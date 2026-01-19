Tenzije između SAD i Evrope oko Grenlanda se nastavljaju nakon što je američki predsednik najavio carine zemljama koje podržavaju Dansku u nastojanju da zadrži najveće ostrvo na svetu, a iz EU spremaju kontraudar.

Tramp je ranije izjavio da želi "kompletnu i potpunu kupovinu" danske teritorije, a uoči početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, na kojem će učestvovati i šef Bele kuće, on je ipak naložio je svom timu da pripremi nekoliko opcija koje će biti predložene evropskim saveznicima, uključujući zakup na 99 godina i davanje Grenlanda statusa kakav u odnosima sa SAD ima Portoriko.