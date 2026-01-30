Slušaj vest

Članovi Senata SAD iz opozicione Demokratske stranke zapretili su da će danas izazvati delimičnu blokadu finansiranja federalne vlade ako vladajući republikanci i Bela kuća ne pristanu da ograniče mere protiv imigranata koje sprovodi predsednik Donald Tramp.

Demokrate u Senatu, gornjem domu Kongresa SAD, zapretile su da će danas blokirati usvajanje zakona o finansiranju Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko vladinih agencija, što bi vladu dovelo korak bliže delimičnoj blokadi finansiranja, navodi Asošiejted pres.

Dok atmosfera u zemlji ključa zbog nedavnih ubistava dvoje demonstranata u Mineapolisu, koje su počinili pripadnici Imigracione i carinske službe (ICE), gnevni senatori demokrata traže da policajci budu bez maski i da moraju da se predstave i da imaju sudske naloge sa razlozima za hapšenje.

Ne propustitePlanetaNAZIVA IH SMEĆEM I PLJUJE, PA UDARA ZADNJI FAR NA VOZILU ICE! Novi snimak žestokog obračuna sa agentima pre brutalnog ubistva Aleksa Pretija! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-29 115019.png
PlanetaTRAMPOV ČOVEK ZA GRANICE STIGAO U MINESOTU Sastanak s guvernerom, sledi "nepristrasna istraga pucnjava u Mineapolisu" u kojima su agenti ICE ubili dvoje ljudi
shutterstock_2616746913.jpg
PlanetaTRAMP DODELIO NOVU FUNKCIJU KRISTI NOEM! "ICE barbika" će od sada čuvati južne granice Amerike, sklanja je iz Mineapolisa posle ubistva Aleksa Pretija! (FOTO)
Kristi Noem

Ako ti zahtevi ne budu ispunjeni, demokrate navode da su spremne da blokiraju usvajanje zakona o budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko agencija, tako što neće dati glasove koji su republikancima potrebni, usled čega bi sutra u ponoć počela delimična blokada finansiranja federalne vlade.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer rekao je sinoć da demokrate neće dati neophodne glasove za usvajanje tog akta dok se Imigraciona i carinska služba "ne obuzda i ne reformiše".

"Američki narod podržava sprovođenje zakona i podržava bezbednost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane", kazao je Šumer.

Kurir.rs/Asošiejted pres

Ne propustitePlanetaPOČEO KOLAPS U AMERICI! OTKAZANO VIŠE OD 700 LETOVA: Haos na aerodromima zbog blokade rada savezne vlade
SAD Aerodrom otkazani letovi
PlanetaTRAMP PREDLOŽIO KOMPROMIS KOJIM BI SE OKONČALA BLOKADA VLADE: Novac od osiguravajućih kompanija treba da ide Amerikancima, a ne zelenašima
Tramp upire prstom u Beloj kući
PlanetaAMERIKU SUTRA ČEKA KOLAPS NA AERODROMIMA! Hiljade letova ugroženo zbog blokade vlade, putnici u panici
sad-aerodrom.jpg
PlanetaBLOKADA VLADE PARALIŠE AMERIKU: SAD od petka smanjuju vazdušni saobraćaj za 10 odsto (VIDEO)
shutterstock-738219229.jpg
Planeta"AMERIKA NEĆE BITI KOMUNISTIČKA"! TRAMP SE NE MIRI S PORAZOM: Demokrate postavile komuniste da vladaju Njujorkom
Donald Tramp
PlanetaAMERICI PRETI HAOS: SAD bi mogle da zatvore deo svog vazdušnog prostora zbog obustave rada vlade! "AKO NEMA PLATE..."
profimedia0708159815.jpg