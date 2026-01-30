NA POMOLU NOVA KRIZA VLADE SAD: Demokrate u Senatu prete da će obustaviti finansiranje ako se ne ograniče mere protiv imigranata
Članovi Senata SAD iz opozicione Demokratske stranke zapretili su da će danas izazvati delimičnu blokadu finansiranja federalne vlade ako vladajući republikanci i Bela kuća ne pristanu da ograniče mere protiv imigranata koje sprovodi predsednik Donald Tramp.
Demokrate u Senatu, gornjem domu Kongresa SAD, zapretile su da će danas blokirati usvajanje zakona o finansiranju Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko vladinih agencija, što bi vladu dovelo korak bliže delimičnoj blokadi finansiranja, navodi Asošiejted pres.
Dok atmosfera u zemlji ključa zbog nedavnih ubistava dvoje demonstranata u Mineapolisu, koje su počinili pripadnici Imigracione i carinske službe (ICE), gnevni senatori demokrata traže da policajci budu bez maski i da moraju da se predstave i da imaju sudske naloge sa razlozima za hapšenje.
Ako ti zahtevi ne budu ispunjeni, demokrate navode da su spremne da blokiraju usvajanje zakona o budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova i nekoliko agencija, tako što neće dati glasove koji su republikancima potrebni, usled čega bi sutra u ponoć počela delimična blokada finansiranja federalne vlade.
Lider demokrata u Senatu Čak Šumer rekao je sinoć da demokrate neće dati neophodne glasove za usvajanje tog akta dok se Imigraciona i carinska služba "ne obuzda i ne reformiše".
"Američki narod podržava sprovođenje zakona i podržava bezbednost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane", kazao je Šumer.
