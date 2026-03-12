Slušaj vest

Istovremeno, američke snage pojačavaju prisustvo u rumunskoj vazduhoplovnoj bazi, jer tenzije u regionu direktno utiču na bezbednost Balkana i čitavog kontinenta.

Koliki uticaj zatvaranje Ormuski moreuz može imati na globalno tržište nafte i koliko brzo se takav šok preliva na cene energenata u Evropi, za Kurir televiziju, otkrili su Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji i Đorđe Ostojić, finansijski savetnik.

- Cilj potencijalnih napada na banke američkih saveznika na Bliskom istoku mogao bi biti destabilizacija finansijskog sistema, što bi omelo plaćanja američkim vojnicima i demoralisalo snage, ali postoji i širi strateški efekat. Banke na Bliskom istoku obrađuju plaćanja za naftu i izvoz, pa bi bilo kakvo poremećeno funkcionisanje moglo produbiti energetski šok - rekao je Ostojić.

Đorđe Ostojić, finansijski savetnik Foto: Kurir Televizija

Posledice energetskih poremećaja po građane

Ostojić je upozorio da problemi u snabdevanju naftom mogu indirektno podići cene i uticati na kredite i inflaciju.

- To znači da bi dobavljači mogli biti manje spremni da šalju naftu bez sigurnih plaćanja, što bi indirektno uticalo i na kredite, investiciono poverenje i građane širom sveta. U Srbiji, na primer, moguće je da poskupljenje nafte izazove rast cena proizvoda i usluga, što povećava inflaciju. Banke obično reaguju podizanjem kamatnih stopa kako bi kontrolisale inflaciju, a posledice tog procesa osetili bi i građani kroz skuplje kredite i proizvode - objasnio je.

Sukob Amerike i Rusije u fokusu

Prema Kastratoviću, rat u Ukrajini nastao je zbog približavanja NATO-a Rusiji i napada Kijeva na rusko stanovništvo u Donbasu i Lugansku.

- Sve što se trenutno dešava deo je sukoba između Amerike i Rusije. Rat u Ukrajini, koji Kremlj naziva "specijalnom operacijom", je nastao zbog približavanja NATO-a granicama Rusije. Kijevski režim je sprovodio teror protiv ruskog stanovništva u Lugansku i Donbasu, zbog čega je Putin odlučio da "oslobodi oblasti gde živi ruski narod" - kaže Kastratović.

Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji Foto: Kurir Televizija

- S druge strane, Amerika vodi politiku dvostrukih standarda. Navodi se da je Srbija bila zatrovana osiromašenim uranijumom i plutonijumom, što ima dugoročne posledice po zemlju. Međunarodne snage trebalo je da budu raspoređene samo na granici sa Albanijom, dok bi 50% snaga ostalo srpsko - plan koji nije sproveden - zaključio je.

