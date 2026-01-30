Slušaj vest

Članovi Senata SAD iz opozicione Demokratske stranke zapretili su da će danas izazvati delimičnu blokadu finansiranja federalne vlade ako vladajući republikanci i Bela kuća ne pristanu da ograniče mere protiv imigranata koje sprovodi predsednik Donald Tramp.

Demokrate u Senatu, gornjem domu Kongresa SAD, zapretile su da će danas blokirati usvajanje zakona o finansiranju Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko vladinih agencija, što bi vladu dovelo korak bliže delimičnoj blokadi finansiranja, navodi Asošiejted pres.

Dok atmosfera u zemlji ključa zbog nedavnih ubistava dvoje demonstranata u Mineapolisu, koje su počinili pripadnici Imigracione i carinske službe (ICE), gnevni senatori demokrata traže da policajci budu bez maski i da moraju da se predstave i da imaju sudske naloge sa razlozima za hapšenje.

Ako ti zahtevi ne budu ispunjeni, demokrate navode da su spremne da blokiraju usvajanje zakona o budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko agencija, tako što neće dati glasove koji su republikancima potrebni, usled čega bi sutra u ponoć počela delimična blokada finansiranja federalne vlade.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer rekao je sinoć da demokrate neće dati neophodne glasove za usvajanje tog akta dok se Imigraciona i carinska služba "ne obuzda i ne reformiše".

"Američki narod podržava sprovođenje zakona i podržava bezbednost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane", kazao je Šumer.