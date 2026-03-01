Svi događaji
Od najnovijeg
8:30

Sirene u Izraelu

Treći krug sirena za uzbunu zbog projektila oglasio se na severu Izraela. Snažne detonacije čule su se i na području Jerusalima, ali  za sada nema informacija o povređenima ili šteti.

Nove sirene oglasile su se u jerusalimskom području dok se dolazni napad nastavlja. Sirene su se oglasile i širom Tel Aviva kao i drugih gradova u centralnom Izraelu nakon upozorenja na nadolazeću raketnu paljbu iz Irana.

8:29

Iran tvrdi da je gađao 27 američkih lokacija na Bliskom istoku

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je u šestom talasu osvetničkih napada gađala 27 američkih vojnih lokacija kao i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, koristeći projektile i dronove.

8:27

Ubijen šef iranske vojske

Iranska državna televizija javlja da je načelnik glavnog štaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi ubijen u napadima na Iran.

Musavi je bio među oko 30 ključnih vođa iranskih vlasti i vojnih komandanata koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara. Inače, upravo je Musavi bio taj koji je pre pet dana u ime iranske vlasti zapretio SAD najoštirije do tada.

- Ako ovaj put pogreše, nanećemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje do samog kraja - poručio je Musavi.

8:26

Ko je bio ajatolah Ali Hamnei?

Ne propustitePlanetaKO JE BIO VRHOVNI VOĐA IRANA, AJATOLAH ALI HAMNEI? Posle njegove smrt, ništa više neće biti isto! Iran ima dve opcije
x02 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg

8:08

Promenjena zastava na džamiji u Mašhadu: Najavljuje osvetu!

Nakon što je objavljeno da je vrhovni lider Irana ajatolah Ali Hamnei ubijen, zastava na vrhu džamije imama Reze u Mašhadu je promenjena u drugu koja simbolizuje tugu i osvetu, što iranski mediji i izvori navode kao simboličnu reakciju na njegovu smrt.

8:05

Razgovor ajatolaha i deteta

8:03

Napadnuta američka ambasada u Iraku od strane proiranskih demonstranata

8:02

Trenutak kada iranski "šahed" udara u zgradu

7:54

IRGC obećala da će osvetiti ajatolahovu smrt: "Odgovor će biti zastrašujuć"

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Ubice imama nacije neće izbeći ozbiljnu, odlučnu i zastrašujuću kaznu - poručila je Garda u saopštenju u nedelju, koje je prenela libanska proiranska milicija Hezbolah.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

7:52

Šef iranskog parlamenta zapretio: Poručujem prljavom zločincu - prešao si crvenu liniju

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf uputio je oštru poruku u kojoj je zapretio posledicama za prelazak "crvene linije".

- Poručujem prljavom zločincu i svim njegovim agentima: prešli ste našu crvenu liniju i za to morate da platite cenu - izjavio je Galibaf.

7:48

Tramp zapretio Iranu

Američki predsednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social upozorio Iran. On je napisao da je Iran "upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego što su ikada pre bili pogođeni", a zatim je uputio pretnju.

- BOLJE BI IM BILO DA TO NE ČINE, JER AKO TO UČINE, UZVRATIĆEMO IM SILOM KAKVA JOŠ NIJE VIĐENA!

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

7:42

Ko će naslediti ajatolaha Alija Hamneija?

Iran je objavio da će tranziciono razdoblje nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija nadgledati savet koji čine predsednik države, šef pravosuđa i jedan od pravnika iz moćnog Saveta čuvara.

Zadatak imenovanja Hamneijevog naslednika sada je na Skupštini stručnjaka, telu sastavljenom od klerika, a prema ustavu to se mora obaviti u najkraćem mogućem roku.

Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Međutim, brzo sazivanje svih članova Skupštine moglo bi da se pokaže teškim zbog bezbednosnih razloga, s obzirom na to da je Iran pod napadima Sjedinjenih Država i Izraela.

Sam Hamnei imenovan je na dan smrti svog prethodnika, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

7:42

Eksplozije u Dohi

CNN-ova ekipa na terenu u Dohi, glavnom gradu Katara, čula je u jutros nekoliko glasnih eksplozija. Prema njihovom izveštaju, eksplozije su odjeknule oko 7:30 po lokalnom vremenu.

7:40

Tramp opasno zapretio Iranu

Ne propustitePlanetaTRAMP ZAPRETIO IRANU: Ne izvodite udare, SAD će uzvratiti nikad viđenom silom (VIDEO)
Screenshot 2026-03-01 065537.jpg

7:38

Ovo su sedmorica iranskih zvaničnika koji su juče ubijeni

Ne propustitePlanetaOVO SU SEDMORICA VISOKIH IRANSKIH VOJNIH ZVANIČNIKA KOJI SU UBIJENI U AGRESIJI SAD I IZRAELA: Likvidirani ministar odbrane, komandant Garde, šef obaveštajaca...
Iran ubijeni Izrael.jpg

7:37

Sve što se juče dešavalo na Bliskom istoku pročitajte u linku ispod

Ne propustitePlanetaTRAMP: AJATOLAH ALI HAMNEI JE MRTAV! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe! Ubijena sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg

7:22

Iran pogodio Manamu, glavni grad Bahreina.

7:21

Nove eksplozije u Dubaiju, gusti dim iznad luke Džebel Ali

7:21

Broj poginulih u napadu na školu u Iranu porastao na 118

Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u južnom iranskom gradu Minabu popeo se na 118, izvestili su iranski državni mediji, pripisujući odgovornost Sjedinjenim Državama i Izraelu.

Reč je o školi Šadžaba Tajiba, koja se nalazi otprilike 60 metara od iranske vojne baze. Prema analizi satelitskih snimaka, čini se da je škola ranije bila deo baze, ali je odvojena od vojnog kompleksa od 2016. godine.

7:21

Iran spreman za sve scenarije, uključujući Hamneijevu smrt, kaže predsednik parlamenta

7:20

Sirene širom Izraela zbog iranskih projektila

Jutros su se širom centralnog Izraela i delova okupirane Zapadne obale oglasile sirene za vazdušnu uzbunu, a izraelska vojska saopštila je da odgovara na iransku raketnu vatru.

- Sirene su se oglasile u nekoliko područja širom zemlje nakon što su identifikovani projektili lansirani iz Irana prema Državi Izrael - stoji u saopštenju vojske. Dodaje se da vazduhoplovne snage "deluju kako bi presrele i uklonile pretnje gde je to potrebno".

7:20

Snažne eksplozije u Dubaiju drugi dan zaredom

Snažne eksplozije čule su se u nedelju iznad Dubaija drugi dan zaredom, izjavili su svedoci, piše novinska agencija Rojters.

7:20

Oštećen aerodrom u Dubaiju, četvoro povređenih

Međunarodni aerodrom u Dubaiju pretrpeo je oštećenja tokom iranskog noćnog napada na lokacije širom arapskih država Persijskog zaliva, četiri osobe pritom su ranjene, saopštile su vlasti.

- Hol na aerodromu pretrpeo je manju štetu - izvestile su gradske vlasti, bez navođenja detalja. Izvori iz vazduhoplovstva rekli su za Rojters da je takođe oštećen jedan od terminala, inače jedno od najprometnijih čvorišta na svetu, tokom noćnog iranskog napada koji su vlasti javno nazvale samo "incidentom".

Izvori navode i da je pogođen aerodrom u Abu Dabiju. Nisu precizirali jesu li dva aerodroma pretrpela direktne udare ili je šteta uzrokovana krhotinama koje su pale nakon presretanja raketa.

7:19

Crni dim iznad američke baze u iračkom Erbilu

7:19

U vazdušnim napadima ubijeni šef IRGC-a i savetnik Hamneija

7:18

CENTCOM objavio novi snimak američkih napada na Iran

7:18

Voditelj na državnoj televiziji plakao

7:17

Iranska televizija potvrdila: Ubijen je ajatolah Hamnei

7:15

Iran preti najvećom ofanzivom u istoriji nakon ubistva vrhovnog vođe

7:07

Šta se događalo juče?

Amerika i Izrael napali su Iran. Širom Irana napadi trajali su tokom celog dana. Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je u napadima ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei.

Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp tvrdi da će ovim napadom ukloniti bezbednosnu pretnju po SAD i pružiti Irancima priliku da svrgnu svoje vladare. Izraelska vlada proglasila je vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pentagon saopštio je da je američka operacija nazvana "Epski gnev". Izraelci svoju akciju nazivaju "Lavlja rika". Iran je, prema navodima izraelske vojske, uzvratio lansiranjem raketa ka Izraelu.

Napade je izveo i na američke vojne lokacije u Bahrain, UAE i Kataru.

Sve što se juče dešavalo o sukobu između SAD i Izraela protiv Irana, možete pročitati OVDE.

Ne propustitePlanetaTRAMP: AJATOLAH ALI HAMNEI JE MRTAV! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe! Ubijena sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg
PlanetaTRAMP ZAPRETIO IRANU: Ne izvodite udare, SAD će uzvratiti nikad viđenom silom (VIDEO)
Screenshot 2026-03-01 065537.jpg
PlanetaOVO SU SEDMORICA VISOKIH IRANSKIH VOJNIH ZVANIČNIKA KOJI SU UBIJENI U AGRESIJI SAD I IZRAELA: Likvidirani ministar odbrane, komandant Garde, šef obaveštajaca...
Iran ubijeni Izrael.jpg
PlanetaPRAZNO NEBO NAD BLISKIM ISTOKOM: Vazdušni prostor iznad Irana PUST, nema komercijalnih letova (FOTO)
Iran nebo vazdušni prostor.jpg