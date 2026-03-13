"OVO ŠTO TRAMP RADI JE ZAISTA ODVRATNO" Oglasila se ćerka prvog američkog vojnika poginulog u Avganistanu povodom neprimerenih MIMOVA Bele kuće! (VIDEO)
Ćerka prvog američkog vojnika koji je poginuo u borbi tokom rata u Avganistanuocenila je da je neprestano korišćenje memova od strane Bele kuće za promociju rata u Iranu"zaista odvratno".
Alison Span, ćerka operativca CIA, Džonija Majkla Spana, svoju kritiku iznela je nakon što su američke vladine agencije na društvenim mrežama objavile niz video-snimaka koji ratne operacije prikazuju kroz isečke iz video-igara, piše CNN.
- Provedite popodne sa detetom palog borca ili sa vojnokom koji je izgubio 24 saborca pa ćete videti kako vam ratni memovi više neće biti smešni - poručila je Alison Span u objavi na društvenoj mreži "Iks" sinoć.
Njen otac, bio je operativac CIA ubijen tokom pobune talibanskih zatvorenika u novembru 2001. godine.
Bio je prvi od gotovo 2.500 Amerikanaca koji su izgubili život tokom dvadesetogodišnjeg sukoba u Avganistanu. Pre nego što se pridružio CIA, 32-godišnji Span služio je u marinacima.
Zvanični profili Bele kuće, Pentagona i američke Centralne komande na društvenim mrežama koriste kratke video-snimke u holivudskom stilu, koji uključuju memove i isečke iz video-igara, kako bi promovisali rat u Iranu, koji je ušao u drugu nedelju.
U videu na koji je Span reagovala koriste se isečci iz video-igara za konzolu Wii, prikazujući likove kako igraju golf i boks, a ti prizori su mešani sa snimcima američkih udara na ciljeve u Iranu. U videu se ti udari nazivaju "rupom u jednom udarcu".
