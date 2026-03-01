SNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKUJU U DUBAIJU I GRADOVIMA U ZALIVU! Ajatolah je UBIJEN, kreće "istorijska" odmazda Irana, Tramp: "Bolje to ne radite" (FOTO/VIDEO)
Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael. Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.
Iranski vrhovni vođa ubijen je juče u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Turističke destinacije - Dubai i Abu Dabi našli su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savetnika vrhovnog vođe.
Revolucionarna garda saopštila je da započinje "najrazorniju operaciju u istoriji". Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u iranskom gradu na jugu zemlje - Minabu, porastao je na 118.
Donald Trump je poručio Iranu da im je "bolje da to ne radite, uzvratićemo neviđenom silom" Vest o Hameneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom sveta, dok pristalice tuguju i obećavaju osvetu.
Sirene u Izraelu
Treći krug sirena za uzbunu zbog projektila oglasio se na severu Izraela. Snažne detonacije čule su se i na području Jerusalima, ali za sada nema informacija o povređenima ili šteti.
Nove sirene oglasile su se u jerusalimskom području dok se dolazni napad nastavlja. Sirene su se oglasile i širom Tel Aviva kao i drugih gradova u centralnom Izraelu nakon upozorenja na nadolazeću raketnu paljbu iz Irana.
Iran tvrdi da je gađao 27 američkih lokacija na Bliskom istoku
Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je u šestom talasu osvetničkih napada gađala 27 američkih vojnih lokacija kao i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, koristeći projektile i dronove.
Ubijen šef iranske vojske
Iranska državna televizija javlja da je načelnik glavnog štaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi ubijen u napadima na Iran.
Musavi je bio među oko 30 ključnih vođa iranskih vlasti i vojnih komandanata koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara. Inače, upravo je Musavi bio taj koji je pre pet dana u ime iranske vlasti zapretio SAD najoštirije do tada.
- Ako ovaj put pogreše, nanećemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje do samog kraja - poručio je Musavi.
Promenjena zastava na džamiji u Mašhadu: Najavljuje osvetu!
Nakon što je objavljeno da je vrhovni lider Irana ajatolah Ali Hamnei ubijen, zastava na vrhu džamije imama Reze u Mašhadu je promenjena u drugu koja simbolizuje tugu i osvetu, što iranski mediji i izvori navode kao simboličnu reakciju na njegovu smrt.
IRGC obećala da će osvetiti ajatolahovu smrt: "Odgovor će biti zastrašujuć"
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
- Ubice imama nacije neće izbeći ozbiljnu, odlučnu i zastrašujuću kaznu - poručila je Garda u saopštenju u nedelju, koje je prenela libanska proiranska milicija Hezbolah.
Šef iranskog parlamenta zapretio: Poručujem prljavom zločincu - prešao si crvenu liniju
Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf uputio je oštru poruku u kojoj je zapretio posledicama za prelazak "crvene linije".
- Poručujem prljavom zločincu i svim njegovim agentima: prešli ste našu crvenu liniju i za to morate da platite cenu - izjavio je Galibaf.
Tramp zapretio Iranu
Američki predsednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social upozorio Iran. On je napisao da je Iran "upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego što su ikada pre bili pogođeni", a zatim je uputio pretnju.
- BOLJE BI IM BILO DA TO NE ČINE, JER AKO TO UČINE, UZVRATIĆEMO IM SILOM KAKVA JOŠ NIJE VIĐENA!
Ko će naslediti ajatolaha Alija Hamneija?
Iran je objavio da će tranziciono razdoblje nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija nadgledati savet koji čine predsednik države, šef pravosuđa i jedan od pravnika iz moćnog Saveta čuvara.
Zadatak imenovanja Hamneijevog naslednika sada je na Skupštini stručnjaka, telu sastavljenom od klerika, a prema ustavu to se mora obaviti u najkraćem mogućem roku.
Međutim, brzo sazivanje svih članova Skupštine moglo bi da se pokaže teškim zbog bezbednosnih razloga, s obzirom na to da je Iran pod napadima Sjedinjenih Država i Izraela.
Sam Hamnei imenovan je na dan smrti svog prethodnika, ajatolaha Ruholaha Homeinija.
Eksplozije u Dohi
CNN-ova ekipa na terenu u Dohi, glavnom gradu Katara, čula je u jutros nekoliko glasnih eksplozija. Prema njihovom izveštaju, eksplozije su odjeknule oko 7:30 po lokalnom vremenu.
Broj poginulih u napadu na školu u Iranu porastao na 118
Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u južnom iranskom gradu Minabu popeo se na 118, izvestili su iranski državni mediji, pripisujući odgovornost Sjedinjenim Državama i Izraelu.
Reč je o školi Šadžaba Tajiba, koja se nalazi otprilike 60 metara od iranske vojne baze. Prema analizi satelitskih snimaka, čini se da je škola ranije bila deo baze, ali je odvojena od vojnog kompleksa od 2016. godine.
Sirene širom Izraela zbog iranskih projektila
Jutros su se širom centralnog Izraela i delova okupirane Zapadne obale oglasile sirene za vazdušnu uzbunu, a izraelska vojska saopštila je da odgovara na iransku raketnu vatru.
- Sirene su se oglasile u nekoliko područja širom zemlje nakon što su identifikovani projektili lansirani iz Irana prema Državi Izrael - stoji u saopštenju vojske. Dodaje se da vazduhoplovne snage "deluju kako bi presrele i uklonile pretnje gde je to potrebno".
Snažne eksplozije u Dubaiju drugi dan zaredom
Snažne eksplozije čule su se u nedelju iznad Dubaija drugi dan zaredom, izjavili su svedoci, piše novinska agencija Rojters.
Oštećen aerodrom u Dubaiju, četvoro povređenih
Međunarodni aerodrom u Dubaiju pretrpeo je oštećenja tokom iranskog noćnog napada na lokacije širom arapskih država Persijskog zaliva, četiri osobe pritom su ranjene, saopštile su vlasti.
- Hol na aerodromu pretrpeo je manju štetu - izvestile su gradske vlasti, bez navođenja detalja. Izvori iz vazduhoplovstva rekli su za Rojters da je takođe oštećen jedan od terminala, inače jedno od najprometnijih čvorišta na svetu, tokom noćnog iranskog napada koji su vlasti javno nazvale samo "incidentom".
Izvori navode i da je pogođen aerodrom u Abu Dabiju. Nisu precizirali jesu li dva aerodroma pretrpela direktne udare ili je šteta uzrokovana krhotinama koje su pale nakon presretanja raketa.
Šta se događalo juče?
Amerika i Izrael napali su Iran. Širom Irana napadi trajali su tokom celog dana. Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je u napadima ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei.
Tramp tvrdi da će ovim napadom ukloniti bezbednosnu pretnju po SAD i pružiti Irancima priliku da svrgnu svoje vladare. Izraelska vlada proglasila je vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.
Pentagon saopštio je da je američka operacija nazvana "Epski gnev". Izraelci svoju akciju nazivaju "Lavlja rika". Iran je, prema navodima izraelske vojske, uzvratio lansiranjem raketa ka Izraelu.
Napade je izveo i na američke vojne lokacije u Bahrain, UAE i Kataru.