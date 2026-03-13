Slušaj vest

Ozbiljno zdravstveno stanje Modžtabe Hamneija, novog lidera Irana, i njegova navodna nesposobnost da kontinuirano i redovno komunicira s odgovornim zvaničnicima i institucijama zemlje izazivaju intenzivne političke nemire i kritike sveštenika i političkih ličnosti u režimu.

Prema informacijama Iran Internationala, sveštenici Ali Asgar Hejazi, zamenik šefa kabineta Moždtabe Hamneije, i Ali Reza Arafi, advokat privremenog Saveta vođstva, predvode kritike na račun stanja novog lidera.

Njihove kritike fokusirane su na njegovo fizičko stanje, ali i na sposobnost da upravlja politikom i vlašću u zemlji. Njegovi kritičari pokušavaju da vrate moć privremenom Savetu vođstva, priznajući njegovu ulogu u rešavanju političke krize.

Hejazi i Arafi, obojica uticajni sveštenici, takođe su kritikovali rastuću moć Korpusa garde Islamske revolucije i dominaciju njihovih generala u donošenju odluka.

Pored toga, nekoliko izvora koji su želeli da ostanu anonimni potvrdilo je da je Hejazi preživeo izraelski napad i da nije poginuo, kao što su ranije izveštavali izraelski mediji.

Ova situacija sledi nakon intenzivne političke nestabilnosti u Iranu nakon smrti Alija Hamneija i formiranja privremenog Saveta vođstva, koji uključuje šefa vlade Masuda Pezeškijana i šefa pravosuđa Golamhoseina Mohsena Ejeija. Proglašenje Moždtabe Hamneija za novog lidera Islamske Republike izazvalo je sumnje i neizvesnost u vezi sa njegovom sposobnošću da vodi zemlju.

Važno je napomenuti da se Moždtaba Hamnei nije pojavio u javnosti, i nijedna slika ili video snimak njega kao novog lidera još nije objavljen.

Objavljivanje njegove prve tekstualne poruke u četvrtak izazvalo je još veće sumnje u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem i sposobnošću da upravlja Iranom.