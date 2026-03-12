"SVE ŠTO SE TRENUTNO DEŠAVA DEO JE SUKOBA IZMEĐU AMERIKE I RUSIJE" Gosti Kurira o posledicama zatvaranju Ormuskog moreuza: "Amerika vodi dvostruku politiku..."
Istovremeno, američke snage pojačavaju prisustvo u rumunskoj vazduhoplovnoj bazi, jer tenzije u regionu direktno utiču na bezbednost Balkana i čitavog kontinenta.
Koliki uticaj zatvaranje Ormuski moreuz može imati na globalno tržište nafte i koliko brzo se takav šok preliva na cene energenata u Evropi, za Kurir televiziju, otkrili su Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji i Đorđe Ostojić, finansijski savetnik.
- Cilj potencijalnih napada na banke američkih saveznika na Bliskom istoku mogao bi biti destabilizacija finansijskog sistema, što bi omelo plaćanja američkim vojnicima i demoralisalo snage, ali postoji i širi strateški efekat. Banke na Bliskom istoku obrađuju plaćanja za naftu i izvoz, pa bi bilo kakvo poremećeno funkcionisanje moglo produbiti energetski šok - rekao je Ostojić.
Posledice energetskih poremećaja po građane
Ostojić je upozorio da problemi u snabdevanju naftom mogu indirektno podići cene i uticati na kredite i inflaciju.
- To znači da bi dobavljači mogli biti manje spremni da šalju naftu bez sigurnih plaćanja, što bi indirektno uticalo i na kredite, investiciono poverenje i građane širom sveta. U Srbiji, na primer, moguće je da poskupljenje nafte izazove rast cena proizvoda i usluga, što povećava inflaciju. Banke obično reaguju podizanjem kamatnih stopa kako bi kontrolisale inflaciju, a posledice tog procesa osetili bi i građani kroz skuplje kredite i proizvode - objasnio je.
Sukob Amerike i Rusije u fokusu
Prema Kastratoviću, rat u Ukrajini nastao je zbog približavanja NATO-a Rusiji i napada Kijeva na rusko stanovništvo u Donbasu i Lugansku.
- Sve što se trenutno dešava deo je sukoba između Amerike i Rusije. Rat u Ukrajini, koji Kremlj naziva "specijalnom operacijom", je nastao zbog približavanja NATO-a granicama Rusije. Kijevski režim je sprovodio teror protiv ruskog stanovništva u Lugansku i Donbasu, zbog čega je Putin odlučio da "oslobodi oblasti gde živi ruski narod" - kaže Kastratović.
- S druge strane, Amerika vodi politiku dvostrukih standarda. Navodi se da je Srbija bila zatrovana osiromašenim uranijumom i plutonijumom, što ima dugoročne posledice po zemlju. Međunarodne snage trebalo je da budu raspoređene samo na granici sa Albanijom, dok bi 50% snaga ostalo srpsko - plan koji nije sproveden - zaključio je.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs