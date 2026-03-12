Slušaj vest

Predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf upozorio je danas da će svaki pokušaj invazije na iranska ostrva izazvati odgovor bez ikakvih ograničenja.

"Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbiće svaku uzdržanost“, napisao je Galibaf u objavi na društvenoj mreži Iks. „Napustićemo svaku uzdržanost i ispuniti Persijski zaliv krvlju osvajača.“

Sukob između Irana sa jedne strane, te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa druge, dodatno je eskalirao nakon serije vazdušnih napada na iranske ciljeve. Teheran tvrdi da je reč o agresiji te poručuje da neće pregovarati niti pristati na primirje dok napadi traju.

1/9 Vidi galeriju Iran je pogodio tajlandski brod Mayuree Naree Foto: ROYAL THAI NAVY / HANDOUT/ROYAL THAI NAVY, HOGP/Royal Thai Navy

Iranski predsednik Masud Pezeškijan i drugi zvaničnici istakli su da SAD moraju priznati „legitimna prava“ Irana, platiti odštetu i pružiti međunarodna jemstva da se slični napadi više neće ponoviti.

Iranski napadi u regionu

Iran je u međuvremenu pokrenuo niz uzvratnih napada u regionu. Tokom noći pogođeni su ciljevi u Iraku, Bahreinu i Omanu, pri čemu su zapaljeni tankeri i energetska postrojenja, a u Iraku je obustavljen rad naftnih terminala. Teheran je istovremeno zapretio da će zapadne finansijske institucije smatrati legitimnim metama, nakon napada na jednu iransku banku.