošalje poruku Storeu s obzirom da laureate odlučuje Norveški Nobelov komitet, a ne vlada u Oslu.
Mediji: Tramp u Davosu nudi zakup Grenlanda na 99 godina i status kakav ima Portoriko
Američki predsednik Donald Tramp naložio je svom timu da pripremi nekoliko opcija za Grenland koje će biti predložene evropskim saveznicima u Davosu.
To tvrdi izveštač Kijev posta iz Vašingtona, koji se poziva na dva izvora upoznata s ovom temom sa kojima je razgovarao.
Izvori ukrajinskog medija navode da bi Tramp mogao da pristane na zakup dug skoro ceo vek – preciznije 99 godina – što bi bilo zaobilazno rešenje osmišljeno da ublaži evropsko negodovanje oko njegovih planova za preuzimanje Grenlanda, a da i dalje de fakto obezbedi američku kontrolu nad arktičkim ostrvom bogatim resursima.
Navodi se da Trampova administracija razmatra još jednu opciju, a to je da Grenlanđanima ponudi prava kakva trenutno u odnosu na SAD ima Portoriko.
Grenlanđani bi u tom slučaju postali američki državljani sa punim bilateralnim pristupom i trgovinskim privilegijama.
Bili bi oslobođeni američkog poreza na dohodak osim ako se ne presele u neku od saveznih država SAD.
Za ovaj predlog Trampovi pomoćnici veruju da bi se mogao da bude prodati kao paket koji nudi prosperitet za oko 56.000 stanovnika najvećeg ostrva na svetu.
- Pokušavaju (Trampovi saradnici) da ovo predstave kao neki zaslađivač - rekao je zapadni diplomata upoznat sa razgovorima.