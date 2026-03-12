Slušaj vest

Mnoštvo obaveštajnih izveštaja pruža doslednu analizu da režim nije u opasnosti od kolapsa i zadržava kontrolu nad iranskom javnošću, rekao je izvor koji je želeo da ostane anoniman za Rojters.

Najnoviji izveštaj je završen u poslednjih nekoliko dana, rekao je on.

Modžtaba Hamnei Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa rastućim političkim pritiskom zbog rasta cena nafte, američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da će "uskoro" okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine. Ali pronalaženje prihvatljivog kraja rata moglo bi biti teško ako tvrdokorni iranski lideri ostanu čvrsto ukorenjeni.

Obaveštajni izveštaji podvlače koheziju iranskog klerikalnog rukovodstva uprkos ubistvu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija 28. februara, prvog dana američkih i izraelskih napada.

Izraelski zvaničnici su u zatvorenim razgovorima takođe priznali da nema sigurnosti da će rat dovesti do kolapsa vlade, rekao je visoki izraelski zvaničnik za Rojters.

Izvori su naglasili da je situacija na terenu promenljiva i da bi se dinamika unutar Irana mogla promeniti.

Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe i Centralna obaveštajna agencija odbile su da komentarišu.

Promena ratnih ciljeva

Od početka rata, SAD i Izrael su pogodili niz iranskih ciljeva, uključujući protivvazdušnu odbranu, nuklearne objekte i eliminisali predstavnike višeg rukovodstva.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Trampova administracija je navela različite razloge za rat. Najavljujući početak američke operacije, Tramp je pozvao Irance da "preuzmu vlast", ali su ljudi iz njegovog kruga od tada negirali da je cilj bio svrgavanje iranskog rukovodstva.

Pored Hamneija, u napadima su ubijene desetine visokih zvaničnika i neki od najviših komandanata u Korpusu čuvara Islamske revolucije (IRGC), elitnim snagama koje kontrolišu razne aspekte iranskog društva, od bezbednosti do ekonomije.

Ipak, izveštaji američkih obaveštajnih službi ukazuju da IRGC i privremeni lideri koji su preuzeli vlast nakon Hamneijeve smrti zadržavaju kontrolu nad zemljom.

Veće stručnjaka, grupa visokih šiitskih sveštenika, ranije ove nedelje proglasila je Hamneijevog sina, Modžtabu, novim vrhovnim vođom.

Izrael nema nameru da dozvoli da bilo koji ostaci prethodne vlade ostanu netaknuti, rekao je četvrti izvor upoznat sa situacijom.

Foto: Profimedia

Nije jasno kako bi trenutna američko-izraelska vojna kampanja srušila vladu.

Verovatno bi bila potrebna kopnena ofanziva koja bi omogućila ljudima unutar Irana da bezbedno protestuju na ulicama, rekao je izvor.

Trampova administracija nije isključila slanje američkih trupa u Iran.

Kurdi nemaju snage za veći napad

Obaveštajne službe sugerišu da Kurdi nemaju vatrenu moć za borbu protiv Irana.

Rojters je prošle nedelje izvestio da su se iranske kurdske milicije sa sedištem u susednom Iraku konsultovale sa SAD o tome kako i da li da napadnu iranske snage bezbednosti u zapadnom delu zemlje.

Takav upad bi mogao da izvrši pritisak na iranske službe bezbednosti tamo, omogućavajući Irancima da se pobune protiv vlade.

Abdulah Mohtadi, šef Komala partije iranskog Kurdistana, dela koalicije šest iranskih kurdskih partija, rekao je u intervjuu u sredu da su stranke visoko organizovane unutar Irana i da su "desetine hiljada mladih ljudi spremne da uzmu oružje" protiv vlade ako dobiju podršku SAD.

Mohtadi je rekao da je dobio izveštaje iz Iranskog Kurdistana da su jedinice IRGC-a i druge snage bezbednosti napustile baze i kasarne iz straha od američkih i izraelskih udara.

1/11 Vidi galeriju Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

- Svedoci smo opipljivih znakova slabosti u kurdskim oblastima - rekao je on.

Ali nedavni izveštaji američkih obaveštajnih službi bacaju sumnju na sposobnost iranskih kurdskih grupa da održe borbu protiv iranskih bezbednosnih službi, prema dva izvora upoznata sa tim procenama.

Obaveštajni podaci ukazuju da grupama nedostaje vatrena moć i brojnost, rekli su oni.

Iranske kurdske grupe su poslednjih dana zatražile od visokih zvaničnika u Vašingtonu i američkih zakonodavaca da im SAD obezbede oružje i oklopna vozila, rekla je druga osoba upoznata sa situacijom.

Međutim, Tramp je u subotu rekao da je isključio mogućnost da iranske kurdske grupe uđu u Iran.